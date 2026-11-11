Gaza : Netanyahu répond aux pressions sur l’aide hivernale

Netanyahu défend l’aide hivernale à Gaza après les pressions américaines. Les bilans israéliens contrastent avec les besoins documentés par l’ONU.

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Le bureau de Benjamin Netanyahu a défendu, mardi 10 novembre 2026, l’entrée d’équipements humanitaires destinés à préparer Gaza à l’hiver. N12 présente ce communiqué comme une confirmation indirecte d’un assouplissement, après un appel de Donald Trump. Mais les volumes mis en avant reprennent un bilan israélien déjà annoncé. Sur le terrain, les évaluations humanitaires décrivent toujours des abris détruits, des stocks épuisés et du matériel bloqué hors de l’enclave.

Ce que rapporte précisément Channel 12

Dans un article publié le 10 novembre à 22 h 30, puis actualisé le 11 novembre à 1 h 45, N12 explique que le communiqué en anglais du bureau du Premier ministre laisse entendre qu’Israël permet la mise en œuvre du programme hivernal. La chaîne rapproche cette annonce d’un entretien téléphonique au cours duquel Trump aurait demandé à Netanyahu d’avancer dans l’application de son plan pour Gaza.

Ce contenu de l’appel, tenu jeudi 5 novembre, est attribué par N12 à deux sources informées. Il ne constitue donc pas une déclaration publique du président américain. La chaîne rapporte aussi la préparation d’un mécanisme destiné à permettre l’entrée de matériels à double usage, civil et militaire, tout en évitant leur remise directe au Hamas.

Un communiqué qui défend aussi le bilan israélien

La déclaration du bureau du Premier ministre, reproduite par Zman Israël, met en avant plus de 91 000 tentes, plus de 8 200 camions de bâches, couvertures, vêtements et autres fournitures, ainsi que douze camions de pompage des eaux usées. Elle mentionne également des réparations de réseaux et du carburant pour les installations de pompage.

Netanyahu affirme travailler avec les États-Unis et le Conseil de la paix. Il maintient cependant que la reconstruction doit être précédée du désarmement du Hamas et de la démilitarisation de Gaza. Son bureau accuse le mouvement de détourner des équipements humanitaires à des fins militaires. Ces accusations sont celles du gouvernement israélien ; le communiqué ne fournit pas une vérification indépendante des détournements allégués.

Les chiffres ne prouvent pas une nouvelle livraison après l’appel

L’armée israélienne présentait déjà, dans une communication datée du 6 novembre, un cumul de plus de 85 000 tentes et 8 000 camions depuis le début du programme. Elle distinguait les demandes approuvées des équipements effectivement acheminés, évoquant des difficultés logistiques et budgétaires pour une partie des cargaisons.

Le bilan de 91 000 tentes et 8 200 camions a ensuite été revendiqué par l’armée et le COGAT le 9 novembre, selon leur communication rapportée par le Times of Israel. Sa reprise le lendemain ne permet pas de mesurer un supplément entré à la suite de la pression américaine. Aucun décompte indépendant consulté ne relie une livraison déterminée à cet échange téléphonique.

La pression publique du Conseil de la paix est documentée

Le 9 novembre, le Conseil de la paix, présidé par Trump, avait demandé à Israël d’autoriser et de faciliter immédiatement les fournitures nécessaires aux abris, à l’eau, à l’assainissement et au drainage. Il jugeait les mesures envisagées insuffisantes après les inondations. Il demandait parallèlement au Hamas de désarmer et de renoncer au pouvoir.

Ce communiqué, déjà traité par Libnanews, établit une pression publique. La réponse du bureau de Netanyahu représente le développement nouveau. L’ampleur et les modalités d’une éventuelle ouverture supplémentaire restent à apprécier à partir des autorisations concrètes et des passages effectifs.

Des milliers de familles restent exposées

Le bilan OCHA arrêté au 8 novembre et publié le 9 décrit les conséquences des pluies commencées le 6 novembre : plus de 26 000 ménages ont sollicité de l’aide pour des abris ou des biens endommagés. Les partenaires signalent plus de 6 000 abris familiaux détruits et 17 400 endommagés. Ces évaluations sont préliminaires.

Les stocks humanitaires de tentes, bâches, couvertures et vêtements présents dans Gaza sont alors presque épuisés. À l’extérieur, plus de 150 000 tentes achetées par des partenaires humanitaires et des États sont prêtes à être expédiées, dont environ 117 000 provenant du Comité égyptien de secours à Al-Arich. Leur disponibilité hors de Gaza ne signifie pas qu’elles ont franchi les points d’entrée.

OCHA réclame des autorisations israéliennes et des financements pour les abris, mais aussi les pompes, les huiles moteur, les pièces de rechange et les engins lourds. L’eau qui s’accumule entre les tentes rend l’assainissement indissociable de la protection contre le froid.

Les besoins dépassaient déjà les moyens avant les pluies

Le rapport OCHA du 5 novembre évaluait les besoins restant à couvrir, au 1er novembre, à environ 121 000 tentes, 561 000 bâches, 57 000 kits d’abri d’urgence et 1,7 million de matelas. Il signalait un déficit de financement de 186,5 millions de dollars pour des besoins hivernaux estimés à 267,9 millions.

Ces besoins ne se confondent ni avec le cumul israélien des entrées ni avec le nombre de tentes disponibles à l’étranger : les dates, les périmètres et la fonction des indicateurs diffèrent. Une tente entrée plusieurs semaines auparavant peut avoir été distribuée, usée ou détruite.

OCHA avertissait également que la suspension annoncée le 1er novembre des cargaisons humanitaires et commerciales depuis l’Égypte, avec certaines exceptions, menaçait l’alimentation. Si elle persistait, la production et la distribution gratuites de repas pourraient passer d’environ 600 000 à 330 000 par jour. Il s’agissait d’un risque projeté, pas d’une baisse déjà mesurée.

Des abris durables et des réseaux à réparer

Le Conseil norvégien pour les réfugiés alertait dès le 5 octobre sur les conséquences des restrictions frappant le bois, le ciment, les tôles et d’autres matériaux nécessaires aux réparations. L’organisation décrivait un cycle de remplacement de tentes et de bâches qui se dégradent en quelques mois, faute d’abris plus résistants.

Son estimation d’alors plaçait environ 950 000 personnes dans des sites présentant un risque moyen ou élevé d’inondation. Le manque d’espace pour déplacer les familles, les besoins de drainage et l’insuffisance des équipements lourds compliquaient les préparatifs. Cette alerte antérieure montre que la réponse hivernale ne se limite pas à compter les tentes.

Pour évaluer les suites du communiqué du 10 novembre, les indicateurs décisifs seront les volumes effectivement entrés, leur distribution aux familles et la remise en service des équipements d’eau et d’assainissement. Les déclarations politiques et les bilans cumulés ne permettent pas, à eux seuls, de savoir combien de ménages disposent aujourd’hui d’un abri sûr.

Photo d’illustration : tentes de déplacés sous la pluie à Deir el-Balah, le 23 janvier 2025. Cette archive ne montre pas les inondations de novembre 2026. Ashraf Amra / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Photographie entière, sans retouche de la scène. Source, crédit et licence.

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