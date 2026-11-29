La municipalité d’Odessa annonce la mort d’une femme après une attaque russe dans la nuit du 28 au 29 novembre. Un immeuble d’habitation a été touché.

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La municipalité d’Odessa annonce la mort d’une femme après une attaque russe dans la nuit du 28 au 29 novembre. Un immeuble d’habitation a été touché.

La ville d’Odessa a annoncé dimanche 29 novembre qu’une femme avait été tuée lorsqu’un immeuble d’habitation de plusieurs étages a été touché dans la nuit. Dans un premier message, la municipalité avait fait état d’un bâtiment résidentiel endommagé sans communiquer de bilan. Elle a ensuite confirmé le décès, sans préciser l’âge de la victime ni annoncer un bilan complet des blessés.

Deux incidents distincts dans la région

La frappe sur l’immeuble est distincte de celle annoncée samedi par l’administration régionale contre un entrepôt de céréales dans l’oblast d’Odessa. Le gouverneur Oleh Kiper a déclaré que la toiture du bâtiment avait été endommagée et que la majeure partie du grain entreposé avait été détruite. Il n’a signalé aucune victime dans cet autre incident et n’a pas chiffré la quantité de céréales perdue.

Samedi matin, selon le gouverneur, une autre attaque avait touché une installation de distribution d’électricité dans la région. L’opérateur DTEK avait alors signalé que plus de 6 000 abonnés avaient été temporairement privés de courant. Ce nombre se rapporte à la panne annoncée samedi, pas aux conséquences de la frappe nocturne sur l’immeuble.

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