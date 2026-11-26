Trois textes, publiés en 1991, 2004 et 2006, éclairent trois exigences du métropolite : le droit au retour, la liberté de conscience et des institutions communes.

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Pour Georges Khodr, le vivre-ensemble se vérifiait à des choses précises : la possibilité de rentrer dans son village après la guerre, la liberté de conscience et le droit de ne pas dépendre d’un protecteur communautaire. Trois textes du métropolite orthodoxe du Mont-Liban permettent de suivre ce raisonnement, de 1991 à 2006.

1991 : rentrer chez soi, par-delà les frontières de la guerre

Le 16 novembre 1991, Khodr écrit sur les familles déplacées pendant la guerre civile. Il ne leur demande pas d’attendre une réconciliation abstraite. Le retour appelle, selon lui, une décision de l’État. Il défend la liberté de vivre dans la région de son choix et la restitution de ce que les familles ont perdu. Il avertit aussi que faire de la reconstruction complète des villages une condition préalable à leur retour prolongerait l’exil de plusieurs années.

Son propos porte autant sur les lieux que sur les personnes. À ses yeux, la communauté majoritaire dans une région ne saurait décider seule qui peut y habiter. Il invoque les droits de la personne ainsi que ses convictions religieuses, mais distingue la réconciliation, qui demande un travail entre habitants, et la décision publique qui rend le retour possible.

2004 : la liberté de conscience, au-delà du dialogue poli

Dans un texte daté du 13 mars 2004, le métropolite examine une déclaration issue d’une rencontre d’organisations et de personnalités musulmanes à Beyrouth. Il prend au sérieux l’engagement en faveur du respect d’autrui. Il en éprouve ensuite la portée en posant des questions concrètes : l’égalité vaut-elle entre croyants de religions différentes, entre femmes et hommes, et pour une personne qui veut changer de religion ?

Ces interrogations s’écartent du discours de circonstance. Khodr ne prétend pas que le texte épuise la diversité de l’islam libanais. En le lisant de près, il fait du dialogue un lieu où les désaccords peuvent être formulés ouvertement, sans renoncer d’avance à des garanties égales pour chacun.

2006 : un État commun qui laisse place au désaccord

Le 16 décembre 2006, dans Le Liban possible, Khodr passe de la rencontre des confessions à l’exercice du pouvoir. Il associe la sortie du clientélisme à une administration fondée sur les compétences et à la conviction d’être effectivement représenté au Parlement. Il ne demande pas aux Libanais d’adopter les mêmes choix politiques. Il leur demande de se disputer ces choix sans menacer la sécurité physique ni les droits des autres.

Les trois textes ne proposent donc pas la même chose sous trois noms. En 1991, il s’agit de rendre possible un retour. En 2004, de vérifier l’étendue d’une liberté. En 2006, de faire fonctionner des institutions dans le désaccord. Khodr fait ainsi du vivre-ensemble une question de droits et de conduite publique, et non un simple éloge de la diversité.

Photo d’archives : monastère orthodoxe de Balamand, au Liban-Nord. François El Bacha / Libnanews.

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