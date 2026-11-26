Au Liban, les analystes de la sécurité alimentaire recommandent de sécuriser les financements de juin et juillet 2027. L’aide n’était pas confirmée pour ces deux mois au moment de l’analyse. Les comptes de 2026 éclairent la différence entre les besoins estimés, les sommes disponibles et le nombre de personnes aidées.

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Au Liban, les analystes de la sécurité alimentaire demandent de sécuriser les financements de l’aide pour juin et juillet 2027. L’alerte ne fixe ni le montant à trouver ni la date à laquelle des distributions s’arrêteraient. Les comptes de la réponse de 2026 permettent en revanche de mesurer l’écart entre un budget demandé, des fonds disponibles et des personnes effectivement aidées.

Pourquoi l’aide alimentaire est en jeu en juin et juillet

Dans son analyse publiée le 5 novembre, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) demande de maintenir l’assistance alimentaire humanitaire jusqu’à la fin juillet 2027. Il distingue deux mois, juin et juillet, pour lesquels il recommande de sécuriser le financement. Au moment de l’analyse, aucun financement n’était confirmé au-delà de mai. Les auteurs ont donc construit leur projection sans aide sécurisée en juin et juillet. Cette hypothèse ne signifie pas qu’aucun soutien ne sera finalement versé.

L’estimation de référence est de 1,05 million de personnes en situation de crise alimentaire aiguë ou pire entre septembre 2026 et février 2027. Parmi elles, 52 000 relèvent de la phase 4, dite d’urgence. Pour la période suivante, de mars à juillet 2027, l’IPC projette environ 1,15 million de personnes en crise ou pire, dont 97 000 en urgence. Ces 97 000 ne sont ni un décompte constaté en juin et juillet, ni une estimation séparée pour chacun de ces mois. Le chiffre correspond au scénario de mars à juillet dans son ensemble.

Le communiqué conjoint du ministère de l’Agriculture, de la FAO et du Programme alimentaire mondial (PAM), le 11 novembre, décrit des ménages dont les réserves financières s’épuisent. Un foyer qui parvient encore à acheter de quoi manger, grâce à l’endettement ou à un transfert, n’a pas nécessairement retrouvé un revenu suffisant. Si l’aide diminue alors que les prix et les difficultés d’emploi persistent, les ménages disposent de moins de solutions pour préserver leurs repas.

Ce que les comptes de 2026 permettent de mesurer

Le dernier état de financement interagences vérifié, arrêté au 30 septembre, distingue la réponse globale du budget d’un secteur. Pour le volet « sécurité alimentaire et agriculture » de l’addendum de septembre à décembre 2026, les partenaires déclaraient 13,55 millions de dollars disponibles sur 61,59 millions de besoins, soit 22 %. Ce chiffre est une photographie au 30 septembre, au début de la période couverte. Il ne vaut ni bilan final de décembre ni budget pour 2027.

Sur le même volet de l’addendum, le rapport sectoriel du troisième trimestre faisait état de 86 617 personnes atteintes en septembre, sur une cible de 386 000 pour la période de septembre à décembre. Ce second taux est lui aussi proche de 22 %. La coïncidence ne doit pas tromper : l’un porte sur des dollars, l’autre sur des personnes et sur des interventions déjà déclarées. Tous les ménages en difficulté ne sont pas nécessairement dans la cible. Être comptabilisé ne dit pas non plus combien de temps le soutien a duré.

Le plan d’ensemble, lui, demandait 385,88 millions de dollars pour son addendum de 2026. Cette enveloppe comprend notamment la santé, la protection et l’hébergement, en plus de l’alimentation et de l’agriculture. Le PAM, sur sa page consacrée à l’urgence au Liban, chiffre pour sa part ses besoins opérationnels à 223 millions de dollars jusqu’en janvier 2027. Aucun de ces deux montants ne chiffre ce qui manque pour l’aide alimentaire en juin et juillet 2027. Les additionner reviendrait à mélanger des périmètres et des calendriers qui se recoupent.

Trois éléments pour savoir si l’aide pourra se poursuivre

Le premier est la période couverte par les fonds confirmés. Une contribution peut être annoncée pour le Liban sans garantir une distribution en juin ou en juillet. Le deuxième est la couverture prévue par groupe et par zone. L’IPC recommande d’ajuster le ciblage à la gravité des besoins et aux mouvements de population, plutôt que de supposer que la même liste restera pertinente après de nouveaux déplacements ou des retours.

Sur l’ensemble de mars à juillet, le rapport estime qu’en moyenne, chaque mois, l’aide planifiée pourrait atteindre environ 247 000 Libanais, 200 000 réfugiés syriens installés de longue date et 31 000 personnes arrivées de Syrie depuis décembre 2024. Ce sont des moyennes qui intègrent les deux mois sans financement confirmé, pas le nombre de bénéficiaires attendus en juin. Le rapport avertit aussi que le décompte des bénéficiaires libanais peut compter une même personne dans plusieurs programmes. Il ne compare donc pas directement la couverture entre groupes.

Le troisième est ce que l’aide permet réellement d’acheter. L’IPC recommande de suivre la valeur des transferts et de privilégier l’aide en espèces lorsque les marchés fonctionnent. Dans les zones où l’accès aux commerces ou l’approvisionnement reste difficile, notamment dans le gouvernorat de Nabatiyé, le choix entre transfert et distribution doit tenir compte des conditions locales. Une aide maintenue sur le papier peut perdre de sa portée si les prix montent ou si les ménages ne peuvent rejoindre les points de vente.

Ni l’analyse du 5 novembre ni le communiqué du 11 ne donnent un coût distinct pour juin et juillet. Le prochain élément qui permettrait de jauger concrètement le risque serait un calendrier public précisant les fonds disponibles pour ces deux mois, les groupes couverts et la fréquence des distributions ou des versements.

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