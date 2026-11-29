Le parquet de Lublin a réuni dans une seule enquête les trois chutes du 20 novembre. Ses premières constatations désignent des missiles de croisière de fabrication russe. Varsovie a convoqué l’ambassadeur de Russie.

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Le parquet de Lublin a réuni dans une seule enquête les trois chutes du 20 novembre. Ses premières constatations désignent des missiles de croisière de fabrication russe. Varsovie a convoqué l’ambassadeur de Russie.

Trois sites et aucun blessé signalé

Le 20 novembre, le parquet avait d’abord confirmé la chute d’un objet non identifié à Nowy Lipowiec, dans l’est de la Pologne. Le lendemain, il faisait aussi état de deux autres sites, près de Rudnik et de Mołodycz. Dans son point du 23 novembre, il indique que les trois engins sont tombés en terrain non bâti, sans blessé ni dégât matériel important signalé.

Les premières constatations sur les débris désignent, selon le parquet, trois missiles de croisière de fabrication russe. Les inspections de terrain étaient terminées sur les sites de Nowy Lipowiec et de Rudnik. Le parquet comptait encore rendre compte de la fin des constatations à Mołodycz.

Varsovie a convoqué l’ambassadeur russe

À la demande de la Pologne, le Conseil de l’Atlantique Nord a tenu une réunion extraordinaire le 23 novembre. Le lendemain, le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur russe. Varsovie attribue à la Russie cette violation de son espace aérien et lui demande de mettre fin à des actions qu’elle juge dangereuses pour les habitants et l’aviation civile.

Le dossier relève désormais du service militaire du parquet de Lublin. Les magistrats doivent recevoir les expertises sur les pièces recueillies. Leur communiqué ne tranche pas la cause de chacune des chutes et ne présente pas de conclusion judiciaire sur les circonstances du lancement.

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