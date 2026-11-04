Midterms : premiers décomptes partiels en Géorgie

Les premiers décomptes de Géorgie placent Jon Ossoff devant Mike Collins au Sénat et Keisha Lance Bottoms devant Rick Jackson pour le poste de gouverneur. À 0 h 21 UTC mercredi, 27 localités sur 159 ont communiqué des résultats pour chacune de ces courses. Ces totaux ne comprennent encore que le vote anticipé et le vote par courrier. Aucun suffrage du jour du scrutin n’y figure. Les chiffres restent provisoires et ne permettent pas d’annoncer un vainqueur ni une majorité au Sénat fédéral.

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Point du 4 novembre 2026 à 0 h 21 UTC, soit 2 h 21 à Beyrouth et 19 h 21 mardi en Géorgie. Les premiers résultats partiels des midterms placent Jon Ossoff devant Mike Collins dans la course au Sénat en Géorgie. Mais ces chiffres, publiés par le secrétariat d’État, portent exclusivement sur des suffrages du vote anticipé et par courrier. Aucun vote déposé le jour du scrutin ne figure encore dans cette photographie du décompte. Elle ne permet pas d’annoncer un vainqueur.

Ossoff devant dans les bulletins déjà comptabilisés

Le sénateur démocrate Jon Ossoff totalise 631 920 voix, soit 72,21 % des suffrages affichés. Son adversaire républicain Mike Collins en obtient 243 254, soit 27,79 %. Le tableau officiel indique que 27 localités sur 159 ont transmis des résultats pour cette course.

Il s’agit de localités ayant commencé à communiquer leurs chiffres, et non d’un nombre de bureaux dont le dépouillement serait achevé. Cet indicateur ne donne pas non plus la proportion des bulletins attendus déjà comptés.

La ventilation officielle recense 838 630 suffrages issus du vote anticipé et 36 544 du vote par courrier dans la course sénatoriale. Les colonnes du vote du jour du scrutin et des bulletins provisoires sont encore à zéro. L’avance observée concerne donc un ensemble limité de bulletins, dont la composition peut différer des résultats à venir.

Bottoms également en tête dans un décompte incomplet

Pour le poste de gouverneur, la démocrate Keisha Lance Bottoms recueille 594 271 voix, soit 67,95 % des suffrages affichés, contre 280 279 et 32,05 % pour le républicain Rick Jackson. Là encore, le tableau mentionne 27 localités déclarantes sur 159.

Le détail par méthode confirme la même limite : 838 398 suffrages du vote anticipé et 36 152 du vote par courrier, sans aucun suffrage du jour du scrutin ni bulletin provisoire encore enregistré dans ces colonnes.

Des résultats provisoires, aucune course attribuée ici

L’administration électorale présente ces données comme des résultats non officiels. Les pourcentages ci-dessus sont ceux qu’elle affiche à l’heure indiquée, pas une estimation du résultat final. Les deux courses restent suivies au fil des remontées locales. Ce premier relevé n’établit ni leur issue ni la future majorité au Sénat fédéral.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

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