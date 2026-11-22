En novembre 1943, les étudiants externes de l’Université américaine de Beyrouth cessent de venir en cours pendant plus d’une semaine. La grève suit l’arrestation du président de la République et du chef du gouvernement par les autorités françaises. Une photographie prise rue Bliss, un rapport universitaire et une médaille conservée à Beyrouth racontent la part des étudiants dans l’indépendance du Liban.

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En novembre 1943, les étudiants externes de l’Université américaine de Beyrouth cessent de venir en cours pendant plus d’une semaine. La grève suit l’arrestation du président de la République et du chef du gouvernement par les autorités françaises. Une photographie prise rue Bliss, un rapport universitaire et une médaille conservée à Beyrouth racontent la part des étudiants dans l’indépendance du Liban.

Des étudiants se rassemblent devant le grand portail de l’Université américaine de Beyrouth. La bibliothèque Jafet, qui conserve la photographie, identifie le lieu, la rue Bliss, l’année, 1943, et le motif du rassemblement. Les manifestants soutiennent le gouvernement libanais et réclament la libération de ses dirigeants. L’image donne une adresse à un épisode souvent résumé par deux noms, ceux de Béchara el-Khoury et de Riad el-Solh, et par un autre lieu, la citadelle de Rachaya où les Français les ont enfermés.

Des boutiques fermées, des salles de cours désertées

Le 8 novembre, la Chambre des députés a approuvé la suppression des références au mandat français dans la Constitution. Le 11, les autorités mandataires font arrêter le président, le président du Conseil et plusieurs responsables libanais. Jean Helleu, le représentant de la France, suspend la Constitution et confie la direction de l’État à Émile Eddé. Une question jusque-là débattue au Parlement se pose désormais à chaque commerçant qui ouvre sa boutique et à chaque étudiant qui prend le chemin de son établissement.

Le rapport du président de l’AUB pour l’année universitaire 1943-1944 en garde une trace précise. Les responsables du mouvement national demandent aux commerçants de fermer et aux étudiants de suspendre les cours. Les externes s’absentent pendant plus d’une semaine. Les pensionnaires, eux, restent dans l’enceinte de l’université. L’administration organise à leur intention des projections, des rencontres et des activités sportives. Dans le même établissement, l’adresse où l’on dort détermine donc en partie la manière de vivre la grève.

De la rue Bliss à Bchamoun

Pendant que les étudiants se mobilisent à Beyrouth, deux ministres restés libres, Habib Abou Chahla et l’émir Majid Arslan, poursuivent l’action du gouvernement à Bchamoun. Hussein el-Halabi les accueille chez lui. Les ministres y défendent un principe qui rejoint la revendication des étudiants de la rue Bliss : les autorités françaises doivent traiter avec les responsables libanais qu’elles détiennent. Accepter de négocier à leur place reviendrait à entériner leur éviction.

Les manifestations s’étendent au-delà de la capitale. Des gouvernements étrangers interviennent aussi, notamment le Royaume-Uni, allié de la France en pleine guerre mondiale. Le lundi 22 novembre au matin, les prisonniers de Rachaya sont libérés. Sur le campus, les cours reprennent. Le rapport universitaire revient alors à son sujet ordinaire, le travail des étudiants pendant le reste de l’année.

Un objet conservé dans les collections de l’AUB prolonge pourtant le récit. Le 21 novembre 1945, le gouvernement libanais décerne aux étudiants de l’université une médaille de la lutte nationale pour leur soutien à l’indépendance. Deux ans après les manifestations, la République inscrit ainsi dans ses propres archives une participation que les registres de l’université avaient d’abord enregistrée comme une absence.

Dossier du 22 novembre 2026. Suivre le direct de la fête de l’indépendance.

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