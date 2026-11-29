Au Brésil, 8,7 millions de reais ont été débloqués pour Tupanciretã après la tempête du 20 novembre. Le Rio Grande do Sul a aussi annoncé des moyens pour les exploitations agricoles et un report de certaines échéances fiscales.

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Au Brésil, 8,7 millions de reais ont été débloqués pour Tupanciretã après la tempête du 20 novembre. Le Rio Grande do Sul a aussi annoncé des moyens pour les exploitations agricoles et un report de certaines échéances fiscales.

Les toitures et le déblaiement en priorité

Le gouvernement fédéral indique avoir débloqué les fonds le 25 novembre pour quatre plans de travail présentés par la municipalité. Sur les 8,7 millions de reais, 5,6 millions sont destinés au nettoyage, à l’enlèvement des débris et à la location d’engins ; trois millions doivent financer des matériaux de couverture pour 2 015 familles. Les 100 000 reais restants sont consacrés à la protection des animaux.

Le bilan publié le 26 novembre par le gouvernement fédéral, d’après le ministère de la Santé, faisait état de 7 175 logements dont la toiture avait été endommagée ou arrachée et de 50 personnes privées d’hébergement. Les soins courants et intermédiaires avaient repris, notamment grâce aux unités mobiles. Cela ne signifiait pas que les bâtiments touchés avaient tous rouvert : des évaluations étaient en cours pour l’hôpital Brasilina Terra et deux structures de soins de proximité.

Une aide aux ménages, des moyens pour les exploitations

L’État du Rio Grande do Sul prévoit par ailleurs un versement unique de 2 500 reais aux familles pauvres ou très pauvres déjà inscrites au registre social fédéral et dont le logement a été directement endommagé. Le dispositif prévoit une identification automatique des bénéficiaires et un versement sur leur carte citoyenne. Ce paiement individuel est distinct des crédits fédéraux versés à la municipalité.

Le 27 novembre, le secrétariat à l’Agriculture de l’État a annoncé deux millions de reais sous forme de mise à disposition d’engins. Des coopératives et des entreprises céréalières collectent des semences pour le replantage. Les services agricoles doivent recenser les besoins avec la municipalité avant leur distribution.

Trois mois de délai pour certaines entreprises

Le 28 novembre, l’administration fiscale de l’État a précisé qu’un arrêté fédéral prolongeait de trois mois les échéances de certaines entreprises dont le siège est à Tupanciretã. La mesure vise les périodes d’octobre, novembre et décembre 2026 dans les régimes Simples Nacional et Simei, et couvre aussi la déclaration PGDAS-D. Les sommes déjà payées ne sont pas remboursées au titre de ce report. Le décret municipal de catastrophe du 20 novembre et la mobilisation des administrations ont permis d’engager ces mesures séparément.

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