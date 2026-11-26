Andy Taylor est mort à 65 ans. De Rio à Power Station, puis à Danse Macabre, le guitariste a donné du relief rock à la pop de Duran Duran.

8

Lire l'article Stop

Andy Taylor est mort lundi 23 novembre à 65 ans, ont annoncé mercredi sa famille et ses anciens partenaires de Duran Duran. Le guitariste britannique avait coécrit et joué sur les trois premiers albums du groupe. Il avait aussi retrouvé ses anciens complices en studio pour Danse Macabre, en 2023.

La famille d’Andy Taylor a indiqué qu’il était mort chez lui, entouré de ses proches, après un cancer de la prostate. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor et Roger Taylor ont signé un hommage commun. Ceux qui ont connu Duran Duran par ses clips ou ses lignes de synthétiseur ont aussi entendu, sur ces disques, la guitare électrique de Taylor : elle découpe le refrain de Hungry Like the Wolf et donne à Rio une attaque qui ne se confond ni avec la basse ni avec les claviers.

Une guitare qui ne renonce pas à la danse

Originaire du nord-est de l’Angleterre, Taylor rejoint le groupe à Birmingham en 1980. Il participe à l’écriture et à l’enregistrement de Duran Duran (1981), Rio (1982) et Seven and the Ragged Tiger (1983). Sur Girls on Film, le riff s’appuie sur la basse de John Taylor et la batterie de Roger Taylor. Les trois musiciens portent le même nom, sans être apparentés.

Les clips diffusés sur MTV ont accompagné le succès international du groupe, qui enregistre ensuite A View to a Kill pour le James Bond sorti en 1985. La même année, Andy Taylor et John Taylor jouent avec le chanteur Robert Palmer et le batteur de Chic, Tony Thompson, sur le premier album de The Power Station. Dans leur reprise de Get It On (Bang a Gong) de T. Rex, la guitare occupe le devant du mix, mais la batterie garde une pulsation funk. Le projet donne à entendre le versant le plus rugueux d’un musicien dont le jeu s’était d’abord fait connaître dans un groupe de pop.

Les retrouvailles, d’Astronaut à Danse Macabre

Après avoir quitté Duran Duran dans les années 1980, Andy Taylor retrouve le groupe pour Astronaut, sorti en 2004, puis s’en sépare à nouveau en 2006. Il figure parmi les musiciens intronisés avec Duran Duran au Rock & Roll Hall of Fame en 2022. Absent de la cérémonie, il y fait lire une lettre annonçant qu’il est atteint d’un cancer de la prostate métastatique.

Sa dernière collaboration à un album studio du groupe paraît l’année suivante. Sur Danse Macabre, Taylor revient notamment sur de nouvelles versions de Nightboat et de Secret Oktober. Il joue aussi sur Black Moonlight aux côtés de Nile Rodgers. Quarante ans après Rio, les deux guitaristes y retrouvent le dialogue entre riffs rock et rythme de danse qui avait marqué les premiers disques de Duran Duran.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews