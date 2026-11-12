Investissement : le public monte, le privé recule

Investissement public et privé ont suivi deux directions opposées au Liban en 2024. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) font apparaître une hausse de 35,4 % du capital fixe public en volume, contre une baisse de 10,2 % du privé. Le rebond public n’a pas compensé le recul privé : la formation brute de capital fixe totale diminue de 4,1 %. Ces taux sont recalculés à partir des montants du tableau CAS, qui les présente sous forme arrondie. Ils concernent l’année 2024. Ils ne décrivent ni les investissements annoncés en 2026, ni l’état d’avancement actuel des chantiers. La distinction est importante dans un pays où une promesse de financement, un engagement budgétaire et une dépense effectivement comptabilisée peuvent intervenir à des dates différentes.

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Investissement public et privé ont suivi deux directions opposées au Liban en 2024. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) font apparaître une hausse de 35,4 % du capital fixe public en volume, contre une baisse de 10,2 % du privé. Le rebond public n’a pas compensé le recul privé : la formation brute de capital fixe totale diminue de 4,1 %.

Ces taux sont recalculés à partir des montants du tableau CAS, qui les présente sous forme arrondie. Ils concernent l’année 2024. Ils ne décrivent ni les investissements annoncés en 2026, ni l’état d’avancement actuel des chantiers. La distinction est importante dans un pays où une promesse de financement, un engagement budgétaire et une dépense effectivement comptabilisée peuvent intervenir à des dates différentes.

Investissement public et privé : le poids des montants

À prix courants, l’investissement fixe privé atteint 346 989 milliards de livres en 2024, contre 365 179 milliards en 2023. Il baisse donc de 5,0 % en valeur. Sur la même période, le public passe de 56 146 à 80 450 milliards de livres, soit une hausse de 43,3 %. L’ensemble progresse légèrement en valeur, de 421 325 à 427 439 milliards de livres.

La correction des prix change la lecture. Aux prix de 2023, le montant privé de 2024 n’est plus que de 327 879 milliards de livres. Le public atteint 76 019 milliards. Leur total s’établit à 403 898 milliards, inférieur à celui de l’année précédente. La hausse nominale de 1,5 % du total coexiste donc avec une contraction réelle de 4,1 %.

Formation de capital fixe 2023, milliards de LL courantes 2024, milliards de LL courantes Variation en volume Privée 365 179 346 989 −10,2 % Publique 56 146 80 450 +35,4 % Total 421 325 427 439 −4,1 %

Le privé reste largement majoritaire. Il représente 81,2 % de la formation de capital fixe à prix courants en 2024, contre 86,7 % en 2023. La part publique passe de 13,3 % à 18,8 %. Une progression rapide du plus petit ensemble ne suffit donc pas nécessairement à contrebalancer une baisse plus modérée du plus grand.

Le public amortit le recul sans l’effacer

Le tableau des contributions au PIB permet de mesurer cet effet. La baisse de l’investissement fixe privé retire environ 1,7 point à la croissance de 2024. La hausse publique apporte environ 0,9 point. Le solde de la formation de capital fixe représente ainsi une contribution négative voisine de 0,8 point.

Une contribution en points ne se confond pas avec le taux de croissance d’un poste. Les 35,4 % de hausse publique décrivent l’évolution de ce seul investissement. Les 0,9 point indiquent son effet comptable sur la variation de l’ensemble du PIB, en tenant compte de son poids. Additionner directement −10,2 % et +35,4 % ne produit pas le taux de croissance de l’investissement total.

Ces contributions ne prouvent pas davantage un effet multiplicateur donné sur les entreprises ou l’emploi. Elles décrivent une décomposition comptable. Évaluer les retombées d’un programme public exige de connaître ses bénéficiaires, ses achats locaux ou importés, son calendrier et les activités qu’il rend possibles.

Le repère de 2019 montre des trajectoires très différentes

Les indices en volume, avec 2019 fixé à 100, mettent les variations annuelles en perspective. En 2024, l’indice de l’investissement fixe privé atteint 72, contre 81 en 2023. Celui du public atteint 141, contre 104. Le total se situe à 80. Ces indices publiés sont arrondis et ne doivent pas servir à recalculer les taux annuels précis.

L’évolution publique est particulièrement heurtée. L’indice passe de 96 en 2020 à 7 en 2021, puis remonte à 57 en 2022 et à 104 en 2023. Le niveau de 2024 dépasse celui de 2019, mais cette comparaison ne signifie pas que toutes les infrastructures ont retrouvé leur capacité initiale. Un flux annuel d’investissement ne mesure pas la valeur ni l’état de l’ensemble des équipements existants.

Le privé suit un autre chemin. Son indice chute à 30 en 2020, remonte à 67 en 2021, puis à 99 en 2022. Il recule ensuite pendant deux années. Le résultat de 2024 se situe donc nettement sous le niveau de référence, malgré le rattrapage observé après le choc initial.

Ce que recouvre le capital fixe

La formation brute de capital fixe correspond aux acquisitions, diminuées des cessions, d’actifs produits utilisés durablement dans la production. Elle peut comprendre des bâtiments, des machines et des équipements. Le terme « brute » signifie que la consommation de capital fixe, c’est-à-dire l’usure économique des actifs, n’est pas retranchée.

Elle ne mesure pas les achats d’actions ou d’obligations. Elle ne se réduit pas non plus à la construction. Un investissement en matériel peut augmenter sans chantier immobilier visible. À l’inverse, une hausse de la valeur de terrains ou d’immeubles déjà existants ne constitue pas automatiquement une nouvelle production.

La CAS distingue cette mesure de la formation brute de capital au sens plus large. Dans les tableaux de 2024, cette dernière comprend aussi les acquisitions nettes d’objets de valeur. Elle atteint 603 777 milliards de livres courantes, contre 427 439 milliards pour le seul capital fixe. Confondre les deux gonflerait artificiellement le montant présenté comme investissement productif fixe.

Une lecture qui ne désigne aucun chantier

La part du capital fixe dans le PIB nominal atteint environ 15,7 % en 2024, contre 18,7 % en 2023. Cette baisse tient à l’évolution comparée de l’investissement et du PIB à prix courants. Elle ne remplace pas l’analyse en volume, qui montre directement le recul des quantités investies.

Les tableaux ne détaillent pas les projets publics qui expliquent la progression. Ils ne permettent donc pas d’attribuer la hausse à une route, une centrale ou une opération de reconstruction précise. Pour passer du constat national à l’évaluation des réalisations, les données d’exécution par projet et les dates de mise en service restent nécessaires.

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