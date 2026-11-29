Le 30 novembre, les Églises orthodoxe d’Antioche et maronite font mémoire de saint André. À Houch Hala, près de Rayak, les archives retracent les offices de la veille et du jour de fête, ainsi que la consécration d’une mosaïque en 2024. Aucun horaire local n’est encore confirmé pour cette année.

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Le lundi 30 novembre, le calendrier orthodoxe d’Antioche fait mémoire de saint André, le « premier appelé ». À Houch Hala, près de Rayak, les archives paroissiales racontent une fête inscrite dans la vie de la Békaa : une veillée, des offices, puis la consécration d’une mosaïque en 2024.

À l’église Saint-André de Houch Hala, la fête ne tient pas seulement à la date du calendrier. Le 30 novembre 2024, après les matines et la liturgie, le métropolite Antoine al-Souri a consacré une icône en mosaïque de l’apôtre. Il a ensuite retrouvé les paroissiens dans la salle de l’église. L’archidiocèse de Zahlé et Baalbek conserve aussi la trace des vêpres de la veille. Ces archives éclairent la manière dont la paroisse honore son patron, sans tenir lieu de programme pour 2026.

Saint André dans la Békaa, de la veillée à la liturgie

Une autre archive de l’archidiocèse situe déjà une veillée de la Saint-André à Houch Hala le 29 novembre 2016. La célébration de 2024 permet d’en préciser les gestes : se réunir le soir, revenir le matin pour les matines, puis participer à la liturgie. Les matines sont l’office du matin. Dans le calendrier orthodoxe de 2026, les grands offices du soir et du matin font partie de la commémoration de l’apôtre.

Le guide liturgique du patriarcat d’Antioche donne les textes à chanter et à lire pour cette fête. Lors de la liturgie, la lecture de l’Évangile selon Jean reprend la rencontre d’André avec Jésus, puis celle de son frère Simon. Le guide mentionne aussi des chants de la Nativité aux matines. À la fin de novembre, la mémoire de l’apôtre s’inscrit ainsi dans la préparation de Noël sans se confondre avec elle.

D’où vient le nom de « premier appelé » ?

Dans l’Évangile selon Jean, André suit Jésus après avoir entendu Jean le Baptiste. Il va ensuite chercher son frère Simon, que le récit appelle Pierre. La tradition byzantine a donné à André le nom de protoclet, qui signifie « premier appelé ». Le récit de Matthieu présente autrement la scène : Jésus appelle les deux frères alors qu’ils pêchent au bord du lac de Galilée. Les deux récits ne mettent pas l’accent sur le même geste. L’un suit André allant chercher son frère ; l’autre montre deux pêcheurs qui quittent leurs filets.

La tradition chrétienne situe la mort d’André à Patras, en Grèce. La croix en X qui lui est associée appartient à cette tradition postérieure, non au récit des Évangiles. L’icône grecque du XIVe siècle conservée au Walters Art Museum montre d’ailleurs l’apôtre avec un rouleau, tourné de côté. Selon le musée, elle a pu appartenir à un ensemble d’icônes. Elle illustre une manière de représenter André, différente de la mosaïque de Houch Hala.

Une date commune, des célébrations différentes

Le 30 novembre figure aussi dans le calendrier maronite pour la mémoire de l’apôtre. En 2026, le calendrier de l’archidiocèse maronite de Beyrouth place cette date dans la semaine de la Visitation, ouverte le dimanche 29 novembre. La coïncidence des dates n’implique ni le même office ni le même agencement des lectures. Houch Hala offre un exemple de pratique orthodoxe dans une église placée sous le patronage de l’apôtre, pas un modèle à étendre à toutes les paroisses libanaises.

La même église reste un lieu de prière hors de la fête. Le 8 avril 2026, pendant la Semaine sainte orthodoxe, l’archidiocèse y a documenté un autre office et une rencontre avec les fidèles. Ce rendez-vous confirme l’activité de la paroisse cette année, sans constituer une annonce pour le 30 novembre. Les horaires des vêpres et de la liturgie de la Saint-André 2026 n’ont pas été confirmés publiquement.

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