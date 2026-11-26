Au Sud-Liban, des explosions sont signalées à Qantara et des tirs dans la plaine de Marjayoun. À Gaza, deux hôpitaux recensent huit morts après trois frappes. Les Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles pour discuter du budget européen et du financement de l’Ukraine en 2027. Ce soir, le Liban reçoit le Japon dans les qualifications pour le Mondial de basket.

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Jeudi 26 novembre 2026, édition de midi à Beyrouth. Au Sud-Liban, des explosions sont signalées à Qantara et des tirs dans la plaine de Marjayoun. À Gaza, deux hôpitaux recensent huit morts après trois frappes. Les Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles pour discuter du budget européen et du financement de l’Ukraine en 2027. Ce soir, le Liban reçoit le Japon dans les qualifications pour le Mondial de basket.

Sud-Liban : des explosions à Qantara et des tirs dans la plaine de Marjayoun

De fortes explosions ont été signalées dans le secteur de Qantara, dans le Wadi al-Houjeir. Des tirs d’artillerie avaient déjà été signalés dans la plaine de Marjayoun et une frappe à Taloussa dans la nuit ou au petit matin. Les signalements disponibles ne donnent pas de bilan consolidé pour ces incidents. Ils documentent des événements distincts et ne permettent pas de dresser un total des frappes ou des dommages pour l’ensemble du Sud.

Les discussions sur l’après-FINUL se poursuivent en parallèle. Le mandat en vigueur arrive à échéance le 31 décembre. Aucune nouvelle résolution n’a été annoncée ce jeudi matin pour fixer les attributions d’un éventuel dispositif de remplacement. Les échanges diplomatiques portent notamment sur la possibilité de poursuivre une présence internationale et sur son articulation avec le déploiement de l’armée libanaise.

Qlayaat : le gouvernement maintient le 14 décembre, les travaux restent à documenter

Le député Assaad Dergham a déclaré mercredi, à l’issue d’un entretien avec Nawaf Salam, que le premier ministre lui avait réaffirmé l’ouverture de l’aéroport René-Mouawad le 14 décembre. Le président de l’Autorité de l’aviation civile, Mohammad Aziz, a de son côté déclaré que son institution n’avait pas reçu les fonds nécessaires aux travaux, notamment sur la piste et l’aire de stationnement. L’Autorité des marchés publics indique un financement sur fonds publics, mais sa fiche ne publie ni contrat signé ni date de début des travaux. Le ministère avait annoncé des essais de navigation le 22 novembre, sans confirmer à cette occasion le début des vols réguliers.

Gaza : huit morts recensés après trois frappes nocturnes

L’hôpital Al-Aqsa a annoncé la mort d’un homme et de son épouse dans une frappe sur un appartement de Deir al-Balah. À Gaza-ville, l’hôpital Al-Shifa a recensé six morts dans deux autres frappes. Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, ont annoncé la mort de Khaled Abou Nada, qu’ils présentent comme responsable des dossiers économiques et éducatifs du Hamas. Les autorités israéliennes n’ont pas établi l’identité de toutes les victimes du bilan dressé par les deux hôpitaux.

Golfe : un pétrolier signale une explosion sans dégât

Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO a relayé le signalement d’une explosion près d’un pétrolier à environ 50 milles nautiques à l’ouest de Dubaï. L’équipage est sain et sauf et aucun dégât n’a été signalé. L’avis ne confirme ni un impact sur le navire ni l’origine du projectile. Cet incident est distinct des signalements publiés le 22 novembre dans le détroit d’Ormuz.

Bruxelles : le budget européen et l’aide à l’Ukraine au programme

Les dirigeants européens se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles. Leur ordre du jour distingue le prochain budget pluriannuel de l’Union et le financement des besoins ukrainiens en 2027. Le premier rendez-vous est consacré à la zone euro, avec Christine Lagarde. La convocation n’est pas une décision sur un emprunt ou sur sa répartition : aucun accord des Vingt-Sept sur ces deux dossiers n’a encore été annoncé pour cette réunion.

Basket : le Liban et le Japon à égalité avant le match de 21 h

Le Liban reçoit le Japon à 21 h, heure de Beyrouth, au complexe Nouhad Nawfal de Zouk Mikaël. Le match sera diffusé sur LB2. Les deux sélections abordent cette rencontre avec six victoires et deux défaites dans le groupe F des qualifications au Mondial 2027. Aucune ne peut se qualifier dès ce soir, selon la FIBA. Le Liban recevra ensuite la Chine dimanche 29 novembre, à la même heure.

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