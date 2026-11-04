Salam reçu à Baabda : éviter une nouvelle guerre

Reçu mercredi 4 novembre par Joseph Aoun à Baabda, Nawaf Salam a mis en garde contre une nouvelle implication du Liban dans les conflits régionaux. Le Premier ministre a réaffirmé que la guerre et la paix relevaient exclusivement de l’État et condamné les ingérences de groupes libanais dans les pays arabes, en évoquant le Yémen. Les deux responsables ont également préparé le Conseil des ministres de jeudi. Le Hezbollah a, dans un communiqué distinct, démenti les accusations concernant ses experts au Yémen.

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Reçu mercredi 4 novembre par le président Joseph Aoun au palais de Baabda, le Premier ministre Nawaf Salam a mis en garde contre toute implication du Liban dans une nouvelle guerre régionale. À l’issue de leur entretien, il a réaffirmé que les décisions de guerre et de paix relevaient exclusivement de l’État et de ses institutions constitutionnelles. Les deux responsables ont également examiné la situation générale et l’ordre du jour du Conseil des ministres prévu jeudi 5 novembre au Grand Sérail.

Préserver le Liban des affrontements régionaux

La déclaration du chef du gouvernement porte d’abord sur le risque d’un nouvel embrasement dans la région. Nawaf Salam refuse que le pays soit engagé dans des affrontements au service d’intérêts extérieurs dont il ne pourrait supporter les conséquences. Il présente la protection du Liban comme une responsabilité nationale exigeant de placer son intérêt au-dessus de toute autre considération.

Le Premier ministre a particulièrement évoqué les habitants du Sud, qui ont payé un lourd tribut humain et matériel aux conflits. Il a rappelé les pertes de vies, de moyens de subsistance et de logements, en insistant sur leur droit à vivre en sécurité et à construire leur avenir sans subir de nouvelles guerres, des déplacements forcés et des destructions.

Son avertissement s’accompagne d’un rappel institutionnel : aucune décision engageant le pays dans la guerre ne doit échapper à l’État. Nawaf Salam rejette l’idée qu’un destin soit imposé aux Libanais sans qu’ils l’aient choisi, ou que leur territoire redevienne le lieu de conflits menés pour le compte d’autres acteurs. Il a placé la préservation de la souveraineté et la protection de la population au centre de cette position.

Un avertissement sur les activités de groupes libanais à l’étranger

Dans la seconde partie de sa déclaration, Nawaf Salam a condamné les ingérences d’individus ou de groupes libanais dans les affaires intérieures des pays arabes. Il a visé en particulier les activités militaires susceptibles de menacer leur sécurité, en faisant référence à une annonce des autorités yéménites.

Le Premier ministre n’a pas nommé de groupe libanais dans cette déclaration. Il n’a pas non plus exposé les éléments sur lesquels reposent les accusations auxquelles il fait référence. Son intervention exprime une condamnation politique de telles activités, qu’il juge dommageables pour le Liban et pour les intérêts de ses ressortissants.

Nawaf Salam a réaffirmé la volonté de respecter la souveraineté et la sécurité des pays arabes et de renforcer les relations avec eux sur la base de la confiance mutuelle. Le propos lie ainsi la prévention d’une nouvelle guerre sur le territoire libanais au refus d’activités menées depuis l’extérieur du cadre de l’État et susceptibles de compromettre ces relations.

Le Hezbollah dément séparément les accusations concernant le Yémen

Dans un communiqué distinct diffusé mercredi, le Hezbollah a démenti la présence d’experts du parti au Yémen chargés de conduire des opérations militaires ou de contribuer au développement de l’armement et à la formation des forces d’Ansar Allah, les houthis. Le parti conteste les accusations rapportées à ce sujet et affirme qu’elles ne reposent sur aucun fait.

Ce démenti constitue la position du Hezbollah. Il ne permet pas, à lui seul, de trancher la réalité des faits allégués. La déclaration de Nawaf Salam et le communiqué du parti doivent donc être distingués : le premier condamne les ingérences évoquées par les autorités yéménites sans nommer leurs auteurs, tandis que le second rejette des accusations visant expressément le Hezbollah.

Le Conseil des ministres se réunira jeudi au Grand Sérail

La présidence a confirmé que Joseph Aoun et Nawaf Salam avaient abordé les développements au Liban et dans la région, ainsi que la préparation de la prochaine séance gouvernementale. Cette réunion est annoncée pour jeudi 5 novembre au Grand Sérail.

Le compte rendu de l’entretien ne détaille pas les dossiers inscrits à son ordre du jour et ne fait état d’aucune décision nouvelle adoptée à Baabda. La prise de position publique du Premier ministre porte, à ce stade, sur la nécessité de tenir le pays à l’écart d’une nouvelle confrontation et de réserver aux institutions constitutionnelles les décisions qui engagent sa sécurité.

Photo d’illustration : Joseph Aoun et Nawaf Salam, archives Libnanews. Cette image ne représente pas leur entretien du 4 novembre 2026.

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