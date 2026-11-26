Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal et Ada Colau se retrouvent à 22 h à la télévision espagnole pour le dernier débat avant les législatives du 29 novembre.

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal et Ada Colau se retrouvent à 22 h à la télévision espagnole pour le dernier débat avant les législatives du 29 novembre. Plus de 38,6 millions d’électeurs sont appelés à renouveler les deux chambres. Le nom du prochain chef du gouvernement dépendra ensuite d’un vote d’investiture au Congrès.

À trois jours du scrutin, le débat de jeudi 26 novembre réunit le président du gouvernement sortant, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Parti populaire), Santiago Abascal (Vox) et Ada Colau (Frente Amplio). Organisée par l’Académie espagnole de la télévision, la confrontation est annoncée à 22 h à Madrid et à Paris, soit 23 h à Beyrouth. Elle est diffusée sur La 1, le Canal 24 Horas et RTVE Play.

Un dernier débat à quatre avant la fin de la campagne

Le format diffère de celui du 23 novembre : huit formations représentées au Congrès avaient alors envoyé leurs porte-parole, parmi lesquels figuraient aussi des représentants d’ERC, de Junts, d’EH Bildu et du Parti nationaliste basque. Jeudi, ce sont les quatre candidats nationaux qui se retrouvent sur le plateau. Les formations absentes du débat restent en lice dimanche et leurs élus peuvent peser lors de l’investiture.

Dimanche, les Espagnols élisent les deux chambres

Le décret du 5 octobre a dissous le Congrès des députés et le Sénat et convoqué leur renouvellement pour le 29 novembre. Le ministère de l’Intérieur recense 38 616 949 électeurs. Le scrutin doit désigner 350 députés et 209 sénateurs élus au suffrage direct. Au Congrès, les électeurs choisissent une liste dans leur circonscription, sans modifier l’ordre des candidats. Les sièges sont répartis par province, sauf à Ceuta et Melilla, qui élisent chacune un député.

Le seuil de 176 voix compte au premier tour d’investiture

La première place aux législatives ne désigne pas automatiquement le président du gouvernement. Après avoir consulté les représentants des formations parlementaires, le roi propose un candidat qui doit obtenir la confiance du Congrès. L’article 99 de la Constitution exige une majorité absolue au premier vote, soit 176 voix pour 350 sièges. Si le candidat échoue, une seconde séance de vote a lieu quarante-huit heures plus tard : il suffit alors de recueillir plus de voix pour que de voix contre. Les abstentions peuvent donc changer l’issue de l’investiture sans constituer un soutien au candidat.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé une plateforme de résultats qui montrera dimanche la répartition des sièges à mesure du dépouillement. Ce décompte éclairera les alliances possibles ; le vote des députés sur le prochain gouvernement interviendra séparément.

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