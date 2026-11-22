Le ministère des Transports et l’autorité de l’aviation civile annoncent le début des essais techniques à Qlayaat, dans l’Akkar. Les vols d’inspection supplémentaires restent conditionnés à l’achèvement des travaux de piste. Le communiqué ne confirme pas de décollage et ne fixe pas de nouveau calendrier pour les vols commerciaux. Depuis le 10 novembre, la présidence du Conseil avance le 14 décembre pour la desserte régulière. Les autorités ne redonnent pas cette date dans le texte de dimanche.

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Le ministère libanais des Travaux publics et des Transports et l’Autorité générale de l’aviation civile ont annoncé dimanche 22 novembre le début des opérations de calibrage et des essais techniques à l’aéroport René-Mouawad de Qlayaat, dans l’Akkar. Le communiqué précise que des vols d’inspection supplémentaires doivent suivre une fois les travaux de piste achevés et les conditions de sécurité remplies. Il ne confirme aucun décollage précis ce dimanche.

À Qlayaat, les vérifications commencent par les aides à l’atterrissage

Les vérifications portent sur les aides visuelles et les systèmes de navigation, les procédures d’approche et d’atterrissage ainsi que la gestion du trafic aérien autour de l’aéroport. Parmi les équipements cités figure le système de feux qui renseigne le pilote sur sa pente d’approche. Vérifier son fonctionnement fait partie de la préparation de la plateforme ; cela ne vaut pas autorisation d’accueillir des vols réguliers.

Le ministère et l’Autorité de l’aviation civile présentent cette phase comme le passage de la planification à l’exécution technique. Ils disent appliquer les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la conception et à l’exploitation des aérodromes. Le communiqué ne donne pas les résultats des vérifications, et ne précise ni la durée des travaux de piste ni la date des prochains vols d’inspection.

Les dates annoncées par le gouvernement restent distinctes

La présidence du Conseil avait choisi le 22 novembre pour le lancement des vols d’essai. La date correspond à la fête de l’indépendance et à l’anniversaire de l’assassinat de René Moawad, dont l’aéroport porte le nom. Le communiqué du 22 confirme le démarrage de la phase technique mais ne dit pas qu’un des vols prévus a décollé. Il ne dit pas non plus qu’un départ annoncé a été annulé.

Le 14 décembre est la date avancée le 10 novembre par la présidence du Conseil pour le début des liaisons commerciales régulières. Les autorités de l’aviation civile et le ministère ne la redonnent pas dans leur communiqué de dimanche. Ce silence ne confirme ni le maintien de la date ni un report. Le calendrier avait déjà évolué depuis octobre, quand le 15 novembre avait été évoqué pour un premier vol commercial.

Pas encore de billet dont la vente soit confirmée

Mada Airways a présenté le 15 novembre un projet de sept liaisons aller-retour par semaine avec Le Caire, Istanbul et Amman. La compagnie visait une ouverture des réservations le 1er décembre, sous réserve d’obtenir les approbations nécessaires. Ce programme de desserte et cette date de réservation sont des intentions annoncées par la compagnie, pas des billets mis en vente ni des vols confirmés par l’autorité.

Qlayaat a déjà accueilli un vol spécial de Beyrouth le 6 juin, à l’occasion du lancement du projet de réhabilitation, avec une délégation conduite par le premier ministre Nawaf Salam. Ce précédent ne marquait pas la reprise d’une liaison régulière. Les prochaines étapes annoncées dimanche sont l’achèvement des travaux de piste et les vols d’inspection supplémentaires ; l’ouverture des réservations reste un jalon à vérifier séparément.

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