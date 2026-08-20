La Turquie veut une place dans le dossier libanais

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La Turquie accélère son engagement au Liban. En l’espace de quelques semaines, le Premier ministre Nawaf Salam puis le président Joseph Aoun ont été reçus par Recep Tayyip Erdogan, tandis qu’Ankara a multiplié les signaux en faveur d’un rôle plus actif dans la sécurité, la reconstruction et les relations entre Beyrouth et Damas. Cette montée en puissance intervient au moment où les tensions entre la Turquie et Israël se durcissent en Syrie, au point que plusieurs analyses israéliennes évoquent désormais le risque d’une confrontation future entre les deux puissances régionales.

Ankara accélère ses contacts avec Beyrouth

Le mouvement est d’abord diplomatique. Nawaf Salam a été reçu à Istanbul le 10 juillet par Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales, de la situation régionale et du soutien turc à la stabilité du Liban. Le président turc a alors déclaré vouloir intensifier les contacts politiques et poursuivre l’aide humanitaire, tout en soulignant l’intérêt d’une amélioration des relations entre le Liban et la Syrie.

Trois semaines plus tard, le 30 juillet, Joseph Aoun s’est rendu à Ankara pour sa première visite officielle en Turquie depuis son élection. Recep Tayyip Erdogan a alors élargi le champ de la coopération envisagée. Il a affirmé que la Turquie suivait les efforts destinés à mettre fin aux attaques israéliennes et qu’elle souhaitait contribuer aux dispositifs appelés à protéger la souveraineté libanaise. Ankara a également annoncé vouloir poursuivre son soutien humanitaire, technique et institutionnel.

La succession de ces deux visites montre que la Turquie ne limite plus sa relation avec le Liban à la diplomatie classique. Elle cherche à se placer dans les dossiers où se joue aujourd’hui l’équilibre du pays : sécurité du Sud, reconstruction, rapport avec la Syrie et capacité de l’État libanais à reprendre le contrôle de son territoire.

Bilal Erdogan et Ibrahim Kalin, deux registres différents

Cette stratégie passe aussi par des canaux différents. Des informations de presse libanaise ont évoqué des déplacements de Bilal Erdogan et d’Ibrahim Kalin au Liban. Tant que ces visites ne sont pas officiellement confirmées dans leur calendrier et leur contenu, elles doivent être traitées comme des projets annoncés ou rapportés, et non comme des faits accomplis.

Bilal Erdogan, fils du président turc et engagé dans plusieurs structures civiles et éducatives, serait associé principalement à un volet humanitaire et social. Une telle visite s’inscrirait dans la diplomatie d’influence que la Turquie développe depuis plusieurs années à travers les organismes d’aide, les fondations, les programmes éducatifs et les actions de soutien aux populations touchées par les crises.

Le cas d’Ibrahim Kalin est d’une autre nature. Le chef du MIT, le service de renseignement turc, occupe une position directement liée aux dossiers de sécurité régionale. Le 6 août, il a reçu à Ankara le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani. Selon les informations communiquées à l’issue de cette rencontre, les discussions ont porté notamment sur les développements au Liban et les relations syro-libanaises.

Une éventuelle visite de Kalin à Beyrouth aurait donc une portée politique et sécuritaire beaucoup plus forte. Elle pourrait permettre à Ankara d’aborder directement la situation au Sud, les mécanismes de désescalade et, selon certaines informations rapportées dans la presse, la possibilité d’un dialogue autour des tensions entre l’État libanais et le Hezbollah. À ce stade, aucune médiation turque formalisée sur ce dossier ne peut cependant être considérée comme acquise.

Le Sud-Liban entre dans le champ d’intérêt turc

La Turquie dispose de plusieurs raisons pour vouloir s’impliquer davantage dans le dossier du Sud. Le premier est lié à la sécurité régionale. Ankara considère désormais que les opérations israéliennes au Liban et en Syrie ont des conséquences directes sur ses propres intérêts. Recep Tayyip Erdogan l’a dit publiquement en juin, estimant que les attaques israéliennes contre ces deux pays finissaient par menacer également la Turquie.

Le second tient au vide diplomatique qui peut se créer autour du dispositif sécuritaire libanais. Ankara a indiqué vouloir participer aux initiatives qui suivront la transformation ou la fin du rôle actuel de la Finul. La Turquie ne dispose pas, à ce stade, d’un mandat particulier sur le terrain libanais, mais elle cherche clairement à être présente dans les discussions sur l’architecture de sécurité qui pourrait émerger.

Cela ne signifie pas qu’Ankara puisse se substituer à Washington. Les États-Unis conservent un rôle central dans les négociations entre le Liban et Israël, notamment sur le retrait israélien, le déploiement de l’armée libanaise et les mécanismes de vérification. La Turquie peut offrir des canaux supplémentaires, faciliter certains dialogues ou soutenir la reconstruction, mais elle ne contrôle ni les décisions israéliennes ni les garanties américaines.

La Syrie, principal levier turc

Le principal avantage stratégique de la Turquie se trouve en Syrie. Depuis la chute de Bachar Al-Assad, Ankara exerce une influence considérable sur le nouveau pouvoir de Damas. Elle participe à la formation de certaines forces, soutient la reconstruction des institutions syriennes et entretient un dialogue politique et sécuritaire étroit avec les dirigeants du pays.

Cette position donne à la Turquie un levier particulier sur le dossier libanais. Les relations entre Beyrouth et Damas restent chargées de questions sensibles : frontières, sécurité, réfugiés, contrebande, personnes disparues, coopération économique et circulation des marchandises. En encourageant un rapprochement entre les deux capitales, Ankara peut chercher à stabiliser son environnement régional tout en consolidant son propre rôle de puissance de médiation.

Recep Tayyip Erdogan a explicitement encouragé le Liban et la Syrie à développer de bonnes relations de voisinage lors de sa rencontre avec Nawaf Salam. Il a répété cette disposition devant Joseph Aoun. Le sujet a ensuite été discuté entre Ibrahim Kalin et le ministre syrien des Affaires étrangères.

Cette continuité est significative. Elle montre que le dossier libanais est désormais intégré à la politique syrienne de la Turquie, et non traité séparément.

Israël et la Turquie se heurtent de plus en plus en Syrie

C’est précisément cette influence turque en Syrie qui alimente aujourd’hui les tensions avec Israël. Le 18 août, l’armée israélienne a frappé la base aérienne d’Abou al-Dhour, dans le nord-ouest de la Syrie, quelques heures après la visite d’une délégation turque sur le site. Israël a affirmé avoir voulu empêcher un déploiement militaire turc qu’il considère comme une menace potentielle.

Damas a nié qu’un tel déploiement ait été prévu. Ankara a rejeté les accusations israéliennes et dénoncé une tentative de déstabilisation. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a de son côté multiplié les avertissements contre une expansion militaire turque en Syrie.

Cet épisode ne constitue pas encore une confrontation directe entre les deux pays, mais il montre que leur rivalité a changé de nature. Elle ne se limite plus à Gaza, aux relations avec le Hamas ou aux échanges de déclarations. Elle touche désormais des questions de présence militaire, de bases, d’espace aérien et d’équilibre stratégique en Syrie.

Plusieurs analyses israéliennes ont commencé à traiter la Turquie comme une menace régionale de long terme. L’Institut israélien d’études de sécurité nationale a évoqué, dans certains scénarios, la possibilité qu’une friction politique et militaire en Syrie puisse aller jusqu’à une confrontation directe. Dans la presse israélienne, d’autres analyses présentent la Turquie comme un rival stratégique croissant à mesure que l’influence iranienne recule.

Il serait néanmoins excessif de présenter une guerre israélo-turque comme inévitable. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a lui-même déclaré en juillet qu’il n’existait aucune raison de déboucher sur un conflit ouvert. Ankara reste membre de l’Otan, entretient des relations importantes avec Washington et cherche à éviter qu’une compétition régionale ne se transforme en guerre directe.

Le Liban au milieu d’une rivalité plus large

L’intérêt croissant de la Turquie pour le Liban doit donc être lu à l’intérieur de cette compétition. Ankara veut renforcer la stabilité libanaise, mais elle veut aussi éviter que l’influence israélienne ne s’étende sans contrepoids en Syrie et dans l’est de la Méditerranée. Le Liban devient ainsi un espace supplémentaire où se croisent des stratégies régionales plus larges.

Cette dimension peut renforcer l’intérêt de la Turquie pour la reconstruction. Les autorités turques ont annoncé leur volonté de contribuer aux régions touchées par les destructions, sans préciser à ce stade de montants, de calendrier ou de projets détaillés. L’aide humanitaire constitue déjà l’un des instruments traditionnels de la présence turque dans la région.

Dans le cas libanais, la reconstruction offre un terrain moins conflictuel que les dossiers sécuritaires. Elle permet à Ankara de soutenir les institutions, d’améliorer son image auprès des populations et de renforcer ses relations avec l’État sans intervenir directement dans les équilibres internes les plus sensibles.

Une influence visible au-delà des institutions

La présence turque ne se limite pas aux palais présidentiels et aux contacts entre gouvernements. Dans plusieurs régions du Liban, notamment à Tripoli, dans le Akkar, à Saïda et autour du camp de Beddawi, des signes de sympathie envers la Turquie et Recep Tayyip Erdogan sont régulièrement observés dans certains milieux politiques, religieux ou populaires.

Ces manifestations doivent être interprétées avec prudence. La présence de drapeaux turcs, de portraits d’Erdogan ou d’associations proches de réseaux turcs ne permet pas de mesurer statistiquement l’influence d’Ankara sur l’ensemble d’une ville ou d’une communauté. Elle montre seulement qu’un capital de sympathie existe dans certains secteurs, particulièrement dans des régions sunnites où la Turquie a développé depuis plusieurs années une diplomatie culturelle, éducative et humanitaire.

Pour Ankara, cet ancrage social peut compléter les relations officielles. Il ne remplace toutefois pas le poids des acteurs traditionnels du Liban, qu’il s’agisse des partis politiques, des puissances du Golfe, de la France, des États-Unis ou de l’Iran.

Jusqu’où Ankara peut-elle aller ?

La Turquie dispose désormais de plusieurs cartes. Elle entretient des relations directes avec Joseph Aoun et Nawaf Salam. Elle possède un accès privilégié au nouveau pouvoir syrien. Elle dispose de capacités humanitaires, économiques et sécuritaires importantes. Son chef du renseignement suit directement les dossiers du Liban et de la Syrie, tandis que Recep Tayyip Erdogan affiche publiquement sa volonté de participer à la stabilisation libanaise.

Ses limites sont cependant tout aussi nettes. Ankara ne contrôle pas les décisions israéliennes et ses relations avec Israël se sont fortement dégradées. Son implication croissante en Syrie peut même rendre Israël plus méfiant à l’égard d’un rôle turc au Liban. La Turquie ne peut pas davantage remplacer les États-Unis dans les discussions sur le retrait israélien ou imposer seule un compromis au Hezbollah.

Son influence dépendra donc de sa capacité à transformer ses nombreux contacts en fonctions concrètes : aide, reconstruction, facilitation entre Beyrouth et Damas, soutien aux institutions libanaises ou participation à un futur mécanisme de sécurité.

Les prochains déplacements turcs annoncés, s’ils sont confirmés, permettront de mesurer cette ambition. Une visite à dominante humanitaire de Bilal Erdogan aurait surtout valeur de signal politique et social. Une venue d’Ibrahim Kalin, en revanche, montrerait que la Turquie entend entrer plus directement dans les dossiers sécuritaires du Liban. C’est sur cette différence que se mesurera la portée réelle de l’offensive diplomatique d’Ankara.

