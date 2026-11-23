Les autorités houthies de Sanaa annoncent 17 employés tués et 11 blessés après des frappes dans le gouvernorat de Hodeïda, au Yémen. Elles attribuent ces frappes à l’Arabie saoudite. Le bilan est provisoire. Le gouverneur a indiqué que les recherches se poursuivaient et le ministère signale des coupures de télécommunications.

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Les autorités houthies de Sanaa font état de 17 employés tués et de 11 blessés après des frappes lundi 23 novembre dans le gouvernorat yéménite de Hodeïda. Le ministère des Télécommunications de ces autorités attribue les frappes à l’Arabie saoudite. Le bilan reste provisoire.

Les recherches se poursuivent

Le ministère situe les frappes à l’aube. Il indique qu’elles ont touché des bâtiments d’une entreprise publique de télécommunications, dont des locaux utilisés par son personnel. Le gouverneur de Hodeïda, Abdallah Atifi, a également fait état de 17 morts lors d’une visite sur place lundi. Il a indiqué que des équipes poursuivaient leurs recherches sous les décombres.

Plusieurs bilans provisoires ont circulé au fil de la journée. Le chiffre de 11 blessés est celui qu’a communiqué le ministère des Télécommunications. Aucun bilan indépendant n’a pu être établi. Les recherches dans les communiqués publics saoudiens n’ont pas fait apparaître de réponse sur cet épisode.

Des coupures signalées par le ministère

Le ministère a également signalé des interruptions de télécommunications et d’accès à Internet dans plusieurs districts du gouvernorat. Il n’a pas donné de calendrier de rétablissement. L’étendue et la durée des coupures n’ont pas été vérifiées indépendamment.

Hodeïda, sur la mer Rouge, est contrôlée par les Houthis, que combat une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et qui soutient le gouvernement yéménite reconnu internationalement. Le 20 novembre, la coalition avait demandé aux civils de quitter le port de Hodeïda. Cet avertissement visait le port et ne confirme pas l’attribution des frappes rapportées lundi.

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