Raï réclame une paix durable pour le Liban

Béchara Raï réclame une paix durable et une autorité nationale unique en matière de sécurité. Dans son homélie du 8 novembre à Bkerké, le patriarche annonce aussi l’examen des dix demandes de cinq villages frontaliers du Sud lors de la session annuelle des patriarches et évêques catholiques, qui commence lundi. Il aborde les coupures d’électricité, les déchets, la sécurité alimentaire et le dossier judiciaire de Dahr el-Baïdar. Les réponses concrètes aux demandes des habitants restent attendues.

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Le patriarche maronite Béchara Raï a réclamé dimanche 8 novembre une paix durable pour le Liban, plutôt qu’une attente permanente de la prochaine guerre régionale. Dans son homélie à Bkerké, il a lié cette exigence à une autorité nationale unique en matière de sécurité et de paix. Il a aussi annoncé que les demandes de cinq villages chrétiens frontaliers du Sud seraient examinées lors de la prochaine session des patriarches et évêques catholiques.

Une paix durable fondée sur la décision de l’État

Le cardinal a présidé la messe dominicale dans l’église Notre-Dame du siège patriarcal. Son intervention inscrit la protection du pays dans un choix institutionnel : un État maître de ses décisions et des institutions capables de préserver la stabilité.

Raï a défendu la neutralité comme un moyen de tenir le Liban à l’écart des conflits entre axes régionaux. Selon lui, cette orientation ne signifie ni abandon des causes justes, ni rupture avec l’environnement arabe du pays. Elle doit empêcher le territoire libanais de devenir un lieu permanent d’affrontement entre puissances extérieures.

Le patriarche ne présente pas une nouvelle négociation ni un accord conclu. Il formule une position politique et pastorale sur les conditions de la sécurité du Liban. Il associe la paix à l’existence d’une référence nationale commune, plutôt qu’aux seuls équilibres provisoires entre acteurs régionaux.

Les demandes de cinq villages devant les évêques

Raï a annoncé que le Conseil des patriarches et des évêques catholiques du Liban ouvrirait lundi 9 novembre sa session annuelle, prévue sur une semaine. Il a indiqué avoir reçu une lettre des villages de Rmeich, Debel, Aïn Ebel, Alma el-Chaab et Qaouzah.

Le document comprend dix demandes que le patriarche a qualifiées d’urgentes et légitimes. Il a assuré aux habitants qu’elles occuperaient une place importante dans les délibérations. L’homélie ne reproduit cependant pas ces dix points. Elle ne permet donc pas d’annoncer une mesure financière, un dispositif de protection ou un programme de reconstruction déjà adopté.

Cette annonce donne une prochaine étape précise à l’appel des localités frontalières : son examen collectif par les responsables catholiques. Elle distingue aussi la réception d’une demande de la réponse qui pourra lui être apportée. Les décisions éventuelles restent attendues à l’issue des travaux.

Électricité, déchets et sécurité alimentaire

Le patriarche a ensuite abordé le fonctionnement des services publics. Il a évoqué les coupures d’électricité qui ont touché des administrations, des établissements et des services de communication en raison d’impayés accumulés. À ses yeux, ces situations illustrent les conséquences du désordre administratif pour les citoyens.

Ce passage intervient après le lancement, le 2 novembre, de la campagne de recouvrement d’Électricité du Liban auprès des organismes publics. EDL a annoncé le 5 novembre des encaissements de 28 millions de dollars. Le Parlement doit désormais examiner un crédit supplémentaire destiné à régler une partie des arriérés. Le discours du patriarche porte sur la continuité des services, sans fournir de nouveau bilan financier.

Raï a également critiqué une gestion des déchets limitée à leur déplacement entre décharges et régions. Il a plaidé pour le tri, le traitement et le recyclage, en rappelant le lien entre protection de l’environnement et santé. Il n’a cité ni nouveau marché public ni site précis dans ce passage.

Sur la sécurité alimentaire, il a insisté sur le contrôle et la responsabilité lorsque la santé des habitants est exposée à la négligence ou à la fraude. Ces propos élargissent son appel à la réforme aux actes quotidiens de l’administration, au-delà des seules institutions politiques.

L’enquête de Dahr el-Baïdar doit suivre son cours

Le patriarche a mentionné le dossier de Dahr el-Baïdar, en indiquant qu’il entrait dans une nouvelle phase judiciaire. Il a demandé que l’enquête se déroule pleinement, à distance des prises de position anticipées et de l’exploitation politique.

Il n’a annoncé ni résultat d’instruction ni responsabilité individuelle établie. Son intervention appelle au respect du travail judiciaire. Elle ne tranche pas les accusations ou les controverses entourant le dossier.

L’homélie était prononcée à l’occasion du dimanche du renouvellement de l’Église. Raï a relié ce thème religieux à la restauration de la confiance dans les institutions, le droit et le service public.

Il a enfin salué l’association Cross Road, fondée en 1995 et engagée auprès d’anciens combattants blessés ou handicapés issus de différents milieux politiques. Il a évoqué son aide médicale, la fourniture de médicaments et le suivi des personnes accompagnées. À partir de lundi, le Conseil des patriarches et évêques doit examiner l’appel des cinq villages frontaliers, dont les demandes détaillées et les suites concrètes restent à préciser.

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