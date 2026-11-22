Le Liban commémore son indépendance avec des hommages prévus à Yarzé, Rachaya et Beyrouth. Une explosion a été signalée à Zawtar el-Charqiyé. Les essais annoncés à Qlayaat restent à confirmer. À Antalya, le nouveau projet de la COP31 rappelle le consensus de Dubaï sans fixer de calendrier pour les énergies fossiles. L’Iran annonce des restrictions d’électricité, le Pérou révise le bilan du séisme de Junín et la Virginie signale un premier décès associé à la rougeole cette année.

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Dimanche 22 novembre 2026, 8 h à Beyrouth. Le Liban commémore le 83e anniversaire de son indépendance. Des hommages sont prévus à Yarzé, Rachaya et Beyrouth, après l’appel de Joseph Aoun au retrait israélien et au retour des déplacés. Dans le Sud, l’agence nationale d’information signale une explosion et des tirs d’artillerie. À Antalya, les délégations doivent encore se prononcer sur la décision-cadre de la COP31.

Indépendance : les hommages de Yarzé, Rachaya et Beyrouth

Les cérémonies officielles se poursuivent dimanche. Le ministre de la Défense, Michel Menassa, doit déposer une gerbe à 11 h au monument de l’émir Fakhreddine, à Yarzé. À 11 h 30, la ministre de l’Environnement, Tamara Elzein, est attendue à la citadelle de Rachaya. Le ministre Kamal Shehadi doit ensuite fleurir à 14 h la plaque commémorative de René Moawad, dans le quartier de Zarif à Beyrouth.

La citadelle de Rachaya rappelle l’emprisonnement des dirigeants libanais par les autorités du mandat français en novembre 1943. Leur libération, le 22 novembre, fixe la date de la fête nationale. Le départ des dernières troupes étrangères a eu lieu trois ans plus tard. C’est à cet autre épisode que renvoie la stèle de Nahr el-Kalb, devant laquelle Joseph Aoun a pris la parole samedi avant la levée du drapeau.

Le président libanais a demandé le retrait israélien, l’arrêt des attaques et le retour des habitants déplacés du Sud. Il a rappelé que la décision de guerre et de paix devait appartenir à l’État seul. Le discours n’annonce pas de calendrier de retrait ou de retour. Cette année, la date de la fête reste le dimanche 22 novembre ; la fermeture des administrations, des établissements publics et des municipalités est prévue lundi 23.

La veille, des enfants venus du Liban-Sud ont hissé le drapeau dans la cour du ministère de l’Information. Le ministère, qui dit avoir organisé cette année sa première cérémonie de la fête nationale dans ses locaux, indique que la troupe de Barja a clôturé la rencontre par une dabké.

Sud-Liban : l’ANI signale une explosion à Zawtar el-Charqiyé

L’Agence nationale d’information libanaise a rapporté une explosion suivie d’un incendie à Zawtar el-Charqiyé, dans le district de Nabatiyé, qu’elle attribue aux forces israéliennes. La même dépêche fait état de tirs d’artillerie intermittents aux abords de Kfar Tebnit. Elle a été publiée samedi à 23 h 21, heure de Beyrouth, sans préciser l’heure des faits ni indiquer de bilan. Ce nouvel épisode suit des signalements à Baraachit et dans la plaine de Marjayoun plus tôt dans la soirée.

Les maires francophones ouvrent leur collecte pour le Liban

L’Association internationale des maires francophones a ouvert samedi la collecte « Solidarité Liban », prévue jusqu’au 31 décembre. Les collectivités libanaises doivent définir et mettre en œuvre les projets avec l’appui de l’association. La Ville de Paris participe à l’initiative. Les annonces de lancement ne donnent ni montant déjà recueilli ni bilan de décaissement.

Qlayaat : des essais annoncés, pas encore de vols commerciaux

Le gouvernement avait annoncé des essais pour ce dimanche à l’aéroport René-Moawad de Qlayaat, dans l’Akkar. Leur réalisation n’a pas été confirmée au moment du bouclage. Le 14 décembre reste la date avancée pour le début d’une desserte régulière. L’annonce d’un essai n’équivaut ni à l’ouverture des réservations, ni à l’obtention des autorisations nécessaires à l’exploitation commerciale.

Iran : Tavanir annonce des restrictions d’électricité

L’opérateur public Tavanir a annoncé des coupures programmées à partir de ce dimanche. Il invoque des difficultés à approvisionner les centrales en combustible et dit vouloir préserver l’équilibre du réseau. Cette annonce ne permet pas encore de mesurer le périmètre des coupures effectivement appliquées.

COP31 : Antalya examine un troisième projet de décision

Le projet mis en ligne par le secrétariat de la Convention des Nations unies sur le climat renvoie au consensus de Dubaï, mais ne nomme pas les énergies fossiles. Il ne fixe pas de nouveau calendrier pour le pétrole, le gaz ou le charbon. Le projet maintient l’objectif de porter l’électricité à 35 % de la consommation finale mondiale d’énergie d’ici 2035. Il propose aussi de tripler le financement de l’adaptation d’ici 2035, sans arrêter la base de calcul.

La présidence turque souhaite soumettre le projet aux délégations entre 10 h et 10 h 30 à Antalya, soit entre 9 h et 9 h 30 à Beyrouth. La publication du document ne vaut pas adoption.

À Genève, un mandat de travail sur les armes autonomes

Les États parties à la Convention sur certaines armes classiques ont chargé des experts d’élaborer en 2027 et 2028 un instrument encadrant les armes létales autonomes. La présidence suisse a annoncé l’issue des consultations samedi. Le mandat ne préjuge ni la forme juridique du futur instrument ni son caractère contraignant. Le Liban est partie à la Convention depuis 2017.

Pérou : le bilan du séisme de Junín est révisé

La défense civile péruvienne recense un mort et 15 blessés après le séisme de magnitude 6,7 qui a frappé vendredi soir. Le nouveau rapport, arrêté samedi à 22 h 10 au Pérou, remplace le bilan provisoire de 16 blessés. Le décès a été recensé dans le district de Huánuco. Les autorités dénombrent 152 logements inhabitables et 170 autres touchés.

États-Unis : un premier décès associé à la rougeole en Virginie en 2026

Les autorités de Virginie ont annoncé vendredi la mort d’un enfant de moins de cinq ans testé positif à la rougeole. Elles n’ont pas rendu public son statut vaccinal. Ce premier décès associé à la maladie dans l’État en 2026 intervient alors que la Virginie a recensé 220 cas depuis janvier, dans un décompte distinct. Le bilan national atteignait 5 838 cas confirmés au 19 novembre.

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