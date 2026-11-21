Les pêcheurs de Tripoli se sont mobilisés samedi pour demander le gel de hausses municipales à El-Mina. Le dossier publié par la commune contient une décision sur les déchets qui cite les marchés de poissons et les embarcations. Son application et son lien avec la contestation restent à établir précisément.

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Des pêcheurs ont de nouveau manifesté samedi 21 novembre à Tripoli contre des hausses de prélèvements municipaux. Le syndicat de la pêche du Liban-Nord demande à la commune d’El-Mina de revoir ses décisions. Un document municipal mentionne les marchés de poissons et les embarcations, sans établir que ces barèmes sont déjà appliqués.

Selon un reportage de l’Agence nationale d’information, plus d’une centaine de pêcheurs se sont rassemblés samedi à l’entrée du port. Des embarcations se sont regroupées dans le cadre du mouvement. Le président du syndicat, Moustapha Annous, a demandé au conseil municipal d’El-Mina de geler la décision contestée. Vendredi, un premier rassemblement avait eu lieu devant la mairie, où une route avait été coupée. La dépêche de samedi ne signale ni fermeture du port ni arrêt du trafic maritime.

Deux références dans les documents d’El-Mina

Sur son site, la commune indique qu’une décision du conseil municipal datée du 12 novembre, numérotée 271, fixe des minima de prélèvements pour les locaux résidentiels et non résidentiels. La municipalité justifie la mesure par ses besoins de financement et par la recherche d’un équilibre avec les charges des contribuables.

La décision accessible en fac-similé dans le même dossier porte toutefois un autre numéro, le 270. Datée elle aussi du 12 novembre, elle modifie une décision d’août sur la redevance d’enlèvement des déchets ménagers et commerciaux. Ses tableaux font figurer une ligne consacrée aux embarcations maritimes et trois catégories de marchés de poissons, selon la superficie. L’Agence nationale d’information ne donne pas le numéro de l’acte contesté par le syndicat. Rien ne permet donc d’assimiler les deux décisions ni d’identifier avec certitude l’acte auquel renvoient les manifestants.

Une redevance municipale, pas un tarif du port

Le tableau du texte n°270 indique pour les embarcations maritimes un taux proposé de 10 % du salaire minimum du secteur privé. Pour les marchés de poissons, il indique des taux de 125 %, 188 % ou 200 % de ce salaire minimum selon la catégorie du local. Ce sont des taux rapportés à une base salariale, pas le pourcentage de hausse de la facture d’un pêcheur. Ils ne permettent pas non plus de dire à eux seuls qui serait facturé, à partir de quand, ni au titre de quel local ou bateau.

La décision dit qu’elle doit recevoir l’approbation de l’autorité compétente pour être mise en application. Aucune décision d’approbation ou de gel n’apparaît dans les documents consultés. Le lieu du rassemblement ne change pas la nature du différend : les pêcheurs ont adressé leur demande au conseil municipal d’El-Mina, et non à l’établissement public qui gère le port de Tripoli.

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