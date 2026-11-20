Une frappe est signalée à Kfar Tebnit, sans bilan confirmé. Le calendrier des hommages de l’Indépendance précise les rendez-vous du week-end et les fermetures de lundi. À Bruxelles, un sommet réunit l’Union européenne et le Royaume-Uni. Londres réagit au jugement sur les Rohingyas. Au Liban, Al Fajr revient en salle.

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Une frappe aérienne a été signalée ce vendredi à Kfar Tebnit, dans le sud du Liban, sans bilan confirmé. La présidence a détaillé le programme des hommages de l’Indépendance, et les services publics fermeront lundi. À l’étranger, Bruxelles accueille le sommet entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, tandis que Londres annonce une mesure diplomatique après l’arrêt sur le génocide des Rohingyas. Enfin, au Liban, Al Fajr revient au cinéma.

Sud-Liban : une frappe signalée à Kfar Tebnit

L’Agence nationale d’information a signalé vendredi matin une frappe aérienne israélienne en deux temps sur Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé. La dépêche a été publiée à 9 h 57, heure de Beyrouth. C’est l’heure du signalement, pas celle de la frappe : le texte indique seulement qu’elle venait d’avoir lieu. Il ne donne pas de bilan humain ni d’évaluation des dégâts. L’absence de ces précisions ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas eu de victimes.

Ce signalement est distinct de la frappe annoncée jeudi par Israël à Janta, dans la Békaa. Au Conseil de sécurité, les consultations à huis clos de jeudi ont porté sur l’application de la résolution 1701. L’ONU n’a annoncé ni vote ni dispositif arrêté pour l’après-FINUL. La résolution reste en vigueur indépendamment du mandat de la force, dont l’échéance actuelle est le 31 décembre.

Indépendance : les hommages du week-end et les fermetures de lundi

Le protocole de la présidence prévoit samedi 21 novembre deux hommages à Beyrouth : à 10 h devant la statue de Béchara el-Khoury, puis à 11 h devant celle de Riad el-Solh. Le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, doit ensuite se rendre à Bchamoun à 11 h 30. Dimanche, jour de la fête, la ministre de l’Environnement, Tamara el-Zein, doit se rendre à la citadelle de Rachaya à 11 h 30. Le programme porte sur ces hommages ; il n’établit pas d’itinéraire de circulation ni de déviations.

La note du Premier ministre du 5 novembre prévoit la fermeture de toutes les administrations publiques, des établissements publics et des municipalités le lundi 23 novembre, l’anniversaire du 22 tombant un dimanche. La note ne vise pas les commerces ni les écoles privées. Pour une démarche auprès d’une municipalité ou d’une administration, le prochain jour ouvrable après le week-end sera donc mardi, sous réserve des horaires du service concerné.

Bruxelles : le deuxième sommet entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

António Costa, Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Andy Burnham se retrouvent à Bruxelles pour faire le point sur les engagements pris lors du premier sommet, à Londres en mai 2025. Le Conseil européen indique un début de rendez-vous à 10 h 30, heure indicative à Bruxelles, soit 11 h 30 à Beyrouth. La conférence de presse est annoncée vers 13 h 25 à Bruxelles, 14 h 25 au Liban.

Les échanges agroalimentaires et un dispositif limité de mobilité des jeunes figurent parmi les dossiers que Londres entend faire avancer. Ces discussions ne signifient ni le retour à la libre circulation ni l’entrée en vigueur de nouvelles règles ce vendredi. Aucun texte final n’était publié au moment du bouclage du bulletin.

Rohingyas : Londres ordonne l’expulsion de l’attaché militaire du Myanmar

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi avoir ordonné l’expulsion de l’attaché militaire du Myanmar et demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité. L’ordre d’expulsion ne confirme pas son départ effectif, et la demande britannique ne fixe pas une date de réunion. Vendredi, la porte-parole de la présidence du Myanmar a déclaré à la presse, à Naypyidaw, que le jugement était injuste.

La Cour internationale de justice a conclu jeudi que le Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingyas dans le nord de l’État de Rakhine, dans une affaire qui porte notamment sur les opérations de 2017. Le jugement concerne la responsabilité de l’État, pas des condamnations pénales individuelles. Il ordonne des réparations, mais ne fixe pas encore de montant d’indemnisation. La réaction du gouvernement ne change pas la portée de l’arrêt.

Culture : Al Fajr de retour dans les salles

Al Fajr, fiction située pendant la lutte pour l’Indépendance du Liban sous le mandat français, est revenu en salle le 19 novembre, selon les programmes des exploitants. Le récit suit des journalistes engagés contre le mandat. L’un des exploitants présente une version remastérisée en 4K, avec une bande-son remixée et des scènes retravaillées à l’aide de l’intelligence artificielle. Il s’agit de la ressortie d’un film de fiction, pas de la présentation d’images documentaires inédites de 1943. Horaires et disponibilité dépendent des salles.

Façade de la citadelle de Rachaya. Photographie d’archives publiée en 2020, sans rapport avec la frappe de Kfar Tebnit et antérieure aux hommages de cette année. François El Bacha / Libnanews.

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