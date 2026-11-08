Japon : un séisme de magnitude 5,7 fait des blessés

Un séisme de magnitude 5,7 a touché le centre du Japon dimanche 8 novembre, avec une forte secousse à Chita, dans la préfecture d’Aichi. Des blessures, des vitrines brisées et des perturbations ferroviaires ont été rapportées. L’Agence météorologique japonaise ne signale pas de risque de tsunami pour cet événement. Elle demande une vigilance accrue face aux nouvelles secousses, aux chutes de pierres et aux pluies sur les terrains fragilisés. Les autorités locales poursuivent leur évaluation des dégâts et du bilan humain.

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Un séisme de magnitude 5,7 a frappé l’ouest de la préfecture de Shizuoka, dans le centre du Japon, dimanche 8 novembre 2026 à 1 h 04, heure locale. La secousse a provoqué des blessures et des dégâts matériels dans plusieurs villes. L’Agence météorologique japonaise appelle les habitants des secteurs les plus touchés à rester vigilants pendant une semaine.

Séisme au Japon : une forte secousse à Chita

La JMA situe le foyer à 41 kilomètres de profondeur, après une première estimation à environ 40 kilomètres. Elle maintient une magnitude provisoire de 5,7. À Chita, dans la préfecture voisine d’Aichi, l’intensité a atteint le niveau « 5 supérieur » de l’échelle japonaise. Ce chiffre décrit les secousses ressenties localement, et non la magnitude du séisme.

L’agence n’a pas identifié de risque de tsunami lié à cet événement. Les vibrations ont touché une large partie du centre de l’archipel. La presse japonaise rapporte des vitres de magasins brisées et des marchandises tombées des rayons. Des images montrent notamment des livres éparpillés dans une librairie.

Un bilan humain encore provisoire

Au moins 22 personnes ont été blessées, selon les informations médiatiques disponibles dimanche. Plusieurs blessures sont survenues lors de chutes, notamment pendant des évacuations. Ce bilan reste provisoire et ne constitue pas un décompte national définitif des secours.

La secousse a également entraîné des précautions dans les transports. Les trains à grande vitesse Shinkansen circulaient à vitesse réduite dans les secteurs concernés, selon une agence de presse. Cette mesure vise à limiter les risques avant de s’assurer de l’état des voies.

Dans la préfecture d’Aichi, les autorités ont réuni leur cellule de gestion des catastrophes dimanche à 10 heures. Les collectivités voisines ont aussi publié des points de situation. Ces évaluations locales doivent permettre de préciser l’étendue des dégâts, au-delà des premières images diffusées pendant la nuit.

Vigilance renforcée sur les pentes fragilisées

Les autorités météorologiques signalent un risque accru de chutes de pierres et d’effondrement de talus. Elles recommandent une attention particulière aux nouvelles secousses et à la pluie. Les deux à trois premiers jours constituent une période de vigilance renforcée.

La JMA a également annoncé un abaissement temporaire des seuils déclenchant certaines alertes liées aux glissements de terrain dans les communes d’Aichi fortement secouées. Le sol fragilisé peut devenir dangereux avec des précipitations moins importantes qu’en temps normal.

Le foyer se trouve dans la zone envisagée pour un séisme de la fosse de Nankai. Toutefois, l’agence estime que cet événement ne signale pas de changement particulier du verrouillage entre les plaques. Elle poursuit la surveillance de l’activité sismique et des déformations du sol.

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