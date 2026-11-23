Une panne de services informatiques peut arrêter une activité sans donner droit à une indemnisation intégrale. Les conditions Microsoft de novembre 2026 distinguent un avoir calculé sur les frais du service des autres pertes. Le contrat fixe la méthode de mesure, les exclusions et les délais applicables à chaque offre.

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Une panne peut interrompre la messagerie, les réunions et la facturation d’une entreprise à la fois. L’avoir prévu par un contrat d’informatique en nuage ne se calcule pourtant pas sur ce manque à gagner. Dans ses conditions de novembre 2026 pour les services en ligne sous licence en volume, Microsoft distingue les sommes payées pour le service touché des pertes que l’interruption peut causer au client.

Un avoir lié au niveau de service, pas au chiffre d’affaires perdu

Un accord de niveau de service fixe des indicateurs, une période de mesure et des règles qui varient selon le produit. Il faut distinguer l’heure de début et de fin d’un incident annoncé publiquement de la durée d’indisponibilité effectivement comptabilisée pour le client. Dans le texte de Microsoft, la maintenance planifiée et certaines indisponibilités exclues par le contrat n’entrent pas dans ce calcul. Un message d’incident ne vaut pas reconnaissance de l’éligibilité à un avoir.

Si la demande est acceptée, l’avoir porte sur les frais du service, de la ressource ou de l’offre concernés. Le texte fixe un plafond correspondant aux frais mensuels applicables et exclut de cet avoir les pertes de recettes et les coûts d’exploitation. Il présente le crédit comme le recours prévu par cet accord pour un problème de performance ou de disponibilité. Cela ne tranche pas les éventuels droits tirés d’autres stipulations ou de la loi applicable à un litige particulier.

Les conditions et délais varient selon le contrat

Le document du 17 novembre prévoit, dans ses conditions générales, un délai de réception de 60 jours après l’incident pour Azure. Pour les autres services qu’il couvre, il indique une échéance à la fin de la période applicable qui suit le mois de l’incident. Ce n’est pas un délai universel ; l’édition applicable peut dépendre de la date de souscription ou de renouvellement. Un client sous contrat différent doit se référer à son propre accord.

L’entreprise doit pouvoir documenter l’incident, les heures, les services réellement touchés et l’étendue de l’interruption. Ces éléments servent à examiner l’avoir. Mesurer une perte d’exploitation, si cette question se pose séparément, relève d’un autre calcul.

Le règlement européen sur les données traite notamment des obstacles au changement de prestataire. Il répond à la question de la portabilité des services, non au calcul d’un avoir après une panne. Réduire la dépendance à un fournisseur et déterminer ce qu’il doit au titre d’un incident sont deux questions distinctes.

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