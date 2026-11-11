Italie : des écoles évacuées après des alertes à la bombe

Des courriels anonymes ont déclenché des alertes à la bombe dans plusieurs régions italiennes le 11 novembre 2026. Les autorités ont fait évacuer des écoles et engagé des inspections. À Ciampino, les établissements destinataires des signalements restent fermés pour la journée. À Pomezia, la fermeture concerne toutes les écoles de la commune. Les mesures sont préventives et ne prouvent pas la présence d’explosifs. Les contrôles se poursuivent, tandis que les décisions sur la reprise des cours relèvent des autorités locales.

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Des alertes à la bombe ont provoqué des évacuations d’écoles dans plusieurs régions italiennes, mercredi 11 novembre 2026. Des courriels anonymes adressés aux établissements ont entraîné des inspections et des fermetures préventives. Les autorités locales distinguent ces mesures de sécurité de la découverte effective d’un engin explosif. L’origine des messages reste à établir.

Des alertes à la bombe traitées établissement par établissement

En Vénétie, le gouvernement régional confirme que des dizaines d’écoles ont été concernées. Des élèves, enseignants et membres du personnel ont quitté les bâtiments par précaution. Les forces de l’ordre ont engagé des vérifications.

Le président de la région, Alberto Stefani, a demandé que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Il a aussi appelé les familles au calme et au respect des consignes officielles. La région indique suivre la situation avec les organismes compétents et la protection civile.

Ces confirmations locales établissent la réalité des évacuations. Elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à la présence de bombes dans les établissements visés. Les investigations doivent déterminer l’origine et la crédibilité des menaces.

Ciampino ferme les sites concernés pour la journée

À Ciampino, près de Rome, la municipalité a détaillé les décisions prises après les signalements reçus par les directions scolaires. Les responsables des établissements ont fait évacuer les élèves et le personnel vers les zones de rassemblement extérieures.

Les forces de l’ordre et la police locale ont engagé des contrôles des bâtiments et de leurs abords. La maire a signé une ordonnance suspendant les cours et fermant, pour toute la journée, les sites scolaires destinataires du signalement.

La mesure ne constitue pas une autorisation de revenir chercher des affaires dans les locaux. Le communiqué municipal interdit l’accès aux bâtiments et à leurs dépendances à toute personne non expressément autorisée par les forces de l’ordre.

La commune a également activé son centre opérationnel municipal. Cette structure doit assurer la coordination avec les services compétents et suivre l’évolution de la situation. Le dispositif prévoit la possibilité de nouvelles décisions si les vérifications le nécessitent.

Des fermetures locales, sans bilan national définitif

À Pomezia, également dans la région de Rome, la municipalité annonce la fermeture de toutes les écoles de son territoire pour ce mercredi. Elle se fonde sur l’ordonnance municipale numéro 24 du 11 novembre, prise pour des motifs d’ordre public.

En Lombardie, des évacuations ont aussi été rapportées dans les provinces de Milan, Varèse et Brescia. Selon une agence de presse, les opérations ont mobilisé plusieurs services de police, des pompiers et des spécialistes du déminage. Dans les Pouilles, certains élèves ont pu regagner leurs classes après les inspections.

Les situations diffèrent donc selon les établissements et les décisions locales. Les premiers chiffres nationaux diffusés au fil de la matinée ont évolué. Ils ne doivent pas être confondus avec un nombre confirmé d’engins découverts.

La reprise des cours dépendra des vérifications et des instructions des autorités compétentes. À Ciampino, l’ordonnance annoncée concerne l’ensemble de la journée du 11 novembre. La municipalité maintient son centre opérationnel actif pour suivre les contrôles et prendre, si nécessaire, de nouvelles mesures.

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