Itamar Ben Gvir a dû quitter l’hémicycle le 25 novembre après avoir insulté Eitan Ginzburg. La proposition sur les haut-parleurs des mosquées a été rejetée par 63 voix contre 45.

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Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a été renvoyé de l’hémicycle de la Knesset mercredi 25 novembre, après avoir insulté le vice-président Eitan Ginzburg, qui dirigeait la séance. Lors de cette même séance, les députés ont rejeté par 63 voix contre 45 une proposition de son parti visant à encadrer l’usage des haut-parleurs dans les mosquées. L’ordre de quitter la salle ne lui retire pas son mandat de député.

Le vice-président lui ordonne de quitter la salle

La discussion sur l’appel à la prière a dégénéré en échange d’invectives. Ben Gvir s’en est pris à des députés arabes en les accusant de soutenir le terrorisme. Lorsque Ginzburg est intervenu, le ministre l’a traité d’« imbécile ». Le vice-président lui a alors ordonné de quitter l’hémicycle. Ben Gvir a contesté publiquement la décision, reprochant à Ginzburg sa manière de présider la séance.

Ce sont deux décisions distinctes : l’une concerne la tenue de la séance, l’autre le sort d’une proposition de loi. La première ne déchoit Ben Gvir ni de son siège à la Knesset ni de sa fonction ministérielle ; la seconde arrête l’examen de ce texte au stade du vote préliminaire.

Une autorisation préalable et des amendes jusqu’à 50 000 shekels

Déposée par Limor Son Har-Melech et Hanamel Dorfman, deux élus d’Otzma Yehudit, la proposition aurait interdit d’installer ou d’utiliser une sonorisation dans une mosquée sans autorisation du ministre chargé de l’Environnement. Celui-ci aurait notamment pris en compte le volume, les dispositifs d’atténuation et la proximité des habitations.

Le document parlementaire prévoyait une amende administrative de 50 000 shekels pour une installation ou une utilisation sans permis et de 10 000 shekels pour la violation des conditions d’un permis. Dans les conditions énumérées par le texte, la police aurait pu faire cesser l’utilisation du matériel, voire le saisir en cas de refus.

Les auteurs présentaient le projet comme une réponse à des nuisances sonores. Des députés arabes ont dénoncé un texte discriminatoire envers la minorité musulmane. La proposition visait les mosquées et non tous les lieux de culte. Le rejet par 63 voix contre 45 signifie que ces nouvelles autorisations et sanctions n’entrent pas en vigueur au titre de ce texte.

Illustration : portrait d’archive d’Itamar Ben Gvir, et non une image de la séance du 25 novembre. Crédit photo : Shlomi Amsalem / Archives de la Knesset, portrait redimensionné, CC BY-SA 4.0.

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