Le billet ne représente qu’une partie du budget consacré à un match de football. Ahmad et Karim, qui soutiennent Tripoli, évoquent les frais de carburant, les repas et les dépenses supplémentaires d’une sortie en famille. Samer, supporteur du Hikma, explique devoir composer avec les besoins du foyer et les charges mensuelles. Ces contraintes influencent leurs déplacements vers les stades. À Jouaya, la rencontre contre Nejmeh du 1er novembre 2026 a toutefois attiré un public nombreux, avant de s’achever sur un score nul et vierge.

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Pour certains supporteurs libanais, aller au stade exige un arbitrage avant même l’achat du billet. Le carburant, le transport et les repas s’ajoutent aux dépenses familiales. À Jounieh, des fidèles de Tripoli et du Hikma expliquent devoir choisir leurs sorties en fonction de ces charges. À Jouaya, la même journée de championnat a pourtant attiré un public nombreux.

Supporteurs libanais : une dépense au-delà du billet

Ahmad, supporteur de Tripoli, explique à un quotidien libanais que le carburant pour l’aller-retour compte désormais dans sa décision. Il avait rejoint Jounieh pour voir son équipe affronter le Hikma. Les dépenses annexes l’obligent à réfléchir davantage avant de partir. Son attachement au club demeure, mais les autres obligations du foyer limitent les sorties.

Karim, autre supporteur tripolitain, insiste sur l’addition des frais. Au prix d’entrée s’ajoutent, pour lui, le transport et la nourriture. Venir en famille alourdit encore le budget. Il dit parfois préférer suivre la rencontre depuis son domicile, malgré l’envie de retrouver les tribunes.

Le lieu du match compte aussi

Samer, supporteur du Hikma également interrogé par ce quotidien, évoque les besoins familiaux, le travail et les charges mensuelles. Le football garde une place importante dans sa vie, mais ne passe pas toujours avant ces dépenses.

Selon lui, les supporteurs de son club viennent davantage à Jounieh que dans d’autres enceintes. Le choix du stade modifie donc aussi le trajet à financer.

À Jouaya, un contrepoint dans les tribunes

À Jouaya, dans le Sud, la rencontre contre Nejmeh a attiré un public nombreux au stade Mohammad Saïd Saad, selon la presse locale.

L’affiche a opposé les deux équipes le dimanche 1er novembre 2026, lors de la cinquième journée du championnat. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge.

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