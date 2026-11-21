Le CDR lance une consultation pour étudier les futurs silos à grains de Beyrouth et plusieurs sites régionaux. Les propositions sont attendues le 17 décembre. Le don koweïtien couvre des études, sans attribuer le chantier. L’extension du terminal à conteneurs et le contrat de maintenance portuaire relèvent de décisions distinctes.

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Le Conseil du développement et de la reconstruction a lancé le 20 novembre un appel international à propositions pour étudier l’avenir des silos à grains. Les propositions sont attendues le 17 décembre à midi, heure de Beyrouth. Une part de 1,5 million de dollars d’un don koweïtien a été réservée aux études préliminaires. La consultation ne porte pas sur la construction des silos et ne désigne pas leur exploitant.

La procédure ouvre une question que les annonces sur la reconstruction du port laissent souvent de côté : quelle part des réserves de grains faut-il conserver à Beyrouth, et quelle part peut être répartie ailleurs ? Les documents du Conseil du développement et de la reconstruction, le CDR, prévoient d’examiner plusieurs solutions. Cette démarche est distincte de l’extension du terminal à conteneurs et d’un marché de services que l’administration portuaire a déjà signé pour ses propres opérations.

Silos à grains : les sites et la capacité restent à déterminer

Le consultant devra d’abord étudier les besoins de stockage et le marché des grains. Le cahier des charges lui demande aussi d’examiner l’état des vestiges et la compatibilité des différentes options avec le plan du port. Une reconstruction à Beyrouth, un ou plusieurs sites régionaux ou une combinaison des deux restent à comparer. Tripoli, Tal Amara et Saïda figurent parmi les pistes à étudier, sans constituer une liste de sites déjà retenus.

Le choix change la façon dont les réserves peuvent être utilisées. Un site portuaire facilite l’accès aux cargaisons débarquées, mais concentre une partie du stockage dans la même enceinte. Des sites régionaux pourraient réduire cette dépendance. Il faudrait alors tenir compte de la distance jusqu’aux quais, du transport intérieur, du coût des terrains et du fonctionnement des installations. Le cahier des charges demande de comparer ces contraintes avant d’arrêter une solution.

La convention de don a été signée en septembre 2025 avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Le cahier des charges indique que 1,5 million de dollars de ses ressources ont été affectés aux études préliminaires. Ce montant ne représente ni le prix du futur contrat, dont l’estimation n’est pas publique, ni la somme déjà versée au consultant. Il ne constitue pas non plus un budget de chantier.

Le CDR conduit la procédure pour le gouvernement, en coordination avec le ministère de l’Économie et du Commerce et le Fonds koweïtien. Après validation d’une solution, le consultant devra préparer les futurs dossiers d’appel d’offres pour les entreprises de travaux et le mandat du contrôle de chantier. La procédure ouverte en novembre achète cette préparation. Elle n’attribue pas les travaux, la surveillance de leur exécution ou l’exploitation future des silos.

Terminal à conteneurs : un projet porté par son opérateur

L’extension du terminal suit un autre calendrier. CMA Terminals, filiale de CMA CGM, a obtenu en 2022 un contrat de dix ans, à compter de mars, pour gérer, exploiter et entretenir le terminal à conteneurs. Ce périmètre ne correspond pas à la gestion du port tout entier. Il n’inclut pas, dans les annonces publiques consultées, le choix d’un exploitant pour les réserves de céréales.

En septembre 2026, l’administration du port et CMA CGM ont lancé un projet d’agrandissement. Les deux partenaires annoncent un investissement de 100 millions de dollars porté par CMA CGM. Le groupe vise une capacité annuelle de 2,8 millions d’équivalents vingt pieds, alors que la direction portuaire évoque un objectif arrondi de trois millions. Ces valeurs décrivent une capacité envisagée, pas le nombre de conteneurs effectivement traités. L’annonce ne donne pas non plus le montant déjà décaissé.

Maintenance portuaire : un contrat de services déjà signé

Le troisième dossier relève des achats de l’administration portuaire. Elle a signé le 8 octobre un contrat avec Dar Al-Handasah, Shair & Partners, pour des études et la supervision de travaux de réhabilitation, de restauration et de maintenance. Le marché couvre notamment la maintenance préventive, corrective et urgente. Il ne désigne pas l’entreprise qui exécutera chaque réparation.

La fiche de l’Autorité des marchés publics affiche 764 000 dollars pour cette prestation. Elle ne renseigne pas la source précise de financement. Ce montant décrit un contrat de conseil signé, alors que les 100 millions annoncés pour les conteneurs sont un investissement d’extension et que les 1,5 million fléchés par le Fonds koweïtien concernent des études. Les additionner ne donnerait le coût d’aucun des trois projets.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a par ailleurs rencontré la direction du port le 20 novembre. L’administration a fait état d’échanges sur les priorités et les possibilités de coopération, pas d’un prêt approuvé. Pour les silos, la prochaine date annoncée reste celle du dépôt des offres de conseil. Le pays ne disposera d’un choix de capacité et de sites qu’après examen des options et décision des autorités.

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