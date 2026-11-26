Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi et Mariam Dagga ont reçu le prix du journaliste indépendant de l’année. Mariam Dagga a été tuée en reportage en août 2025.

11

Lire l'article Stop

Trois photojournalistes palestiniens ont reçu mercredi 25 novembre, à Londres, le prix Rory Peck du journaliste indépendant de l’année pour leur couverture de la guerre à Gaza. La distinction revient à Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi et Mariam Dagga, tuée en août 2025 alors qu’elle couvrait les conséquences d’une frappe sur l’hôpital Nasser, à Khan Younès.

Des photographies prises au sein des communautés touchées

Le prix a été remis au BFI Southbank, lors de la 32e édition de la cérémonie. Fatima Shbair, photojournaliste palestinienne et ancienne collègue des trois lauréats à Gaza, l’a reçu en leur nom. Les trois photographes travaillaient comme indépendants pour une agence internationale. Leurs images prises en 2025 documentent la recherche de nourriture, les déplacements de familles et le quotidien des habitants au milieu des destructions.

La fondation Rory Peck décrit trois parcours différents. Abdel Kareem Hana, formé aux médias à Gaza, a couvert les conséquences de la guerre sur les civils. Jehad Alshrafi, ancien travailleur humanitaire, a suivi notamment les déplacements et la crise humanitaire. Mariam Dagga travaillait comme photojournaliste depuis 2015. En juillet 2025, elle a documenté la mort d’un nourrisson liée à la malnutrition.

Mariam Dagga, tuée lors des frappes sur l’hôpital Nasser

Le Comité pour la protection des journalistes a recensé cinq journalistes tués dans les frappes israéliennes du 25 août 2025 sur l’hôpital Nasser. Selon le Comité, l’un d’eux est mort lors de la première frappe et les autres, dont Mariam Dagga, alors qu’ils en documentaient les conséquences. L’armée israélienne avait déclaré avoir visé une caméra qu’elle soupçonnait d’être utilisée par le Hamas. Aucun résultat détaillé de son enquête ni calendrier de publication n’a été rendu public dans les éléments disponibles au moment de la cérémonie.

Le prix remis aux trois lauréats distingue le travail des journalistes indépendants. Il s’agit d’une catégorie séparée du prix de photojournalisme institué cette année par la fondation, qui récompense un reportage photographique ou une série d’images.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews