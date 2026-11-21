Du 28 au 30 novembre, le Festival international du court métrage de Tyr est annoncé au Théâtre national libanais, installé dans l’ancien cinéma Rivoli. Les organisateurs prévoient des fictions, des documentaires, des films d’animation et des œuvres étudiantes, ainsi que des ateliers et des échanges avec des réalisateurs à Tyr.

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Le Théâtre national libanais de Tyr doit accueillir le Festival international du court métrage du 28 au 30 novembre. Dans l’ancienne salle du Rivoli, le programme annoncé associe projections, ateliers, rencontres avec des réalisateurs et films d’étudiants.

Ce festival de courts métrages à Tyr, dans le sud du Liban, est annoncé du samedi au lundi. L’association Tiro pour les arts et le Théâtre Istanbouli annoncent une 13e édition réunissant des fictions, des documentaires et des films d’animation. Au-delà des séances, les organisateurs prévoient des échanges avec des réalisateurs et des ateliers, ainsi qu’une place pour les œuvres d’étudiants. L’annonce ne donne pas de grille détaillée permettant d’attribuer à chaque film un jour ou un horaire.

Courts métrages à Tyr : retour dans l’ancien Rivoli

Le festival s’installe au Théâtre national libanais, dans l’ancien cinéma Rivoli. Tiro a remis la salle en état en 2018 pour y accueillir des projections et d’autres disciplines artistiques. La réouverture n’a donc pas simplement remis un écran en service : elle a donné à Tyr un lieu où présenter des œuvres, accueillir les personnes qui les réalisent et organiser des activités de formation. La programmation de fin novembre associe précisément ces trois usages.

Les archives de l’association montrent que le festival de Tyr a déjà accompagné la circulation d’œuvres entre différentes villes. Dès 2016, une édition a été projetée à Tyr, Nabatiyé et Tripoli. Le calendrier de cet automne comporte lui aussi plusieurs rendez-vous distincts : l’association a organisé une étape au Colisée, à Beyrouth, en octobre, puis un festival à l’Empire, à Tripoli, début novembre. Les horaires et la sélection détaillée d’une étape ne s’appliquent pas automatiquement à une autre.

Films d’étudiants et échanges après les projections

L’annonce de Tyr fournit un total de 63 courts métrages issus de 17 pays. Le même total avait été annoncé par Tiro pour Tripoli. Faute de liste détaillée propre aux séances de Tyr, ce chiffre décrit la programmation annoncée, sans permettre de dire quels films seront repris, ajoutés ou projetés chaque soir. Le format donne néanmoins une indication sur le rendez-vous : les œuvres présentées ne relèvent pas d’un seul genre, et les séances doivent alterner avec des temps de travail ou de discussion.

La place annoncée pour les films d’étudiants est l’autre élément spécifique du programme. Le programme les mentionne aux côtés des films de la sélection, sans préciser le nombre de travaux retenus ni les établissements représentés. Rien ne permet en revanche de confirmer que toutes les projections sont suivies d’un débat, ni que tous les ateliers sont accessibles sans inscription.

À retenir : Festival international du court métrage de Tyr, du 28 au 30 novembre 2026, Théâtre national libanais, ancien cinéma Rivoli, Tyr. Les horaires séance par séance, la réservation et les conditions d’accès n’ont pas été précisés dans l’annonce consultée.

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