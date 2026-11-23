La lettre verte coûtera 1,67 euro en France dès janvier 2027, contre 1,52 euro en 2026. Le régulateur prévoit pourtant une baisse de la dépense postale moyenne des ménages. Les tarifs augmentent, mais les usages diminuent. Voici ce que montrent les grilles, les volumes et les projections de budget annuel.

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En France, la lettre verte de 20 grammes passera de 1,52 à 1,67 euro le 1er janvier 2027. Pourtant, le régulateur prévoit une baisse du budget postal moyen des ménages. Il ne s’attend pas à ce que l’affranchissement coûte moins cher : son calcul suppose que les ménages utiliseront moins les services postaux.

La Poste a publié ses prix pour les envois depuis la France métropolitaine en 2027. La nouvelle grille fait suite à un avis rendu par l’Arcep le 21 juillet et rendu public le 27 juillet. L’observatoire du régulateur, paru le 5 novembre, aide à comprendre pourquoi un timbre plus cher peut aller de pair avec une dépense moyenne plus faible.

Le prix du timbre de 20 grammes monte de 15 centimes

Le tarif standard de la lettre verte de 20 grammes est passé de 1,39 euro en 2025 à 1,52 euro en 2026. Il atteindra 1,67 euro en janvier 2027, soit une hausse de près de 10 % sur un an. Sur deux ans, l’écart atteint 28 centimes, soit un peu plus de 20 %. Ces chiffres concernent le même produit et la même tranche de poids. Ils ne s’appliquent ni à tous les courriers ni à tous les modes d’affranchissement.

La Poste : tarifs au départ de France métropolitaine pour des lettres jusqu’à 20 g Produit 2026 2027 Écart Lettre verte, envoi intérieur 1,52 € 1,67 € +0,15 € Lettre verte à imprimer chez soi 1,49 € 1,63 € +0,14 € Recommandé intérieur R1, sans avis de réception 6,11 € 6,47 € +0,36 € Recommandé international R1, sans avis de réception 7,20 € 7,50 € +0,30 €

Le timbre à imprimer chez soi et le timbre numérique sur téléphone ne sont pas le même produit. Le premier sera affiché à 1,63 euro, hors papier et impression. Le second suit le tarif de la lettre verte standard. Une lettre à suivre ou un recommandé répondent aussi à d’autres besoins. Le recommandé donne une preuve de dépôt ; l’avis de réception est une option facturée séparément.

Pourquoi le budget moyen ne suit pas le prix unitaire

L’Arcep compare trois montants annuels. Le panier moyen de 2026 a été réestimé à 26,71 euros. Si les ménages conservaient les mêmes usages en 2027, les nouveaux tarifs porteraient cette dépense à 28,62 euros. En tenant compte de la baisse anticipée des usages, le régulateur ramène sa projection à 24,40 euros. La baisse projetée est donc de 2,31 euros, alors qu’à volumes constants la hausse de prix coûterait 1,91 euro de plus.

Ce panier inclut notamment la lettre verte, le recommandé, le colis et des services comme la réexpédition du courrier. Dans la projection 2027, la lettre verte représente 10,47 euros et le recommandé 6,53 euros. À eux seuls, ils pèsent près de sept euros sur dix de la dépense estimée. Les 24,40 euros ne constituent ni un forfait ni la somme que déboursera chaque foyer.

Pour un ménage qui expédie dix lettres vertes de 20 grammes dans l’année, à tarifs inchangés au sein de chaque année, le calcul est différent : 15,20 euros en 2026, contre 16,70 euros en 2027. Cela représente 1,50 euro de plus à quantité identique. L’Arcep ne dit donc pas que le même service reviendra moins cher. Sa projection tient à la diminution de la consommation de services postaux.

Moins de plis pour un réseau qui doit continuer à les distribuer

Le dernier observatoire annuel de l’Arcep dénombre environ cinq milliards d’envois de correspondance distribués en France ou exportés en 2025. Le volume a reculé de 8,5 % en un an, après une baisse de 9,5 % en 2024. Hors courrier électoral, les volumes de correspondance des particuliers et des petites entreprises diminuent d’environ 15 % par an depuis quatre ans. Ce sont des mesures de trafic, distinctes de la dépense moyenne projetée.

Le service universel postal impose à son prestataire de maintenir des prestations de collecte et de distribution sur le territoire. Une partie des coûts du réseau ne baisse donc pas au même rythme que le nombre de lettres déposées. Pour fixer l’encadrement tarifaire 2026–2029, l’Arcep indique avoir tenu compte à la fois du déficit de cette mission, du recul des volumes et des efforts demandés à La Poste pour réduire ses charges. L’entreprise répartit les hausses entre ses offres. La moyenne pondérée atteint 6,7 % en 2027 sur le service universel ; elle ne correspond pas au taux appliqué à chaque timbre.

Enfin, la grille de La Poste fixe des prix au départ de France métropolitaine, pas depuis le Liban. Le tarif international indique un prix d’affranchissement, mais ne garantit pas que tous les services sont disponibles vers une destination précise. Pour un courrier destiné au Liban, une lettre recommandée et un colis relèvent d’offres différentes : les conditions d’acceptation et de suivi se vérifient séparément.

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