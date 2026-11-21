Nizar Hani propose un fonds d’assurance agricole après les pertes causées par le gel dans la Békaa. Le ministère cite les récoltes, les équipements et le revenu des exploitants. Le périmètre, le financement et les règles d’indemnisation restent à définir. Aucune demande ne peut encore être déposée auprès du fonds.

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Après le gel qui a touché une partie des cultures d’automne dans la Békaa, le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, propose un fonds d’assurance agricole. Son ministère a annoncé la démarche le 20 novembre à l’occasion du salon Agri Lebanon. Ni le financement, ni les conditions d’indemnisation, ni une date d’ouverture n’ont été annoncés. Le projet pose en revanche une question concrète : comment éviter qu’un accident de récolte prive aussi l’exploitant des moyens de préparer la suivante ?

Une proposition née des pertes de l’automne

Devant les participants au salon, Hani a pris pour exemple le gel dans le centre et le nord de la Békaa. Selon le compte rendu du ministère, il ne vise pas seulement les récoltes : il envisage de protéger les équipements de production et le revenu des exploitations face à plusieurs aléas, dont le gel, la grêle, la sécheresse et les incendies. Le texte ne définit pas la couverture de chacun de ces risques. Il ne dit pas non plus si la garantie fonctionnerait comme une assurance souscrite avant la saison, comme un fonds public de secours ou comme une combinaison des deux.

La distinction changera ce que les producteurs pourront attendre du dispositif. Une indemnité sur récolte couvre, selon les règles retenues, une partie de la production perdue. Une garantie sur l’outil productif peut aider à remettre en état une serre ou un équipement. Protéger le revenu, en revanche, suppose de regarder ce que la ferme aurait pu vendre et ce qu’elle peut encore vendre après le sinistre. Une culture peut rester commercialisable à prix réduit sans être totalement détruite. À l’inverse, réparer un outil ne rend pas le revenu d’une saison déjà perdue. Ce sont trois problèmes différents, même s’ils se présentent parfois dans la même exploitation.

Le registre identifie les exploitants ; il ne chiffre pas les dégâts

L’annonce s’inscrit dans les priorités de la stratégie nationale agricole 2026–2035, dont le ministre a rappelé trois volets : mieux connaître les exploitations, pouvoir suivre les produits et financer les activités selon leur cycle de production. Le registre des agriculteurs existe déjà. La FAO a confirmé le 20 avril qu’elle continuait de collaborer avec le ministère sur son développement et sur le recensement agricole. L’inscription est un moyen d’identifier les producteurs ; le compte rendu du 20 novembre ne dit ni qu’elle déclenchera une indemnisation ni que seuls les propriétaires pourront demander une protection.

La différence est importante pour un exploitant qui cultive une parcelle louée ou dont les cultures changent d’une saison à l’autre. Un registre permet de savoir qui exerce l’activité ; l’évaluation d’un sinistre doit ensuite déterminer ce qui était effectivement cultivé, à quel stade de la saison et à quel endroit. Le ministère et le Conseil national de la recherche scientifique ont présenté le 13 juin une évaluation nationale des dommages agricoles. Le ministère a aussi signalé le développement d’une plateforme de suivi. Ces outils peuvent éclairer le choix des priorités. Ils ne remplacent pas une règle publique pour constater une perte, calculer l’indemnité et contester un refus.

Financer le prochain cycle plutôt que promettre le remboursement de l’ancien

Après le gel, un producteur doit parfois acheter les plants ou les intrants suivants alors que la récolte précédente n’a presque rien rapporté. Un crédit saisonnier peut avancer ces dépenses ; il faut néanmoins le rembourser. Une garantie portant sur un risque agricole répond à un autre besoin : elle répartit une partie de la perte lorsque l’événement prévu survient. La stratégie agricole précédente, couvrant 2020–2025, distinguait déjà l’assurance des risques et l’accès au crédit. La proposition présentée le 20 novembre remet le premier sujet au premier plan, sans préciser la part qui reviendrait aux producteurs, aux pouvoirs publics ou à d’éventuels assureurs.

Il reste aussi à savoir comment le fonds réagirait à un choc touchant beaucoup d’exploitations au même moment. Une gelée étendue peut déclencher de nombreuses demandes dans un même bassin ; une sécheresse peut peser sur plusieurs saisons. Si les ressources du fonds sont plafonnées, le texte devra indiquer à l’avance comment sera répartie l’aide. Les destructions de guerre et les pertes causées par l’impossibilité de rejoindre une parcelle relèvent de problèmes distincts. Le ministre a évoqué le relèvement agricole des régions endommagées, mais le communiqué ne dit pas que la garantie proposée couvrira ces pertes. Il ne faut pas davantage lui attribuer les aides rurales déjà annoncées par ailleurs.

Avant que le fonds puisse servir, il faudra donc un texte qui désigne le gestionnaire, fixe les pertes couvertes, précise qui peut déposer une demande et prévoit des ressources et un délai de traitement. Rien dans l’annonce ne permet à un exploitant de déposer aujourd’hui un dossier au titre de ce nouveau fonds. Pour juger de son utilité, le premier repère sera moins le montant promis que la possibilité d’obtenir une décision avant les dépenses de la saison suivante.

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