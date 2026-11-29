Yair Netanyahu a pris les allocations familiales pour argument afin de réclamer le retrait de l’arabe des panneaux et des documents officiels. Ahmad Tibi a dénoncé des propos racistes. La loi fondamentale et les règles d’attribution des allocations n’ont pas changé.

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Yair Netanyahu a pris les allocations familiales pour argument afin de réclamer le retrait de l’arabe des panneaux et des documents officiels. Ahmad Tibi a dénoncé des propos racistes. La loi fondamentale et les règles d’attribution des allocations n’ont pas changé.

Ce que Yair Netanyahu a demandé

Dans un message diffusé dans la nuit du 21 au 22 novembre, Yair Netanyahu appelle à retirer le texte arabe de tous les panneaux et documents officiels du pays. Pour justifier cette demande, il affirme qu’Israël n’est pas un État binational et oppose la place de l’arabe dans d’autres pays à celle de l’hébreu en Israël.

Il prend ensuite pour exemple les citoyens arabes qui perçoivent des allocations pour enfants ou des prestations de l’assurance nationale : s’ils sont, écrit-il, suffisamment « israéliens » pour en bénéficier, ils peuvent l’être assez pour lire un hébreu élémentaire. Il se sert ainsi des prestations sociales pour défendre le retrait de l’arabe des supports publics. Son message ne contient pas de dispositif qui retirerait les allocations ni de proposition formelle d’examen linguistique.

Ahmad Tibi défend le statut de l’arabe en Israël

Le député Ahmad Tibi, membre de la Liste commune à la Knesset, lui a répondu dimanche matin, en hébreu. Il a opposé l’arabe comme « langue maternelle » à ce qu’il appelle, par jeu de mots, le racisme comme « langue paternelle » de Yair Netanyahu. Il a affirmé que l’arabe resterait et a prédit la disparition politique de Benjamin Netanyahu.

La loi et les allocations n’ont pas changé

L’article 4 de la loi fondamentale de 2018 sur l’État-nation dispose que l’hébreu est la langue de l’État et reconnaît un statut spécial à l’arabe. Il précise que l’usage de l’arabe par les institutions publiques ou dans les relations avec elles est régi par la loi et que cet article ne porte pas atteinte à la place que la langue occupait en pratique avant son entrée en vigueur.

Le régime des allocations familiales relève d’autres textes. Parmi les critères publiés par l’Institut israélien de l’assurance nationale figurent notamment la résidence du parent et l’âge de l’enfant, avec des conditions et exceptions propres à la prestation. Aucun critère de lecture de l’hébreu ne figure dans la liste officielle pour ces allocations. L’organisme publie lui-même en arabe des informations et des formulaires destinés aux familles. Pour l’allocation ordinaire, l’institut précise notamment que l’enfant doit avoir moins de 18 ans, séjourner en Israël et ne pas être marié.

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