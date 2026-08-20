Iran : Trump choisit l’étouffement économique

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Donald Trump affirme qu’aucune négociation avec l’Iran n’est actuellement en cours ou programmée. Après des semaines de contacts indirects et de médiations régionales, Washington semble désormais privilégier une pression économique prolongée sur Téhéran, combinant sanctions, restrictions sur les revenus pétroliers et présence militaire. Le dialogue n’a toutefois pas totalement disparu : des messages continuent de circuler par des intermédiaires, tandis que l’Iran utilise le détroit d’Ormuz comme principal moyen de pression.

Donald Trump a fermé, au moins publiquement, la porte à une reprise immédiate des négociations avec l’Iran. Le président américain a déclaré mardi 18 août qu’aucune discussion n’était en cours et qu’aucune nouvelle rencontre n’était programmée. Cette annonce intervient après l’expiration de la période de soixante jours ouverte en juin pour tenter de parvenir à un accord plus large sur la guerre, le programme nucléaire iranien et la circulation dans le détroit d’Ormuz.

La déclaration marque un changement de rythme plus qu’une disparition complète de la diplomatie. Quelques semaines auparavant, des responsables américains faisaient encore état de progrès dans les contacts conduits avec l’aide de médiateurs régionaux. Plusieurs responsables impliqués dans ces démarches auraient depuis été appelés à suspendre leurs initiatives. Des messages continuent néanmoins de circuler par des intermédiaires, et certains responsables américains ont eux-mêmes laissé entendre que des contacts indirects subsistaient.

La différence devient donc essentielle : Washington ne mène plus, à ce stade, de négociation officielle susceptible d’aboutir rapidement à un accord, mais les canaux permettant de transmettre des propositions ou de tester les intentions adverses ne sont pas entièrement coupés. Dans le même temps, la Maison Blanche renforce un autre instrument : la pression économique.

Trump suspend les négociations, pas tous les contacts

La position américaine s’est durcie rapidement. Au début du mois d’août, Washington évoquait encore des progrès dans les discussions conduites par Oman sur le détroit d’Ormuz. Le secrétaire d’État Marco Rubio avait alors confirmé l’implication américaine dans ces échanges, sans annoncer d’accord définitif. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent estimait même qu’une avancée pouvait intervenir rapidement.

Deux semaines plus tard, Donald Trump affirme qu’il n’existe plus de négociations en cours ou programmées. Le délai prévu par l’arrangement intérimaire conclu en juin a expiré sans règlement des principaux contentieux. Les États-Unis et l’Iran continuent de s’accuser mutuellement d’avoir empêché son application.

Cette suspension officielle ne signifie cependant pas que toute communication est interrompue. La diplomatie régionale reste active. Oman conserve un rôle dans les discussions concernant la navigation à Ormuz, tandis que d’autres États du Golfe, dont le Qatar, disposent de canaux permettant de transmettre des messages entre Washington et Téhéran.

La distinction est importante pour comprendre la stratégie américaine. Trump ne semble pas considérer qu’un nouvel accord doive être obtenu immédiatement. Il a récemment indiqué ne pas être pressé de parvenir à une solution. Cette position laisse davantage de place à une stratégie d’usure destinée à réduire progressivement les capacités économiques de l’Iran avant une éventuelle reprise des discussions.

La pression économique devient l’outil principal de Washington

Le durcissement américain s’appuie d’abord sur les sanctions. Washington cherche depuis plusieurs mois à limiter les revenus dont dispose Téhéran, notamment ceux provenant des exportations d’hydrocarbures et des circuits financiers utilisés pour contourner les restrictions internationales.

Le 20 août, Donald Trump a encore renforcé cette orientation en annonçant ce qu’il a présenté comme une offensive économique d’une ampleur exceptionnelle contre l’Iran. Il a menacé de nouvelles mesures contre les acteurs étrangers qui faciliteraient les exportations pétrolières, les transactions financières ou la logistique iraniennes. Les détails de l’ensemble des nouvelles sanctions envisagées n’ont toutefois pas encore été rendus publics.

Il faut donc distinguer les instruments déjà employés des mesures encore annoncées ou discutées. Les sanctions américaines contre les secteurs pétrolier et financier existent déjà. Les États-Unis maintiennent également une forte présence militaire dans la région et exercent une pression sur la navigation iranienne. En revanche, l’extension éventuelle des sanctions secondaires à de nouveaux partenaires commerciaux de Téhéran dépendra des décisions que Washington prendra effectivement.

L’objectif apparaît plus clairement : réduire les ressources financières permettant à l’Iran de soutenir son économie, financer ses forces armées et conserver des capacités d’action régionales.

Cette stratégie comporte néanmoins un risque. Plus Washington tente de fermer les débouchés économiques iraniens, plus Téhéran dispose d’un intérêt à utiliser le principal levier géographique qu’il possède : le détroit d’Ormuz.

Ormuz reste le principal levier de Téhéran

Le détroit d’Ormuz concentre une part considérable des tensions entre les deux pays. Cette voie maritime étroite relie le golfe Persique à la mer d’Arabie et constitue l’un des principaux passages énergétiques de la planète. Avant le conflit, environ un cinquième du commerce mondial de pétrole y transitait.

L’Iran utilise désormais la circulation maritime comme un élément central de sa négociation avec Washington. Les autorités iraniennes refusent de considérer le détroit comme normalement rouvert et conditionnent un retour complet de la navigation à plusieurs concessions américaines.

Téhéran réclame notamment la levée de sanctions, la fin du blocus naval et des restrictions pesant sur ses ports, la libération d’avoirs iraniens gelés et l’arrêt des menaces ou opérations militaires américaines. Des responsables iraniens ont également formulé des demandes plus larges, parmi lesquelles le retrait de forces américaines présentes autour de l’Iran et des compensations pour les dommages liés à la guerre.

Toutes ces exigences ne constituent pas nécessairement les termes d’une proposition formelle acceptée par l’ensemble des parties iraniennes. Elles permettent néanmoins d’identifier les principaux points que Téhéran cherche à introduire dans un éventuel règlement.

L’Iran tente ainsi de relier deux dossiers que Washington voudrait pouvoir traiter séparément : l’accès à Ormuz et la pression économique américaine. Pour Téhéran, la normalisation durable du trafic maritime devrait s’accompagner d’un allègement des contraintes imposées à l’économie iranienne.

Washington et Téhéran se disputent même la réalité à Ormuz

La confrontation porte désormais jusque sur la description de la situation dans le détroit. Donald Trump affirme que celui-ci est ouvert et sécurisé. Les autorités iraniennes soutiennent au contraire qu’il reste fermé tant que leurs conditions ne sont pas satisfaites.

Les données disponibles sur la navigation montrent une situation plus complexe que ces deux affirmations politiques.

Le mercredi 19 août, neuf navires transportant des matières premières ont été recensés en transit dans le détroit, soit le même nombre que la veille, selon des données de suivi maritime rapportées par une agence de presse. Le trafic reste donc très inférieur aux niveaux observés avant le conflit. Quelques jours auparavant, certaines estimations rappelaient que 130 à 140 navires pouvaient franchir quotidiennement le passage avant la guerre.

Ces chiffres doivent eux-mêmes être interprétés avec prudence. Certains navires peuvent désactiver leurs transpondeurs ou réduire les informations publiquement disponibles sur leurs déplacements. Les données visibles ne représentent donc pas nécessairement l’intégralité des mouvements.

Les États-Unis ont parallèlement mis en place des opérations militaires destinées à sécuriser le passage de certains pétroliers. Selon des responsables américains cités par la presse, des navires seraient accompagnés ou orientés afin d’entrer dans le Golfe, charger des hydrocarbures puis ressortir dans des conditions réduisant leur exposition aux forces iraniennes.

Il existe donc bien une circulation. Mais celle-ci reste éloignée d’un retour à la normale.

Le pétrole reste sous la pression du risque iranien

Les cours pétroliers fournissent un autre indicateur de cette incertitude. Le Brent évoluait autour de 89 dollars le baril le 17 août, tandis que le brut américain WTI dépassait 82 dollars. La diminution du trafic à Ormuz et l’absence de percée diplomatique faisaient partie des facteurs de soutien aux prix.

L’évolution des cours ne constitue cependant pas la preuve d’un événement militaire particulier. Le marché pétrolier réagit simultanément à de nombreux facteurs : niveaux de production, stocks, anticipations économiques, décisions des producteurs, coûts de transport et perception du risque géopolitique.

Le maintien d’une importante prime de risque montre néanmoins que les marchés ne considèrent pas la question d’Ormuz comme réglée.

Cette situation place Washington devant une contradiction. La pression sur les exportations iraniennes vise à réduire les revenus de Téhéran. Mais une perturbation durable du détroit peut aussi renchérir le pétrole vendu par d’autres producteurs et augmenter les coûts énergétiques pour les économies alliées des États-Unis.

Plus la stratégie d’étouffement se prolonge, plus cette dimension devient importante.

Oman et le Qatar maintiennent des canaux indirects

L’arrêt annoncé des négociations officielles ne fait pas disparaître les médiateurs régionaux. Oman reste l’un des interlocuteurs les plus directement impliqués dans les discussions autour du détroit. Mascate a notamment travaillé avec l’Iran sur les modalités d’une route permettant une circulation maritime plus sûre.

Le Qatar peut également servir de canal de communication en raison de ses relations avec Washington et de sa capacité à maintenir des contacts avec différents acteurs régionaux. Cette fonction ne signifie pas qu’une nouvelle négociation formelle soit engagée. Elle permet surtout d’éviter une rupture complète des communications.

Ces intermédiaires remplissent plusieurs fonctions. Ils peuvent transmettre des demandes, vérifier si une proposition dispose d’une chance d’être acceptée et empêcher qu’un incident militaire ne soit interprété comme une décision politique d’escalade générale.

Leur activité constitue ainsi l’une des principales nuances à apporter à la déclaration de Trump. Le président américain peut affirmer qu’aucune négociation n’est prévue tout en laissant fonctionner des canaux qui pourraient servir à la reprendre si les conditions politiques changeaient.

Quelles conditions permettraient une reprise ?

Les points de désaccord sont désormais suffisamment identifiés pour comprendre ce qui bloque une nouvelle négociation.

Le premier concerne les sanctions. L’Iran réclame leur levée ou, au minimum, un allègement suffisamment important pour rétablir une partie de ses revenus pétroliers et de ses circuits financiers. Washington suit actuellement la direction inverse et menace d’élargir encore les restrictions.

Le deuxième porte sur Ormuz. Les États-Unis veulent garantir une navigation régulière dans le détroit sans reconnaître à l’Iran un droit de contrôle politique sur le passage. Téhéran utilise précisément sa capacité à perturber cette navigation pour obtenir des concessions.

Le troisième concerne la posture militaire. L’Iran réclame la fin des menaces et une réduction de la pression militaire américaine. Washington maintient au contraire ses forces dans la région et considère cette présence comme indispensable pour protéger la navigation et ses alliés.

S’ajoutent les garanties nécessaires à tout nouvel accord, ainsi que le contentieux sur le programme nucléaire iranien. Aucun compromis documenté ne permet actuellement de considérer ces divergences comme résolues.

Une reprise des négociations supposerait donc qu’au moins l’une des parties accepte de modifier suffisamment sa position pour créer un espace de discussion. Rien n’indique encore publiquement qu’un tel mouvement ait eu lieu.

Une guerre d’usure économique sans calendrier

La déclaration de Donald Trump prend alors un sens plus large. L’absence de négociations programmées ne constitue pas seulement une interruption diplomatique. Elle accompagne une stratégie dans laquelle Washington paraît désormais accepter que la confrontation se prolonge.

Les États-Unis disposent de capacités financières, commerciales et militaires largement supérieures à celles de l’Iran. Une stratégie de durée vise à transformer cet écart en levier politique : réduire les revenus iraniens, compliquer les échanges extérieurs, maintenir une pression militaire et attendre que le coût économique conduise Téhéran à revoir ses exigences.

L’Iran tente de déplacer une partie de ce coût vers ses adversaires. Ormuz lui permet de faire peser le risque sur les exportateurs du Golfe, les compagnies maritimes, les assureurs, les marchés énergétiques et, indirectement, les consommateurs occidentaux et asiatiques.

Cette confrontation devient ainsi une guerre d’endurance autant qu’un bras de fer diplomatique. Washington doit déterminer jusqu’où il peut comprimer l’économie iranienne sans provoquer une perturbation énergétique dont ses propres alliés supporteraient une partie du prix. Téhéran doit mesurer combien de temps son économie peut résister sans obtenir l’allègement des sanctions qu’il réclame.

Les canaux omanais, qataris et régionaux restent disponibles si l’une des deux parties décide de revenir à la négociation. Pour l’instant, la décision affichée à Washington est différente : laisser la pression produire ses effets avant de déterminer si le rapport de forces peut ramener l’Iran à la table des discussions.