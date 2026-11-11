ISO 20022 : la BDL modernise les paiements

La Banque du Liban indique avoir achevé en 2025 la migration de ses systèmes de règlement et de compensation vers ISO 20022. Cette norme structure les informations échangées entre institutions financières. Elle doit être distinguée des services proposés aux clients. Le rapport annuel présente encore les paiements instantanés, les services mobiles et la dématérialisation des chèques comme des chantiers. Les usages administratifs et les conditions pratiques doivent aussi être vérifiés séparément. Une modernisation technique ne garantit pas automatiquement un transfert gratuit ou immédiatement disponible.

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La Banque du Liban indique avoir achevé en 2025 la mise à niveau de ses systèmes de règlement et de compensation vers ISO 20022. Cette norme organise les informations accompagnant les opérations financières. Elle prépare des échanges plus structurés entre institutions. Elle ne signifie pas que tous les Libanais disposent déjà de virements instantanés ou de services bancaires sans frais.

Le rapport annuel 2025 de la BDL, référencé en novembre 2026 dans son catalogue, distingue une transformation réalisée et plusieurs projets encore à développer. La migration concerne BdL-RTGS, système de règlement brut en temps réel, et BdL-CLEAR, dispositif de paiement de détail et de compensation. Les paiements instantanés, les services bancaires mobiles et la dématérialisation du traitement des chèques restent présentés comme des chantiers stratégiques.

Cette distinction fournit le point de départ d’un examen concret de la modernisation. Une infrastructure peut adopter un langage commun sans que chaque service destiné au public soit déjà ouvert. Les délais, les frais et les conditions d’accès relèvent d’autres choix techniques, commerciaux et réglementaires.

ISO 20022 structure les données des paiements

ISO 20022 est une famille de normes internationales pour l’échange électronique de données financières. Elle définit des notions communes et la manière d’organiser les messages entre banques, systèmes de paiement et autres institutions. Son champ dépasse les seuls virements : il comprend notamment les titres, les cartes et les opérations de change.

Le changement porte sur l’information transmise avec l’opération. Une structure partagée facilite l’identification et le traitement des éléments utiles par les différents systèmes. L’objectif est de réduire les ambiguïtés et les interventions manuelles, tout en améliorant la qualité des données. Ces bénéfices dépendent toutefois de la façon dont chaque participant utilise la norme.

La BDL décrit sa migration comme le passage de messages SWIFT MT à des messages MX. Le rapport met en avant une langue financière unifiée, une circulation plus précise de l’information et de meilleures capacités de contrôle. Il ne publie pas, dans ce passage, de mesure permettant de chiffrer une réduction effective du délai moyen ou du coût d’un transfert au Liban.

Deux systèmes centraux, plusieurs fonctions

BdL-RTGS et BdL-CLEAR occupent des positions différentes dans l’organisation des paiements. Le premier relève du règlement brut en temps réel ; le second traite les paiements de détail et la compensation. Leur modernisation concerne les échanges entre les participants et l’infrastructure centrale. Elle ne se confond pas avec l’interface d’une application utilisée par un particulier.

Élément État décrit dans le rapport BDL 2025 Ce que cela permet d’établir BdL-RTGS et BdL-CLEAR Mise à niveau vers ISO 20022 achevée Une migration de l’infrastructure et des messages Système de paiement instantané Étude et développement Un projet, pas une disponibilité générale démontrée Services bancaires mobiles Chantier stratégique Un axe de développement Traitement électronique des chèques Projet de dématérialisation Une évolution encore à distinguer du service opérationnel Paiements des administrations Coordination et lancement en préparation Un dispositif dont le déploiement doit être vérifié séparément

Le tableau décrit l’état présenté dans le rapport annuel. Il ne remplace pas un calendrier de mise en service actualisé. Une annonce ultérieure pourrait faire évoluer certains projets ; elle devrait alors être examinée pour son périmètre, ses participants et sa date d’application.

Pour le public, la différence est importante. Un message mieux structuré peut faciliter le traitement d’une opération sans supprimer les contrôles nécessaires. La disponibilité d’un virement dépend aussi du fonctionnement des établissements concernés, des heures de service, du règlement et des conditions du compte.

Le paiement instantané reste un projet distinct

Un système de paiement instantané ne se définit pas uniquement par le format des messages. Il suppose une organisation permettant au service annoncé de fonctionner avec les caractéristiques prévues. La migration ISO 20022 constitue un élément technique utile ; elle ne suffit pas à prouver que ce système est déjà offert à tous les utilisateurs.

Le rapport BDL emploie précisément le registre de l’étude et du développement pour les paiements instantanés. Présenter cette phrase comme l’annonce d’un lancement national ferait disparaître une différence essentielle entre objectif et réalisation. Le document ne donne pas, dans cette partie, de date unique d’ouverture au public ni de liste complète des établissements participants.

Il faut appliquer la même prudence aux services mobiles et aux chèques. Une opération initiée sur un téléphone n’emprunte pas nécessairement un circuit instantané. La dématérialisation d’un document n’établit pas non plus que son règlement devient immédiat. Chaque service doit être apprécié selon ses règles propres.

Les administrations sont un autre volet du chantier

La BDL décrit une coordination avec les administrations et les institutions publiques pour moderniser la gestion de leurs comptes. Le rapport évoque un système gouvernemental de paiement et un recours accru aux cartes pour percevoir les impôts et les frais. Il mentionne des terminaux dans les centres et locaux du ministère des Finances, avec une extension envisagée aux autres administrations.

Ces orientations concernent autant la gestion publique que l’expérience de l’usager. Le suivi des recettes, des dépenses et des soldes pourrait être facilité par des données mieux organisées. Mais le rapport ne permet pas de dresser une liste actuelle de tous les guichets où une carte est acceptée, ni d’affirmer que toutes les taxes peuvent déjà être réglées de cette façon.

Le déploiement doit donc être vérifié administration par administration. Pour un contribuable, les éléments décisifs restent le service effectivement disponible, le moyen de paiement accepté et les conditions applicables. Une modernisation centrale ne remplace pas ces informations pratiques.

Une norme commune doit aussi être utilisée de façon cohérente

Dans sa mise à jour du 26 février 2026, le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché souligne l’importance d’une application harmonisée d’ISO 20022. Des institutions peuvent adopter la même norme tout en l’utilisant différemment, ce qui limite les bénéfices attendus. Le comité et les professionnels concernés proposent des exigences communes pour les paiements transfrontaliers, avec une période d’adoption allant jusqu’à fin 2027.

Ces recommandations internationales ne constituent pas, par elles-mêmes, une nouvelle obligation imposée à chaque client libanais. Elles montrent pourquoi la migration technique doit être accompagnée d’un travail sur la qualité et la cohérence des données. Le prochain indicateur utile sera la traduction de cette infrastructure en services documentés : périmètre des participants, disponibilités, délais mesurés et conditions d’utilisation publiées.

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