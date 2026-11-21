Le Royaume-Uni a différé la licence d’exportation d’une huile sur toile de Llannerch Park, datée de 1662. La première période court jusqu’au 19 février 2027. Elle laisse le temps de réunir une offre pour conserver cette représentation d’un jardin gallois presque disparu, sans constituer une acquisition ni une interdiction définitive.

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Le Royaume-Uni a différé l’autorisation d’exporter une huile sur toile de Llannerch Park, au pays de Galles. La mesure, annoncée le 20 novembre, laisse à un acheteur le temps de réunir les fonds pour conserver dans le pays un rare témoignage des jardins du XVIIe siècle. Le tableau demeure en mains privées.

Le ministère britannique de la Culture a décidé de suspendre temporairement l’examen de la demande de licence d’exportation d’une vue de Llannerch Park, dans le Denbighshire. La première période court jusqu’au 19 février 2027 inclus. Elle permet à un musée, à une autre institution ou à un mécène de se manifester pour que la toile puisse rester au Royaume-Uni. La décision ne constitue ni une acquisition publique ni une interdiction définitive de sortie du territoire.

Une fenêtre pour réunir 550 000 livres

Le prix recommandé est de 550 000 livres sterling, auxquelles s’ajoutent 11 000 livres de TVA. À l’issue de la première période, le propriétaire dispose de quinze jours ouvrés pour examiner les offres. Une seconde période de quatre mois commencerait si un accord d’option était signé. Les 550 000 livres constituent donc le montant de référence de la procédure, pas une somme déjà versée ni un crédit ouvert par l’État.

La ministre chargée du patrimoine, la baronne Twycross, a suivi l’avis du comité britannique qui examine les demandes d’exportation d’œuvres d’art et de biens culturels. Ce comité estime que la toile entretient un lien important avec l’histoire du pays et présente un intérêt particulier pour l’étude des jardins et du paysage. Il conseille le gouvernement ; il ne se porte pas acquéreur du tableau. Le ministère indique que l’œuvre est restée dans la famille qui l’avait commandée avant sa vente aux enchères à Londres en décembre 2014.

Le plan d’un jardin dont il reste peu de traces

L’œuvre, une huile sur toile de 1,60 mètre sur 2,32 mètres, est datée de 1662 par le ministère. Son auteur n’est pas identifié. La vue en surplomb rend lisible la disposition des terrasses autour de la demeure. Le registre gallois du patrimoine décrit les anciens jardins de Mutton Davies, aménagés dans les années 1660 après son voyage sur le continent : plusieurs espaces clos, des plantations, des statues, des bassins et des jeux d’eau. Il ne subsiste que peu de traces de cette composition, qui a été remaniée à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle.

Le registre recense deux peintures à l’huile très proches représentant le domaine. L’une appartient au Yale Center for British Art ; c’est l’autre version qui fait l’objet de la mesure britannique. Cette distinction compte : le tableau dont Londres a différé l’exportation a sa propre provenance, tandis que la toile conservée à Yale documente le même jardin sans être concernée par la décision.

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