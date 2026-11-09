Revue de presse du 9 novembre : l’État face aux urgences

La presse du 9 novembre examine les moyens de l’État libanais face aux urgences du Sud, de l’électricité et de la justice. Les journaux confrontent leurs lectures de la souveraineté, détaillent les besoins agricoles et sociaux, et suivent les dossiers diplomatiques, culturels et sportifs sans confondre annonces et décisions acquises.

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À la une : le Sud, les armes et les moyens de l’État

Le maintien d’une présence internationale dans le Sud et l’autorité de la justice occupent une place centrale dans la presse du 9 novembre 2026. Derrière ces deux dossiers se pose une même question : quels moyens permettent à l’État de protéger le territoire et de faire appliquer ses décisions ? Les journaux ne donnent pas la même réponse, mais ils décrivent tous un gouvernement confronté à des échéances concrètes.

Asharq Al-Awsat, dans son édition du 9 novembre 2026, consacre sa page libanaise à la préparation de l’après-FINUL. Le quotidien reprend un communiqué de la force internationale annonçant la fin de son mandat au 31 décembre 2026, avant une réduction de ses effectifs et un retrait. Les sources diplomatiques qu’il cite décrivent un départ progressif, étalé sur plusieurs mois. Elles ne présentent donc pas l’échéance de décembre comme l’évacuation immédiate de toutes les positions.

Le journal détaille surtout les fonctions que le Liban risquerait de perdre sans remplacement. La FINUL assure une présence sur le terrain, documente les violations et facilite les contacts entre les parties. Elle accompagne aussi les habitants qui circulent entre certaines localités et le reste du pays. Rmeich, Débel et Aïn Ebel illustrent cet enjeu : selon le quotidien, leurs habitants bénéficient actuellement d’escortes internationales, puis d’un accompagnement de l’armée sur une partie du trajet.

Asharq Al-Awsat rapporte qu’un corridor proposé par le Liban, passant notamment par Tibnine et Beit Yahoun, aurait été refusé par Israël. Cette information repose sur des sources diplomatiques. Le quotidien ne fait état d’aucun dispositif de remplacement déjà adopté. Il évoque les démarches du président Joseph Aoun en faveur d’une présence internationale et les rappels de Nabih Berri sur la portée de la résolution 1701.

Sur le front intérieur, Al Liwaa du 9 novembre 2026 place le monopole des armes au cœur de sa une. Son éditorial défend l’action du gouvernement et de la justice après l’interception d’un camion d’explosifs à Dahr el-Baïdar. Il présente l’impunité comme un danger pour l’État, plutôt que les poursuites comme la cause inévitable d’une confrontation civile. Cette position relève clairement de sa ligne éditoriale.

Al Akhbar du 9 novembre 2026 expose une lecture différente dans ses pages d’opinion. Une tribune y estime que des garanties de protection doivent accompagner les choix sur les armes et conteste le pari placé dans les États-Unis. La divergence ne porte donc pas seulement sur le calendrier du désarmement. Elle concerne les garanties jugées nécessaires et la capacité attribuée aux partenaires extérieurs à les fournir.

La procédure sur les explosifs concentre ces tensions. Asharq Al-Awsat rapporte l’interrogatoire des deux détenus et des poursuites visant onze autres personnes par défaut. Le patriarche Béchara Raï demande que l’instruction avance sans récupération politique. Le Hezbollah, par la voix de Hussein Hajj Hassan, dénonce au contraire une ingérence étrangère après le communiqué des ambassades américaine, britannique, australienne, canadienne et japonaise. Ce texte concerne Dahr el-Baïdar, non l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth.

Économie : l’offre qatarie ne règle pas encore la facture

La négociation avec le Qatar sur l’électricité constitue un dossier commun à plusieurs journaux du 9 novembre 2026. Asharq Al-Awsat l’aborde à travers les discussions gouvernementales. Al Akhbar s’intéresse à la durée du contrat, aux garanties et au tarif. Ces approches convergent sur un point : les modalités restent à définir.

Selon Asharq Al-Awsat du 9 novembre 2026, la séance gouvernementale consacrée à l’électricité a été reportée en attendant le retour du ministre de l’Énergie Joe Saddi du Qatar. Une délégation qatarie est attendue en début de semaine pour poursuivre les échanges techniques et financiers. Le quotidien évoque un possible accord d’intention, sans annoncer de contrat final signé.

Le projet présenté par Nawaf Salam prévoit que le partenaire finance, réalise et exploite des infrastructures. L’absence d’investissement initial à la charge du Trésor constitue l’un de ses arguments. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de connaître le coût du courant pour l’usager. Le remboursement de l’investissement, le combustible, l’exploitation et l’entretien doivent trouver leur place dans le montage.

Al Akhbar du 9 novembre 2026 souligne précisément cette distinction. Le journal évoque un modèle de construction, exploitation puis transfert, avec une durée pouvant dépasser vingt ans. Il rapporte une demande de garantie d’un milliard de dollars et des travaux sur la structure tarifaire. Ces éléments sont présentés comme ceux d’une négociation. Aucun prix final du kilowattheure n’est donné comme adopté.

La perspective d’utiliser du gaz nourrit l’espoir d’une production moins coûteuse que celle fondée sur le diesel ou le fioul. Al Akhbar avertit cependant que le coût de production ne se confond pas avec le tarif complet. Son anticipation d’une hausse doit rester attribuée au journal ; elle ne constitue pas l’annonce d’une décision gouvernementale.

Le même quotidien met en regard les besoins d’équipement et les comptes publics. Il chiffre l’investissement du premier semestre 2026 à 173 millions de dollars, soit 7,9 % des dépenses, face à un excédent de 1,21 milliard. Il insiste sur la place de la maintenance dans les dépenses classées comme investissement. Cette distinction importe pour mesurer ce qui entretient l’existant et ce qui accroît réellement les capacités du pays.

Nida Al Watan du 9 novembre 2026 déplace le regard vers l’agriculture. Dans un entretien avec le ministre Nizar Hani, le journal évoque environ 56 000 hectares touchés, soit 22,5 % des terres agricoles du pays. Quelque 52 000 hectares se situeraient au Sud et à Nabatiyé. Le programme d’appui décrit vise 25 000 agriculteurs, mais son financement ne couvrirait encore que 15 000 bénéficiaires. Sur les 12,5 millions de dollars nécessaires, 7,5 millions seraient réunis. Le manque de cinq millions laisse ainsi dix mille agriculteurs en attente de couverture.

Diplomatie : l’affaire de Detroit divise les lectures

L’affaire du consul Ibrahim Charara à Detroit apparaît dans la presse du 9 novembre 2026 à travers deux registres : une mesure diplomatique et une bataille sur ses motifs. La distinction entre les actes rapportés, les justifications américaines et les accusations politiques reste indispensable.

Al Liwaa du 9 novembre 2026 rapporte que le diplomate a été déclaré persona non grata à la suite de publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées. Le quotidien indique aussi que le ministère libanais a annulé son passeport diplomatique. Il relaie parallèlement la version d’un proche affirmant que son compte avait été piraté plusieurs années auparavant et qu’il n’y avait plus accès. La défense de l’intéressé ne vaut pas vérification technique du compte, pas plus que l’attribution des publications ne dispense d’en établir l’origine.

Al Akhbar du 9 novembre 2026 propose une lecture très politique de l’affaire. Il la relie aux rapports de force dans le Michigan et met en cause plusieurs acteurs diplomatiques ou économiques. Le journal décrit un délai de quarante-huit heures comprenant le week-end et rapporte, sur la base de sources diplomatiques, une absence d’explication détaillée au moment de la notification. Ces accusations ne sont pas établies indépendamment dans le dossier de presse.

Le quotidien affirme également que des démocrates envisagent une audition de Michel Issa. Il s’agit d’une possibilité évoquée, non d’une convocation annoncée. Cette différence est importante dans une affaire où les perspectives de réaction prennent presque autant de place que les mesures déjà rapportées.

À l’échelle régionale, Asharq Al-Awsat du 9 novembre 2026 décrit le programme des ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Paris les 9 et 10 novembre. Une séance consacrée au Moyen-Orient doit accueillir les ministres saoudien et égyptien. La guerre avec l’Iran, la sécurité maritime et les approvisionnements énergétiques doivent y occuper une place majeure. Le Liban, la Syrie et la Palestine figurent parmi les dossiers susceptibles d’être abordés, sans qu’un résultat particulier puisse être tenu pour acquis avant les échanges.

Justice : la plainte d’Ali Cherri entre dans l’enquête

Al Akhbar du 9 novembre 2026 consacre sa dernière page aux démarches judiciaires engagées en France après la mort des parents de l’artiste Ali Cherri à Noueiri. Le journal décrit l’ouverture d’une enquête à la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2026, portant sur un soupçon de crime de guerre et d’attaque contre un bien civil.

Le stade de la procédure est celui des investigations. Deux juges sont évoqués, ainsi que la possibilité de recherches au Liban et de demandes d’entraide. Le quotidien ne rapporte ni procès ouvert ni mandat d’arrêt délivré. Les conséquences judiciaires futures dépendront des preuves, des qualifications retenues et des responsabilités qui pourront être établies.

Ali Cherri demande que l’enquête dépasse la désignation générale d’un État. Dans l’entretien publié par Al Akhbar, il insiste sur l’identification des personnes ayant pris les décisions. Cette demande traduit la recherche d’une responsabilité individuelle ; elle n’annonce pas que ces auteurs sont déjà identifiés par la justice.

Le journal souligne le travail conduit par la famille, l’avocate Clémence Bectarte, Forensic Architecture et Amnesty pour rassembler des éléments. Ceux-ci concernent notamment la frappe, ses trajectoires et les victimes. L’artiste indique ne pas avoir de contact avec les autorités libanaises et souhaite leur coopération. L’entraide apparaît ainsi comme une question concrète pour la suite du dossier, et non comme une formalité déjà accomplie.

Le texte fait ressortir l’écart entre le temps du deuil et celui de la justice. La nationalité française permet de porter la démarche devant les autorités françaises, mais elle ne préjuge pas de son issue. Les qualifications de crime de guerre restent celles visées par la plainte et examinées dans l’enquête, pas celles d’un jugement définitif.

Société : santé, école et sécurité au quotidien

Al Liwaa du 9 novembre 2026 apporte plusieurs informations de service public qui complètent les débats politiques. Le journal annonce une campagne gratuite de dosage du PSA pour les hommes de cinquante à soixante-dix ans dans les hôpitaux publics, jusqu’au 15 février suivant. Le ministre de la Santé Rakan Nassereddine présente ce dispositif dans le cadre du dépistage. L’annonce ne constitue pas une recommandation médicale individuelle : les modalités et l’opportunité d’un examen relèvent du dialogue avec les professionnels de santé.

L’enseignement de l’après-midi fournit un autre dossier concret. Al Liwaa rapporte un appel à un sit-in mardi et des demandes de reprise des cours, sur fond de blocage financier lié à l’Unicef. Des enseignants contractuels réclament une intervention pour résoudre la crise. La question dépasse le seul versement des rémunérations : elle touche la continuité de la scolarité. Le journal ne rapporte pas encore de règlement du conflit.

La sécurité à Beyrouth oppose, dans les mêmes pages, le ressenti de certains habitants et la réponse institutionnelle. Al Liwaa reprend les chiffres présentés par les Forces de sécurité intérieure pour contester les récits les plus alarmistes : quatre-vingt-trois arrestations dans la période considérée, dont quarante-sept liées aux vols et vingt-trois aux stupéfiants. Ces données mesurent une activité policière, pas directement le nombre total d’infractions. Elles ne suffisent donc pas à conclure seules à une hausse ou à une baisse générale de la délinquance.

Une chronique du quotidien relie la défiance envers les institutions à la circulation des rumeurs. Elle appelle à la coopération entre citoyens, justice et forces de sécurité, tout en refusant d’assimiler pauvreté et criminalité. Sa lecture sociale reste distincte des statistiques administratives.

Le logement apparaît enfin à travers le lancement annoncé d’un financement de maisons préfabriquées par la Banque de l’habitat. Al Liwaa indique que le produit doit démarrer le 9 novembre, mais que ses conditions seront précisées ultérieurement. À ce stade, l’information ne permet pas de déterminer le taux, la durée, le plafond ou l’apport personnel. Ces paramètres restent nécessaires pour mesurer l’intérêt réel du dispositif pour les ménages.

Culture : des lieux ouverts, une mémoire à reconstruire

La presse du 9 novembre 2026 offre une matière culturelle libanaise qui ne se limite pas aux commémorations. Nida Al Watan annonce une nouvelle édition de Beirut Chants, du 1er au 23 décembre, avec vingt-trois concerts gratuits sur réservation. Le même journal rend compte d’un lieu artistique ouvert à Bayssour par Ribal Molaeb. Programmation, accès aux œuvres et présence culturelle hors de la capitale forment ici des sujets à part entière.

Pour sa dix-neuvième édition, Beirut Chants doit notamment accueillir Abdel Rahman El Bacha et son fils Camille à l’ouverture. Nida Al Watan mentionne des églises, universités et centres culturels de Beyrouth, ainsi qu’un répertoire mêlant musique classique, chants sacrés, jazz et chant arabe. Les réservations sont annoncées sur Ihjoz. À Bayssour, le lieu inauguré le 7 novembre avec la galerie Saleh Barakat réunit sur quatre niveaux exposition, musique et création. Ribal Molaeb entend ainsi développer une offre artistique hors de Beyrouth.

Asharq Al-Awsat du 9 novembre 2026 revient sur le parcours de Chouchou à travers le livre de Farès Yawakim, publié chez Dar al-Furat. La recension s’appuie sur le témoignage d’un auteur qui l’a accompagné et a écrit pour lui pendant dix ans. Elle retrace l’ouverture du Théâtre national, le 11 novembre 1965, dans une salle de 450 places, et l’installation d’un rendez-vous régulier avec un public populaire.

Le répertoire mêlait adaptations et comédies en langue parlée. Les spectacles se succédaient durant l’année, avec des tournées pendant l’été. L’article décrit un artiste capable de jouer avec sa voix, son corps et la réaction immédiate de la salle. Il rappelle aussi ses films, ses spectacles destinés aux enfants et sa présence dans les festivals.

Cette réussite publique n’a pas éliminé la fragilité économique. Le livre raconte les emprunts, les intérêts et l’accumulation des dettes. La guerre a interrompu les perspectives de financement et l’activité du théâtre. Le portrait relie donc la mémoire d’un artiste aux conditions matérielles d’une institution culturelle. Chouchou est mort le 2 novembre 1975, à trente-six ans. La référence du journal à un demi-siècle doit être comprise comme une évocation de cette mémoire, non comme le calcul exact d’un anniversaire en 2026.

Al Akhbar du 9 novembre 2026 ouvre un autre débat avec sa critique du documentaire consacré à Edward Said. Le quotidien s’intéresse à l’emploi d’archives familiales et à la place donnée à la voix du penseur. Il interroge aussi la manière dont le film le présente au public occidental. Cette lecture critique ne doit pas être confondue avec l’annonce d’une projection locale : aucun rendez-vous libanais précis n’est fourni dans cet article.

Sport : Safa avance, l’olympisme reste sous pression

Al Akhbar du 9 novembre 2026 met en avant le début de saison de Safa. Le club compte cinq victoires en cinq matchs et quinze points après son succès 4–0 contre Tripoli. Le journal souligne la combinaison d’une attaque productive, treize buts, et d’une défense qui n’en a concédé que deux.

Le classement appelle toutefois une lecture attentive du calendrier. Safa possède deux points d’avance sur Jouaya, qui a disputé six matchs. Nejmeh affiche huit points en quatre rencontres, tandis qu’Ansar en compte sept en trois. Les écarts au classement ne disent donc pas tout des rapports de force possibles une fois les calendriers équilibrés.

La journée décrite par Al Akhbar comprend aussi la victoire d’Ansar 4–3 contre Tadamon Tyr et celle de Nejmeh 2–0 contre Ahed. Al Liwaa du 9 novembre 2026 confirme les buts de Tomiwa et d’Ali al-Fadl pour Nejmeh. Le bilan de Safa donne une information sportive forte sans effacer les différences de matchs joués entre ses poursuivants.

L’autre dossier majeur concerne la gouvernance olympique. Al Akhbar du 9 novembre 2026 rapporte une lettre du Comité international olympique et du Conseil olympique asiatique adressée à la ministre Nora Bayrakdarian. Une réponse est attendue avant le 15 novembre dans le conflit de reconnaissance entre les directions concurrentes du comité libanais.

Le journal évoque le risque de mesures protectrices au titre de la Charte olympique. Il ne rapporte pas une suspension déjà prononcée. Cette précision change la lecture de l’échéance : le sport libanais dispose encore d’un dossier à résoudre, et les conséquences dépendront des réponses institutionnelles. Les athlètes pourraient subir les effets d’un conflit qu’ils ne contrôlent pas.

Nida Al Watan du 9 novembre 2026 apporte enfin un résultat collectif positif avec le titre régional des rugbywomen libanaises. Le quotidien leur attribue six victoires, 155 points inscrits et dix-sept encaissés. Cette performance contraste avec l’incertitude institutionnelle décrite dans les mêmes éditions.

La sélection a remporté le championnat d’Asie de l’Ouest et du Centre à Aqaba, avec une finale gagnée 22–0 contre la Jordanie. Dans un autre sport, Nida Al Watan rapporte la victoire du Libanais Mahmoud Ghandour par KO au premier round à Bangkok, lors d’une rencontre de muay-thaï RWS. Le combattant de trente ans, engagé en catégorie 61 kilogrammes, est annoncé pour un rendez-vous à Beyrouth le 28 novembre.

International : négocier sous la menace sans confondre les annonces

La formation du prochain gouvernement israélien et les échanges entre Washington et Téhéran occupent une large place dans les éditions du 9 novembre 2026. Dans les deux dossiers, les journaux décrivent des négociations, des menaces et des scénarios. Ils ne constatent pas encore un arrangement final.

Asharq Al-Awsat du 9 novembre 2026 rapporte qu’Isaac Herzog a confié à Gadi Eisenkot la mission de former un gouvernement. Les recommandations reçues ne constituent pas une coalition déjà assemblée. Le journal distingue les quarante-huit sièges de son camp des soutiens apportés à sa désignation. Le rôle des partis arabes, les discussions avec les formations religieuses et les exigences d’Avigdor Lieberman rendent l’équation incertaine.

Al Akhbar du 9 novembre 2026 examine plusieurs scénarios : gouvernement minoritaire, accord avec des partis haredim, unité avec le Likoud ou retour aux élections. Son analyse des moyens de Netanyahu pour bloquer la formation inclut l’hypothèse d’une escalade militaire. Elle ne démontre pas qu’une telle décision a été prise. La distinction entre possibilité politique et préparation établie doit rester visible.

Sur l’Iran, Asharq Al-Awsat rapporte que Donald Trump juge une reprise des frappes très improbable si les négociations progressent, tout en maintenant l’option militaire. Abbas Araghchi formule pour sa part une proposition incluant l’arrêt de la guerre sur tous les fronts. Les conditions iraniennes et américaines ne sont pas présentées comme réconciliées.

Le quotidien prend plusieurs précautions sur les incidents d’Ormuz. Il écrit ne pas avoir vérifié indépendamment l’annonce iranienne de quatre pétroliers touchés. Les alertes maritimes britanniques décrivent des incidents, mais ne permettent pas à elles seules de les relier à tous les navires évoqués par Téhéran. De même, l’annonce d’une levée du plafond de deux mille kilomètres pour les missiles iraniens n’établit ni la mise en service d’un nouveau système ni la réussite d’un essai à plus longue portée.

Ces réserves constituent une information en elles-mêmes : dans un contexte de pression militaire, une déclaration sur des capacités ou un bilan revendiqué ne remplace pas leur démonstration. Les médiations se poursuivent pendant que les parties maintiennent leurs menaces.

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