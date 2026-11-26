Les Vingt-Sept examinent à Bruxelles le budget européen 2028-2034 et un prêt supplémentaire de 45 milliards d’euros pour l’Ukraine en 2027. Les deux textes restent à négocier.

6

Lire l'article Stop

Les dirigeants de l’Union européenne se retrouvent à Bruxelles les 26 et 27 novembre pour négocier le budget commun de 2028 à 2034 et examiner un prêt supplémentaire à l’Ukraine pouvant atteindre 45 milliards d’euros pour 2027. Les deux dossiers sont discutés au même sommet, mais ne relèvent ni de la même période ni du même texte. Aucun accord sur l’un ou l’autre n’a été annoncé à l’ouverture de la réunion.

Le budget à sept ans : combien dépenser et qui paie

Dans sa lettre d’invitation, le président du Conseil européen, António Costa, demande aux Vingt-Sept de s’entendre sur la place à donner à la compétitivité, à la sécurité et à la défense sans abandonner la politique agricole commune ni les aides destinées à réduire les écarts entre régions. Le compromis qu’il a présenté le 21 novembre propose de maintenir les contributions nationales près de leur niveau actuel et d’alimenter le budget par de nouvelles recettes communes.

La Commission avait proposé en juillet 2025 un cadre de près de 2 000 milliards d’euros sur sept ans en prix courants. Le texte de négociation présenté par Costa fixe, lui, un plafond de 1 582,5 milliards en crédits d’engagement à prix constants de 2025, et de 1 553,7 milliards en crédits de paiement. Les engagements sont les dépenses que l’Union s’autorise à contracter ; les paiements sont les sommes qu’elle prévoit de verser pendant la période. Les deux propositions utilisent des bases de prix différentes : soustraire leurs montants affichés ne mesure pas une réduction du budget.

Services numériques, carbone, tabac : cinq pistes de recettes

Le compromis retient cinq pistes : les services numériques, les déchets électroniques non collectés, le tabac, le mécanisme carbone d’ajustement aux frontières et une part des recettes du marché européen du carbone. Pour le numérique, Costa propose une contribution annuelle de 3 % du chiffre d’affaires net tiré de certaines activités, dont la publicité en ligne et l’intermédiation, pour les grandes entreprises répondant à des seuils de recettes dans l’Union et dans le monde. Ce taux n’est pas en vigueur : la proposition demande de reprendre les travaux sur la directive correspondante en vue d’un accord en 2027. Certaines autres pistes consistent à reverser à l’Union une part de recettes existantes, et non à imposer un nouveau prélèvement aux ménages.

Ukraine : 45 milliards proposés pour répondre à un besoin en 2027

La Commission a présenté le 18 novembre un instrument distinct, sous forme de prêts pouvant atteindre 45 milliards d’euros. Son projet prévoit une répartition indicative : 10 milliards de soutien budgétaire via la Facilité pour l’Ukraine, 10 milliards d’assistance macrofinancière et 25 milliards pour renforcer les capacités industrielles de défense ukrainiennes. La Commission évalue à 70 milliards d’euros le besoin de financement non couvert en 2027. Le nouveau prêt couvrirait donc un peu moins des deux tiers de ce besoin ; les dirigeants doivent aussi discuter de la contribution des partenaires internationaux.

Le projet prévoit un emprunt de l’Union sur les marchés et une garantie sur son budget. Pour cela, la Commission propose de modifier le cadre financier actuel, qui court jusqu’à la fin de 2027. Elle conditionne le soutien à des réformes, notamment en matière d’État de droit et de lutte contre la corruption, et prévoit que Kyiv n’aura à rembourser qu’après avoir reçu des réparations de la Russie. Ce dispositif doit encore être adopté avant tout versement.

Ce prêt serait supplémentaire au programme de 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027. Ce dernier, dont le Conseil a achevé la mise en place législative en avril, fonctionne déjà dans le cadre d’une coopération renforcée entre 24 États membres. Il prévoyait à titre indicatif 30 milliards pour le soutien économique et 60 milliards pour les besoins de défense. Les 90 milliards représentent le plafond du prêt existant, pas une somme intégralement versée à Kyiv.

La réserve après 2028 répond à une autre échéance

Dans sa proposition initiale pour 2028-2034, la Commission envisageait de pouvoir mobiliser jusqu’à 100 milliards d’euros en prix courants pour l’Ukraine. Le document de négociation de Costa inscrit une réserve pouvant atteindre 88,9 milliards en euros constants de 2025, notamment pour la reconstruction et l’appui au processus d’adhésion. La différence de présentation ne permet pas, à elle seule, de conclure que le soutien a été réduit de 11 milliards. Dans les deux cas, il s’agit d’un plafond proposé pour les années postérieures à 2027, pas d’un nouvel engagement de paiement pour l’an prochain.

Les discussions doivent se poursuivre vendredi, selon la lettre de Costa. Un compromis politique sur les plafonds du budget à sept ans servirait de base au règlement, dont l’adoption nécessite l’unanimité au Conseil de l’Union européenne et l’approbation du Parlement européen. Le prêt supplémentaire à l’Ukraine doit, lui, suivre sa propre procédure. Le Conseil européen aborde aussi le renouvellement de la direction de la Banque centrale européenne, autre point inscrit à son ordre du jour.

Photo d’archives : bâtiment Europa, siège du Conseil européen à Bruxelles, février 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, image recompressée, CC BY-SA 4.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews