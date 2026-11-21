La Banque du Liban annonce un plan de travail après la rencontre de Karim Souaid et Jihad Azour à Washington. Les discussions portent sur le projet de loi de stabilisation financière et de restitution des dépôts. La BDL ne donne aucune date de présentation au Parlement ni échéance de remboursement.

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La Banque du Liban annonce un plan de travail jusqu’à la fin de l’année après la rencontre de son gouverneur, Karim Souaid, avec Jihad Azour à Washington. Les échanges portent sur le projet de loi de stabilisation financière et de restitution des dépôts. La banque centrale ne fait état ni d’un accord de financement avec le FMI ni d’une adoption du texte.

Karim Souaid a rencontré le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international en présence de l’équipe chargée du Liban. La cellule de communication de la Banque du Liban, dont le compte rendu a été diffusé le samedi 21 novembre, indique que les participants ont examiné l’avancement des principes du projet en vue de sa présentation au Parlement. Le compte rendu ne précise pas le jour de la rencontre.

Ce que la BDL dit vouloir régler d’ici à la fin de l’année

La Banque du Liban décrit le plan comme une manière de fixer les points de convergence et de poursuivre le travail sur ceux qui restent à clarifier, notamment leurs modalités d’application. Elle dit que le travail doit tenir compte des exigences du FMI et de sa propre position, en coordination avec le gouvernement libanais. Elle ne publie ni la liste des points réglés ni celle des désaccords, et ne donne pas de date de présentation du projet au Parlement.

Le plan est rapporté par la banque centrale. Il ne vaut pas confirmation, par le Fonds, d’un accord sur le contenu du projet ou sur un programme de financement pour le Liban. Le compte rendu ne fixe aucun montant ni calendrier de restitution aux déposants. Son horizon de fin d’année concerne les travaux à poursuivre, pas leur entrée en vigueur.

La répartition des pertes reste au cœur du dossier

À l’issue d’une mission au Liban en septembre, les services du FMI avaient distingué deux textes. Ils avaient salué les amendements déjà approuvés à la loi sur la résolution bancaire, qui encadre le traitement et, le cas échéant, la liquidation des banques. Sur le projet de stabilisation financière et de restitution des dépôts, ils demandaient en revanche de respecter l’ordre de priorité des créances : les déposants ne devraient pas supporter de pertes avant les actionnaires et les créanciers de rang inférieur. Le FMI demandait aussi que les modalités de remboursement soient compatibles avec la viabilité du secteur bancaire et avec la soutenabilité de la dette publique.

La rencontre de Washington porte sur ce deuxième texte. Le compte rendu de la Banque du Liban ne dit pas comment ces exigences seront traduites dans le projet. La prochaine étape annoncée est de poursuivre les discussions avant de le présenter au Parlement.

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