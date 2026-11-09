iOS 27.2 : nouveautés, astuces et mode d’emploi

iOS 27.2 apporte Siri AI en français, mais son accès dépend du modèle et du pays. Ce guide explique comment vérifier la mise à jour, ajuster Liquid Glass, organiser les onglets de Safari et surveiller une page web. Il distingue les nouveautés réellement disponibles des fonctions limitées à certaines langues. Deux astuces éprouvées complètent le parcours : programmer un iMessage et remplacer une abréviation par une phrase. Chaque manipulation précise les menus à retrouver et les limites à connaître.

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iOS 27.2, disponible depuis le 26 octobre 2026, étend Siri AI au français et enrichit les usages de l’iPhone. Mais toutes les nouveautés ne fonctionnent pas sur tous les appareils, ni dans tous les pays. Voici les réglages à connaître, les gestes pour les retrouver et quelques astuces plus anciennes qui restent particulièrement utiles.

Un iPhone à jour ne donne pas automatiquement accès à toutes les fonctions présentées par Apple. Au 9 novembre, iOS 27.2 est la version stable la plus récente indiquée par le fabricant. La famille iOS 27 prend en charge les iPhone 11 et suivants, ainsi que les iPhone SE de deuxième génération et ultérieurs. L’intelligence artificielle impose toutefois un matériel plus récent.

Cette différence concerne notamment les iPhone 15 et 15 Plus : ils peuvent recevoir iOS 27, mais ne figurent pas parmi les modèles compatibles avec Apple Intelligence. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, eux, sont pris en charge, comme les modèles compatibles des générations suivantes. Avant de chercher une commande absente, vérifiez donc le modèle, la version installée et la disponibilité de la fonction dans votre région.

iOS 27.2 : vérifier la version avant de commencer

Le premier contrôle prend quelques secondes. Ouvrez Réglages, puis Général et Mise à jour logicielle. L’écran indique la version installée et propose une mise à jour lorsqu’elle est disponible pour votre appareil.

Avant l’installation, effectuez une sauvegarde avec iCloud ou un ordinateur. Branchez ensuite l’iPhone et connectez-le au Wi-Fi. Sélectionnez « Télécharger et installer » si cette option apparaît, puis suivez les indications. Cette précaution compte davantage qu’une installation précipitée entre deux déplacements.

Dans le même écran, « Mises à jour automatiques » permet de gérer le téléchargement et l’installation. L’installation nocturne nécessite notamment un appareil branché et une connexion Wi-Fi. Une mise à jour d’iOS ne remplace pas les mises à jour des applications, qui restent gérées séparément.

Rendre Liquid Glass plus lisible

La transparence de l’interface ne convient pas à tous les yeux. iOS 27 ajoute un curseur pour ajuster l’apparence de Liquid Glass. Il permet de privilégier une teinte plus marquée, plutôt que de conserver l’effet le plus transparent.

Ouvrez Réglages, puis Apparence. Choisissez Liquid Glass. Déplacez le curseur vers la droite pour renforcer la teinte, ou vers la gauche pour augmenter la transparence.

Attention : les options d’accessibilité « Réduire la transparence » et « Augmenter le contraste » peuvent empêcher de modifier ce réglage. Si vous les utilisez pour mieux lire, conservez d’abord ce qui vous convient. Leur désactivation sert à accéder au curseur, pas à améliorer obligatoirement le confort.

Dans Apparence, « Taille du texte » et « Texte en gras » offrent deux ajustements complémentaires. Pour limiter les effets de mouvement, passez plutôt par Réglages, Accessibilité, Mouvements, puis « Réduire les animations ». Ce dernier réglage répond à un autre besoin : calmer les transitions, sans agrandir les caractères.

Siri en français : vérifier aussi le pays

La nouveauté linguistique d’iOS 27.2 est l’arrivée de Siri AI en français, ainsi qu’en coréen, espagnol, japonais et portugais. Apple distingue ce nouvel assistant de Siri et des autres fonctions d’Apple Intelligence. Siri AI utilise notamment le contexte personnel, le contenu affiché et des actions dans les applications.

La restriction géographique est importante : Apple indique que Siri AI n’est pas disponible dans l’Union européenne ni en Chine continentale. Un lecteur situé en France ne doit donc pas s’attendre à obtenir cette fonction simplement en installant iOS 27.2. Cette limitation ne signifie pas que toutes les autres fonctions d’Apple Intelligence sont indisponibles.

Pour contrôler la configuration, ouvrez Réglages, puis Siri. Si l’assistant est désactivé, choisissez « Activer Siri » et suivez les options affichées. Sur certaines versions, le menu porte encore le nom « Apple Intelligence et Siri ». L’activation de Siri ne garantit pas, à elle seule, l’accès à Siri AI.

Pour un usage francophone au Liban, vérifiez les paramètres linguistiques de l’appareil et de Siri, ainsi que les options réellement proposées. L’arabe ne figure pas dans la liste des langues annoncées pour Siri AI avec cette version. Apple prévoit aussi des limites quotidiennes pour certaines fonctions utilisant ses modèles sur serveur.

Safari : ranger les onglets plutôt que les accumuler

Une recherche de voyage ou de logement laisse facilement plusieurs dizaines de pages ouvertes. Sur un iPhone compatible avec Apple Intelligence, Safari peut organiser les onglets par sujet. Cette fonction appartient aux nouveautés d’iOS 27 ; elle ne nécessite pas de classer chaque page à la main.

Ouvrez Safari et affichez les Onglets. Touchez le bouton Organiser, ou le bouton Plus selon la présentation. Sélectionnez Organiser les onglets.

L’intérêt est concret : retrouver ensemble les pages liées à une même recherche. Vérifiez néanmoins le classement proposé. Des pages proches par leur vocabulaire peuvent concerner des projets différents. Si la commande n’apparaît pas, commencez par contrôler la compatibilité avec Apple Intelligence et la disponibilité linguistique, plutôt que de réinitialiser Safari.

Faire surveiller une page web par Safari

Autre fonction d’iOS 27 : Safari peut vérifier les changements d’une page, par exemple un prix ou le retour d’un produit. Apple la présente sous l’intitulé « Me prévenir » ; son guide français décrit aussi une commande « M’alerter » dans le menu de la page.

Ouvrez la page concernée dans Safari. Touchez le menu de la page, puis la commande d’alerte. Décrivez précisément le changement à rechercher. Utilisez Modifier pour ajuster la fréquence de vérification, puis validez avec la coche.

Cette fonction exige Apple Intelligence. Elle vérifie périodiquement la page : elle ne constitue pas une garantie d’alerte instantanée. Pour un billet ou un produit très demandé, contrôlez encore la disponibilité et le prix final sur le site avant toute réservation ou tout achat.

Messages : ne pas confondre suggestions et disponibilité en français

Avec iOS 27.2, Messages peut proposer des actions liées à la conversation, notamment dans Notes et Rappels. L’idée est d’éviter de recopier une information dans une autre application. Apple présente toutefois les Suggestions comme disponibles en anglais. La présence de Siri AI en français ne rend donc pas automatiquement cette autre nouveauté francophone.

Si une action apparaît sous un message, examinez son contenu avant de l’accepter. Un rendez-vous nécessite toujours une date et une heure correctes. L’absence d’un bouton dans une conversation française ne prouve pas un problème de votre iPhone.

Deux petites astuces qui ne datent pas d’iOS 27

Programmer un message. La fonction existe depuis iOS 18 et nécessite iMessage. Dans une conversation, touchez le bouton d’ajout, puis « Envoyer plus tard ». Touchez l’heure pour choisir le moment de l’envoi, rédigez le texte et validez. La programmation peut aller jusqu’à quatorze jours.

Le message reste dans une bulle en pointillé jusqu’à son départ. Il peut être distribué même si vos appareils sont ensuite hors ligne. En revanche, une connexion à Internet est nécessaire pour modifier, reprogrammer ou supprimer un message programmé. C’est utile pour écrire le soir sans solliciter immédiatement son correspondant.

Remplacer une abréviation par une phrase. Pour éviter de ressaisir une formule fréquente, maintenez le doigt sur la touche Emoji ou de changement de clavier. Choisissez « Réglages Clavier », puis « Remplacement de texte » et le bouton d’ajout. Renseignez la phrase dans « Expression » et une abréviation distincte dans « Raccourci ».

Une formule de politesse ou une indication de rendez-vous se prête bien à cet usage. Choisissez une abréviation que vous ne tapez pas dans un texte ordinaire, puis essayez-la dans un message non envoyé. Ce petit réglage reste utilisable sans dépendre des nouveautés de Siri AI.

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