Karaté : la sélection libanaise en route pour la Jordanie

La délégation libanaise de karaté a pris la direction de la Jordanie pour le championnat d’Asie de l’Ouest, du 12 au 14 novembre 2026. Onze athlètes figurent dans la sélection, encadrée par Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli et Yara Kaïn.

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La délégation de la sélection libanaise de karaté a quitté le Liban pour participer au championnat d’Asie de l’Ouest, organisé en Jordanie du 12 au 14 novembre 2026, selon le communiqué transmis le 11 novembre par Jalal Beainou.

L’encadrement de la délégation

Élie Aoun, arbitre asiatique, dirige la délégation. Il est accompagné de Rami Choucair, entraîneur de la sélection nationale, de Sami Alayli, arbitre asiatique, et de Yara Kaïn, entraîneuse de kata.

Onze athlètes dans plusieurs catégories

La liste communiquée comprend les athlètes suivants :

10–11 ans : Salim Chamli, en combat, plus de 45 kg.

Salim Chamli, en combat, plus de 45 kg. Moins de 14 ans, kata : Aya Choucair et Omar Ghazouli.

Aya Choucair et Omar Ghazouli. Moins de 14 ans, combat : Hassan Daouk, moins de 57 kg ; Louloua Choucair, plus de 52 kg ; Charbel Hanna, moins de 50 kg.

Hassan Daouk, moins de 57 kg ; Louloua Choucair, plus de 52 kg ; Charbel Hanna, moins de 50 kg. Cadets, combat : Karim Halawi, moins de 52 kg ; Khaled Habbal, moins de 57 kg ; Luna Daouk, moins de 54 kg.

Karim Halawi, moins de 52 kg ; Khaled Habbal, moins de 57 kg ; Luna Daouk, moins de 54 kg. Juniors féminines, combat : Randa Choucair, moins de 59 kg.

Randa Choucair, moins de 59 kg. Moins de 21 ans : Lynn Kaïn, moins de 57 kg.

Douze pays participants

Le championnat réunit le Liban, la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, le sultanat d’Oman, l’Irak, la Palestine, la Syrie et le Yémen.

Source : communiqué en arabe transmis par Jalal Beainou le 11 novembre 2026, traduit en français.

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