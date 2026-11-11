Le 3 Joumada II tombe le 12 novembre 2026 selon le calendrier de Bayynat. Au Liban, les jours fatimiyé révèlent des pratiques de deuil et des traditions diverses.

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Haret Hreik en septembre 2009. Cette vue d’archives situe un quartier évoqué dans l’article ; elle ne représente pas une cérémonie de 2026. Photo : Bertramz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Le jeudi 12 novembre 2026 correspond, dans le calendrier de Bayynat, au 3 Joumada II 1448, l’une des dates auxquelles les musulmans chiites commémorent la mort de Fatima, fille du prophète Mohammed. Le site de l’institution liée à Mohammad Hussein Fadlallah accompagne lui-même cette indication d’une précision : « selon une tradition ». Ces quelques mots rappellent que la mémoire de Fatima repose sur plusieurs chronologies et que les pratiques de deuil ne sont pas identiques dans tous les milieux chiites.

Au Liban, les jours dits « fatimiyé » donnent lieu à des assemblées religieuses, des évocations de sa vie et des lectures de deuil. Leur compréhension demande de distinguer trois éléments : la date du calendrier lunaire, les récits transmis sur sa disparition et les formes contemporaines de la commémoration.

Une date qui dépend aussi du calendrier suivi

Pour 2026, le bureau religieux de la Fondation Fadlallah a fixé le début de Joumada II au mardi 10 novembre. Son communiqué publié par Bayynat explique la méthode retenue : la possibilité de voir le croissant dans une région du monde permet de commencer le mois dans les régions partageant avec elle une partie de la nuit. Le 3 du mois correspond donc au 12 novembre dans ce calendrier.

Cette correspondance ne doit pas devenir une date imposée à toutes les communautés. Les critères religieux d’établissement du mois peuvent différer. Pour une cérémonie précise, c’est l’annonce de l’institution organisatrice qui fait référence. Un calendrier général permet de situer la commémoration ; il ne remplace pas le programme d’une mosquée ou d’une association.

Pourquoi plusieurs périodes de deuil ?

La diversité ne concerne pas seulement l’observation du croissant. Elle touche aussi les récits relatifs au temps écoulé entre la mort du Prophète et celle de sa fille.

Dans une homélie prononcée à la mosquée des Imams Hassan et Hussein, à Haret Hreik, Ali Fadlallah explique retenir la tradition de soixante-quinze jours et la commémoration du 13 Joumada I. L’existence, sur Bayynat, d’un autre repère au 3 Joumada II n’efface donc pas ce choix explicitement formulé.

L’étude consacrée aux rites, à la société et à la culture des chiites au Liban, conservée par UMAM Documentation & Research, décrit deux périodes de jours fatimides, autour des 13-15 Joumada I et des 3-5 Joumada II. Elle relie cette pluralité aux divergences des récits transmis. Les appellations et le nombre de périodes peuvent varier selon les organisateurs. Il serait ainsi trompeur de rechercher une seule semaine de deuil obligatoire pour l’ensemble des chiites libanais.

Des assemblées attestées à Beyrouth

Les sources locales permettent de décrire des pratiques concrètes sans leur attribuer une ancienneté uniforme.

Le 6 janvier 2022, ShiaWaves a publié un compte rendu du bureau beyrouthin du religieux Sadeq al-Shirazi. Il évoque un conseil de deuil commencé le 2 Joumada II et prolongé le lendemain. Un prédicateur y présentait la vie de Fatima et le récit de ses souffrances, devant des participants libanais et issus de communautés arabes et musulmanes.

Il s’agit d’un témoignage provenant du milieu organisateur, non d’un relevé de toutes les pratiques du pays. Il établit néanmoins l’existence d’un cadre précis : une réunion, une parole religieuse et une mémoire collective exprimée par le deuil. Ces exemples documentent des cérémonies passées et ne constituent pas une annonce de rassemblement pour novembre 2026.

Récitation, enseignement et prière

Un autre compte rendu, publié le 13 décembre 2022 par le média libanais Al-Thabat, décrit une rencontre organisée par l’Association mondiale de l’Imam attendu avec le sanctuaire de l’Imam Reza, dans l’atmosphère des nuits fatimides.

La réunion, tenue au sanctuaire désigné par les organisateurs comme celui de Safiyya, fille de l’imam Hussein, commençait par une récitation coranique. Elle comprenait une intervention sur la justice et la mémoire de Fatima, puis un conseil de deuil, avant une invocation collective.

Cette succession éclaire la place de l’enseignement dans la commémoration. Le souvenir passe par un récit, mais aussi par les valeurs que les intervenants souhaitent transmettre. Il ne suffit donc pas de réduire les jours fatimides à leurs manifestations de tristesse.

Une figure vénérée au-delà du chiisme

Fatima occupe également une place majeure dans les traditions sunnites. Une notice de Dar al-Ifta d’Égypte, institution sunnite, souligne son lien avec le Prophète et sa place au sein de sa famille. Elle reconnaît des divergences sur la date de sa mort et présente comme le récit le plus connu celui d’une disparition six mois après son père.

Ce témoignage ne fixe pas le calendrier des sunnites libanais. Il montre cependant que la vénération de Fatima ne peut être confondue avec l’adoption des mêmes commémorations. Une figure religieuse peut être commune alors que ses dates de mémoire et les lectures de son histoire demeurent différentes.

Nommer les récits sans trancher les controverses

Le vocabulaire lui-même appelle de la précision. Certains organisateurs parlent du « martyre » de Fatima et inscrivent leur cérémonie dans un récit de violences subies après la mort du Prophète. D’autres sources emploient le terme de « décès ». L’étude d’UMAM rappelle que ces questions ont aussi suscité des désaccords au sein du chiisme libanais, notamment autour des positions de Mohammad Hussein Fadlallah.

Décrire une tradition suppose de restituer les mots de ceux qui la portent, sans transformer une interprétation confessionnelle en fait historique unanimement établi. Pour le lecteur, cette distinction permet d’aborder les jours fatimides comme une composante vivante et plurielle du paysage religieux libanais, attentive à la mémoire, à la transmission et aux différences entre communautés.

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