Les journaux du 21 novembre examinent ce que l’Indépendance exige au Liban : retrait israélien, retour des déplacés et autorité de l’État. Ils confrontent les options pour l’après-FINUL aux besoins des villages frontaliers. À Tyr, les écoles et les familles se partagent des bâtiments. Les éditions reviennent sur les projets de financement, les procédures judiciaires dans le Nord, les courts métrages à Tyr et la qualification du Liban en football des moins de 17 ans.

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À la une : l’Indépendance à l’épreuve du retrait, du retour et de l’autorité de l’État

À Nahr el-Kalb, un rendez-vous annoncé et un discours encore attendu

Al Joumhouriyyat, le 21 novembre 2026, place le 83e anniversaire de l’Indépendance sous le signe des risques qui entourent la souveraineté libanaise. Le journal publie la photographie de Rodolphe Haykal déposant une gerbe au monument aux militaires morts en service. Cet hommage a déjà eu lieu. Le message présidentiel de Nahr el-Kalb, en revanche, est annoncé pour le samedi soir. Les deux moments ne doivent pas être confondus.

Al Liwa’, le 21 novembre 2026, inscrit le rendez-vous présidentiel dans sa première page, à côté des divergences sur l’après-FINUL et du dossier des cinq personnes poursuivies dans le Nord. Nida’ Al Watan, le même jour, décrit le changement de cadre : Joseph Aoun doit prendre la parole sur le site de Nahr el-Kalb, lors d’une cérémonie de lever du drapeau. Le journal anticipe des positions sur la limitation des armes à l’État. Cette anticipation ne constitue pas le texte du discours. Le programme de la présidence annonce l’allocution, mais ne permet pas d’en attribuer à l’avance le contenu au chef de l’État.

Le lendemain est la date de la fête nationale. Une partie des hommages a toutefois été fixée au samedi 21 novembre. Ce décalage compte pour le suivi des cérémonies comme pour la lecture des textes : l’ordre du jour du commandant de l’armée, les vœux du Premier ministre et l’allocution présidentielle relèvent de séquences distinctes. Les journaux mettent ces prises de parole en regard. Elles n’ont pas pour autant la même valeur qu’une décision du Conseil des ministres ou qu’un accord négocié avec un autre État.

Plusieurs lignes de désaccord derrière une même revendication de souveraineté

Ad Diyar, le 21 novembre 2026, lit l’ordre du jour militaire à travers la question du retrait israélien. Le journal défend dans son cadrage l’idée que l’autorité exclusive de l’État sur les armes dépend de la libération du territoire. Ce lien figure dans sa manière de présenter le texte ; il ne vaut pas nouvelle décision gouvernementale. Al Joumhouriyyat, le même jour, insiste davantage sur le rôle de l’État et sur les engagements pris par l’armée sous l’autorité politique. La différence touche à l’ordre des étapes : qui doit agir, quelles décisions sont déjà prises et lesquelles restent à négocier.

Nida’ Al Watan, le 21 novembre 2026, rapproche la visite de l’émissaire américain Mike Waltz des demandes formulées à Beyrouth. Le quotidien distingue la mission internationale, qui fournit des moyens d’observation et de liaison, de la résolution 1701, qui fixe le cadre juridique et politique. Il présente l’absence de vide au Sud et le soutien à l’armée comme des objectifs défendus par ses interlocuteurs. Il ne fait état ni d’un nouveau mandat voté ni d’un calendrier arrêté pour une force qui succéderait à la FINUL.

Le compte rendu publié la veille par le bureau du coordonnateur spécial des Nations unies précise le point soulevé au Conseil de sécurité. Jean Arnault y rapporte l’inquiétude de ses interlocuteurs libanais à l’idée de perdre des fonctions exercées au Sud, dont la liaison et l’observation. Ce compte rendu décrit des attentes. Il ne renouvelle pas le mandat, ne crée pas de force et n’engage pas individuellement les États appelés à fournir des moyens. Al Liwa’, le 21 novembre 2026, relève l’écart entre les formulations discutées. Les différences de vocabulaire ne sont pas de simples variantes : maintien de certaines fonctions, présence d’observateurs et maintien d’une force sous mandat supposent des décisions distinctes.

Du retrait militaire aux services qui restent à assurer

Al Akhbar, le 21 novembre 2026, déplace la question vers les villages proches de la frontière. Des élus locaux distinguent les salariés libanais, les commerces qui vendent aux contingents et les projets civils soutenus par la mission. Un maire cité avance un ordre de grandeur pour les familles et établissements de plusieurs localités ; son estimation ne constitue pas un recensement des emplois ni un bilan des pertes. Le reportage montre cependant pourquoi le départ d’un contingent pose plus d’une question : un dispositif d’observation peut ne pas reprendre les achats, recrutements et projets locaux d’une mission de plusieurs milliers de personnes.

À Tyr, Al Akhbar, le 21 novembre 2026, décrit un autre effet des déplacements : des familles restent dans des bâtiments scolaires dont le statut d’abri a été retiré, selon l’union municipale citée. Les directions réorganisent les classes pendant que les responsables locaux proposent d’autres lieux. Le nombre de places annoncé ne mesure pas à lui seul l’accès à une solution. Le coût du transport, la proximité des écoles et la continuité des soins entrent dans la décision des familles. Des salles de classe retrouvées et une solution durable d’hébergement ne se décrètent donc pas au même rythme.

Nida’ Al Watan, le 21 novembre 2026, traduit la même incertitude par les réservations de fin d’année. Le représentant des hôteliers interrogé décrit un été raccourci, puis des annulations et des reports. Il dit compter d’abord sur les résidents à l’étranger, sans publier une mesure nationale des réservations. La distinction est utile : les arrivées à l’aéroport, l’occupation des hôtels et les dépenses des visiteurs sont trois indicateurs différents. Une reprise de l’un ne démontre pas, à elle seule, le retour des autres.

Politique locale : le drapeau, les frontières et le travail des commissions

À Nahr el-Kalb, une allocution au programme, pas encore un discours

Le Liban célèbre dimanche 22 novembre le 83e anniversaire de son indépendance. Dans les éditions d’Al Liwa’, d’Al Sharq et d’Ad Diyar du 21 novembre 2026, le rendez-vous présidentiel est annoncé pour la veille de la fête : Joseph Aoun doit adresser un message à 18 h, heure de Beyrouth, lors d’une cérémonie de lever du drapeau à Nahr el-Kalb. Le programme est connu, pas le texte de l’allocution. Les considérations sur la frontière, la souveraineté ou la défense que les journaux placent autour de l’annonce relèvent de leurs anticipations ou de déclarations antérieures.

La journée comprend aussi un hommage distinct à Camille Chamoun à Deir el-Qamar. Le programme rectifié indique 13 h, et non 11 h 30. Il ne faut pas davantage confondre la cérémonie du soir avec les photos déjà parues : Al Joumhouriyyat du 21 novembre 2026 montre notamment le dépôt de gerbe du général Rodolphe Haykal au monument aux morts de l’armée à Yarzé et des élèves portant des drapeaux devant le Parlement. Ces images documentent des hommages séparés, pas la présence du chef de l’État à Nahr el-Kalb. Du côté des collectivités, Al Sharq du 21 novembre rend compte d’un défilé déjà tenu à Amioun avec trois écoles, et d’une initiative lancée à Dekwané avec l’Institut technique antonin : son objectif est de distribuer 10 000 drapeaux, non d’en avoir déjà distribué autant.

Au Sud, la souveraineté se mesure aussi à la possibilité de revenir

Al Joumhouriyyat et Ad Diyar du 21 novembre 2026 placent le contrôle du territoire et le monopole des armes au centre des débats. Leurs lectures divergent sur l’ordre des étapes, et certaines s’appuient sur des interlocuteurs anonymes. Sur le terrain, Al Liwa’ décrit les difficultés de circulation des habitants et les atteintes à des maisons. Ad Diyar pose la question de la continuité des services dans des villages frontaliers, dont Rmeich. Ces reportages éclairent les conditions concrètes du retour ; ils n’établissent ni un déplacement décidé de ces villages ni une décision imposant une zone tampon.

À Tyr, le problème des écoles mobilisées pour héberger des familles déplacées permet de voir ce que recouvre le mot « retour ». Dans son édition du 21 novembre 2026, Al Akhbar rapporte que 156 personnes demeuraient dans trois établissements qui n’avaient plus le statut d’abri, tandis que les municipalités proposaient des places dans quatorze centres. Le journal décrit, dans une école, des cours donnés dans la salle des professeurs et, dans une autre, des espaces séparés par une cloison. Le responsable régional de l’éducation affirme qu’il n’est pas question d’expulsion forcée. Des familles disent qu’un transfert risque de les éloigner de leur travail, des écoles ou des soins. Le nombre de places annoncé n’indique donc pas à lui seul combien de personnes pourront ou souhaiteront déménager.

Au Parlement et dans l’administration, des travaux à distinguer des décisions

Dans son édition du 21 novembre 2026, Ad Diyar revient aussi sur la vigilance demandée par la présidence aux douanes. Dans le compte rendu publié par Baabda, le président du Conseil supérieur des douanes, Mesbah Khalil, expose au chef de l’État la mise en œuvre d’une stratégie comprenant la lutte contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment. Le texte établit qu’un point d’avancement a été présenté. Il ne publie ni bilan chiffré des saisies ni évaluation permettant de juger des résultats de ce plan.

L’actualité institutionnelle ne se limite pas aux commémorations. Al Sharq du 21 novembre 2026 suit l’examen des réseaux internet sans autorisation par la commission des médias et des télécommunications. La discussion porte sur le contrôle et la régularisation des opérateurs ; aucun ordre général de fermeture ni montant consolidé de recettes perdues n’est établi par le compte rendu. Le même journal rapporte que la ministre de l’Environnement défend une réorganisation de son administration. Il s’agit d’un projet examiné, pas d’une nouvelle structure déjà en vigueur ni d’une annonce de licenciements.

À l’inverse, Al Joumhouriyyat du 21 novembre évoque en coulisses des articles d’un texte sur les médias que des élus voudraient modifier, ainsi que des réticences concernant un prêt de transformation numérique. Sans texte de commission ni scrutin publié dans l’édition, ces indiscrétions renseignent sur les sujets de friction, non sur l’issue des dossiers. À Saïda, la visite de l’ancien palais de justice, rapportée par Al Sharq du 21 novembre, offre un autre exemple : des élus, des responsables publics et la représentante de l’UNRWA ont examiné le bâtiment et des plans préliminaires. Un usage numérique est envisagé ; aucune affectation définitive, date de travaux ou décision de financement ne ressort du reportage.

Au Nord, plusieurs éditions reviennent sur un dossier judiciaire et sur de possibles auditions. Al Liwa’ du 21 novembre 2026 n’apporte pas d’acte public établissant la tenue d’une audition supplémentaire. Les récits sur les objets qui auraient été trouvés ou non doivent rester des affirmations rapportées, et une arrestation ou une audition, même lorsqu’elle est confirmée, ne préjuge pas de la culpabilité. La matière politique, ici, est la pression publique exercée sur les institutions ; le stade de la procédure ne se déduit pas de cette pression.

Citations et discours : la souveraineté selon Salam, Haykal et Berri

Nawaf Salam et Rodolphe Haykal, deux textes de nature différente

Le premier ministre Nawaf Salam a choisi de parler de l’indépendance en termes de décisions que l’État doit pouvoir prendre. Dans ses propos repris par Al Sharq et Al Liwa’ du 21 novembre 2026, il réserve à l’État la décision de guerre et de paix et associe la libération du territoire au retour sûr et digne des déplacés. Il inscrit aussi la poursuite des réformes dans ce programme. Il s’agit d’une prise de position du chef du gouvernement, pas du compte rendu d’un Conseil des ministres ni d’un calendrier de mesures déjà adoptées.

Le commandant en chef de l’armée s’adresse, lui, aux militaires. L’ordre du jour signé par Rodolphe Haykal le jeudi 19 novembre, dont Ad Diyar analyse la portée le 21 novembre 2026, précise que l’armée « demeure attachée à la mise en œuvre des décisions des autorités politiques et des accords en vigueur ». Dans ce texte publié par l’armée, le général présente le déploiement au Sud et l’extension de l’autorité de l’État comme des missions qui se poursuivent ; il dit aussi que l’occupation israélienne en entrave la réalisation. Cela ne confirme ni l’exécution complète du plan ni l’idée que l’armée aurait refusé une décision de l’exécutif.

Haykal parle également des moyens de l’institution et des charges supportées par les militaires et leurs familles. Il remercie les pays qui soutiennent l’armée et souhaite que cette coopération s’élargisse. L’ordre du jour permet ainsi de lire le sujet autrement que comme un désaccord entre responsables : il distingue le mandat politique de l’armée des ressources dont elle dispose pour le remplir. Il n’annonce ni enveloppe budgétaire nouvelle ni changement des droits des personnels.

Nabih Berri refuse une zone tampon, sans annoncer de mesure

Dans le message d’indépendance rapporté par Al Joumhouriyyat du 21 novembre 2026, le président de la Chambre Nabih Berri refuse que l’extrême Sud devienne une zone tampon. Il lie son refus à la défense de l’intégrité du territoire, au soutien à l’armée et à l’unité nationale. Cette position ne confirme pas l’existence d’un plan adopté. Elle ne dit pas davantage que le Parlement aurait voté un texte, ou que l’armée aurait reçu une nouvelle mission. Le message fixe la ligne que Berri entend défendre dans le débat.

Al Liwa’ et Ad Diyar du 21 novembre rapportent aussi les propos d’Ibrahim Kanaan sur l’autonomie de la décision nationale. Ad Diyar relève la proposition différente du collectif « Indépendants pour le Liban », qui demande de suspendre la mise en œuvre des décisions sur le monopole des armes tant que l’occupation continue. Le différend est donc moins une opposition sur le mot « indépendance » que sur la manière de traduire le principe : faut-il avancer sur les deux dossiers à la fois, ou faire du retrait un préalable ? La position d’un collectif n’engage ni l’exécutif ni les institutions chargées du déploiement.

À la Sûreté générale et dans les prêches, d’autres priorités

Hassan Choucair aborde la souveraineté au cours d’une commémoration propre à la Sûreté générale. Selon Al Sharq, Al Liwa’ et Ad Diyar du 21 novembre 2026, il présente l’indépendance comme incomplète tant qu’une partie du territoire demeure occupée. Il évoque aussi l’accompagnement médico-social des agents et de leurs proches. La première affirmation est une position institutionnelle ; la seconde fixe une priorité interne, sans préciser dans les textes cités un dispositif nouveau, sa date ou ses moyens. Le message du gouverneur du Mont-Liban Mohammad Makkawi, repris par Al Liwa’, insiste pour sa part sur les droits des citoyens et la qualité des services.

Les pages religieuses d’Al Sharq du 21 novembre 2026 montrent que les prises de parole ne se réduisent pas à une consigne commune. Ali Khatib appelle les autorités à résister à ce qu’il décrit comme des pressions étrangères ; Ali Fadlallah met l’accent sur le dialogue et les politiques sociales. Le mufti Bakr Rifai évoque à la fois les liens économiques avec l’Irak et l’équilibre à rechercher entre propriétaires et anciens locataires. Le mufti de Rachaya et de la Békaa Mohammad Wafic Hijazi défend l’unité de la décision de guerre et de paix et demande une amnistie. Ces demandes, de portée différente, n’annoncent ni réforme des baux ni vote d’une loi d’amnistie.

Joseph Aoun avait, de son côté, appelé les Libanais à hisser le drapeau du 20 au 22 novembre, dans les foyers, les établissements et les lieux de travail. Ce message antérieur, publié par la présidence, présente le drapeau comme un signe d’unité au-delà des appartenances politiques. Il explique le geste que reprennent les écoles et communes photographiées par les journaux du 21 novembre. L’appel s’adresse à la population et ne crée aucune obligation administrative ; il faut le lire en tant que tel, sans l’incorporer à l’allocution prévue plus tard.

Diplomatie : ce que Beyrouth demande pour l’après-FINUL

Menassé et Issa : un entretien sur le Sud, pas un accord sur l’après-FINUL

Vendredi 20 novembre, le ministre libanais de la Défense Michel Menassé a reçu l’ambassadeur des États-Unis Michel Issa à Yarzé. Al Liwa’, Ad Diyar, Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat reviennent sur la rencontre dans leurs éditions du 21 novembre 2026. Le compte rendu du ministère libanais de la Défense confirme que les deux hommes ont examiné le déroulement des réunions trilatérales, les discussions liées à l’accord-cadre, les suites de la visite de l’ambassadeur américain à l’ONU Mike Waltz et les formules envisagées après la fin du mandat de la FINUL. Aucun des scénarios évoqués n’est présenté dans ce texte comme arrêté.

Le ministre demande d’abord la cessation des attaques israéliennes quotidiennes, puis un retrait des territoires libanais. Il juge ces étapes nécessaires pour que l’armée libanaise achève son déploiement et que l’État exerce son autorité sur tout le territoire. Cette séquence traduit la position qu’il a exposée à son interlocuteur, pas un échéancier négocié entre les parties. L’ambassadeur a réaffirmé le soutien américain au Liban et à son armée, selon le ministère. Le document ne donne ni montant d’aide supplémentaire, ni matériel promis, ni calendrier de livraison.

Al Joumhouriyyat du 21 novembre distingue, dans sa lecture de ce dossier, l’appel rapporté de Mike Waltz à une remise volontaire des armes et l’approche progressive prêtée à Michel Issa. Cette comparaison aide à cerner le débat, mais elle ne vaut pas instruction commune des États-Unis ni accord du Liban sur une procédure. Elle doit aussi être séparée du message de félicitations de Donald Trump pour l’Indépendance, repris par Al Sharq et commenté par Al Liwa’ le même jour. Le télégramme réaffirme l’importance du partenariat ; sa portée est protocolaire et politique, pas celle d’une garantie de sécurité.

Au Conseil de sécurité, Jean Arnault détaille le risque d’un vide

La publication du 20 novembre du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban rend compte d’un exposé tenu la veille devant le Conseil de sécurité. Jean Arnault, chargé de la direction de ce bureau, y est intervenu aux côtés de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix. Arnault a fait état de l’intérêt, largement partagé au Liban selon lui, d’une présence de la FINUL qui se prolonge. Il a aussi estimé que la résolution 1701 devait rester le fondement juridique de tout futur dispositif international au Sud. Il exposait aux membres du Conseil les préoccupations libanaises ; il ne parlait pas au nom d’un Conseil qui aurait décidé de prolonger la mission.

Les fonctions qu’il demande de préserver donnent une mesure du problème : la ligne bleue, la liaison entre les armées libanaise et israélienne, l’accès des civils et des acteurs humanitaires, ainsi que la capacité de constater et de rendre compte des incidents. Le premier besoin est d’éviter de perdre ces fonctions, indépendamment de la forme du dispositif qui les exercerait. Il n’est donc pas possible de déduire de l’exposé un format, un effectif ou un pays contributeur. Arnault souligne en outre qu’une présence sécuritaire ne suffit pas si les administrations ne peuvent pas répondre aux besoins des populations touchées.

Ce qui est fixé se trouve dans la résolution 2790 : le mandat prend fin le 31 décembre 2026, puis vient une phase de retrait progressif. Ce calendrier ne signifie pas un départ complet le 1er janvier. Al Liwa’ du 21 novembre 2026 compare plusieurs options, d’un texte complémentaire à un autre dispositif, tandis qu’Al Sharq décrit des hypothèses de l’après-FINUL. Au stade documenté, aucune nouvelle résolution n’a été présentée dans ces comptes rendus comme adoptée, et un éventuel relais international ne peut être décrit comme une mission déjà créée.

Bagdad, Abou Dhabi et Bkerké : distinguer rendez-vous, annonce et résultat

Al Akhbar du 21 novembre 2026 examine le report de la visite au Liban du premier ministre irakien Ali al-Zaïdi. La visite n’a pas eu lieu à la date envisagée. En revanche, les motifs prêtés aux chancelleries et le rôle supposé de pressions étrangères reposent dans le journal sur des récits de sources non nommées. Ces explications ne constituent pas une version officielle des deux pays. Le même premier ministre figure dans les éditions du jour au titre d’un dossier différent, le déploiement de forces d’État à Jurf al-Sakhr, en Irak, qui ne confirme aucune des hypothèses sur le report à Beyrouth.

Al Sharq du 21 novembre rapporte deux échanges sans le même objet. À Baabda, le ministre émirati de la Santé Ahmed Ali al-Sayegh a dit son pays disposé à soutenir des établissements libanais, sans somme ni livraison annoncée. À Bkerké, le patriarche Bechara Raï a reçu le représentant sri-lankais pour un échange portant notamment sur les relations culturelles, économiques et touristiques. Aucune convention n’est donnée comme signée. Dans les deux cas, le fait est la rencontre et le signal envoyé par les participants ; il faudra un acte distinct pour en mesurer les suites.

Politique internationale : de Jurf al-Sakhr à Berlin, les annonces à l’épreuve des faits

En Irak, le retour des forces fédérales ne règle pas le sort des déplacés

Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026 rapporte l’ouverture d’un commandement fédéral à Jurf al-Sakhr, également appelée Jurf al-Nasr, dans la province de Babil. Le gouvernement d’Ali al-Zaïdi présente cette installation comme une étape du retour de l’autorité publique dans une zone longtemps dominée par les Kataëb Hezbollah. Cette faction irakienne est distincte du Hezbollah libanais. Al Sharq du 21 novembre 2026 cite des responsables irakiens qui ont présenté la mise en place du commandement et le rôle des forces placées sous sa coordination. Ils décrivent une prise de fonctions, non l’achèvement de la réorganisation du secteur.

Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 rapporte en parallèle qu’une source proche de la faction conteste son retrait. Ce démenti ne signifie pas que les agents fédéraux ne sont pas entrés. Il montre en revanche que la présence de l’État et le départ de tous les combattants ne sont pas le même fait. Al Joumhouriyyat du 21 novembre 2026 rapporte une annonce sur la reprise de la circulation civile. Il reste à vérifier si elle a effectivement repris et à qui elle profite. Dans son éditorial, Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026 élargit la question à la restitution des biens et à l’accès à la justice. Ces demandes ne prouvent ni le retour des familles ni le règlement des litiges fonciers.

Au Yémen, la confrontation autour des ports menace les approvisionnements

Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 juxtapose l’annonce de frappes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite autour de Hodeïda et les revendications ou menaces de riposte des Houthis. Ces déclarations documentent ce que chaque camp reconnaît ou affirme. Elles ne permettent pas d’établir à elles seules les dégâts, les interruptions de trafic ou les victimes. Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026 relaie un bilan annoncé par les autorités sanitaires houthies au sujet d’un bateau et rapporte d’autres bilans locaux. Ils ne couvrent pas nécessairement les mêmes événements. Les additionner donnerait un total dont ni le périmètre ni l’indépendance ne seraient établis.

Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 rapporte pour sa part que le gouvernement yéménite reconnu internationalement défend la justification des frappes et appelle à maintenir les approvisionnements. Il s’agit de la position d’une partie, pas d’une appréciation indépendante du respect du droit humanitaire. Le même journal rend compte des alertes sur les restrictions de circulation et l’accès aux biens essentiels autour de Taëz. Le risque pour les civils ne se résume donc pas au nombre d’attaques annoncées. Il dépend aussi de la continuité des livraisons de nourriture, de carburant et de médicaments, que ni une mise en garde militaire ni un communiqué de riposte ne permettent de mesurer.

Gaza et la Cisjordanie, la guerre se lit aussi dans les services essentiels

Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026 sépare les victimes de nouvelles frappes signalées vendredi à Gaza du bilan établi par un organisme palestinien pour les 16 à 18 novembre. Le journal suit également l’état de l’assainissement après les pluies. Il décrit des familles qui partagent des latrines de fortune, des personnes âgées confrontées à des installations inadaptées et des réparations contraintes par le manque de matériel et de carburant. Ces témoignages renseignent les conditions de vie. Ils ne constituent pas une enquête représentative et ne doivent pas être confondus avec les estimations humanitaires portant sur l’ensemble des abris.

En Cisjordanie, Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 et Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026 décrivent les conséquences de la fermeture de la décharge de Beit Anan pour les collectivités desservies. Aux déchets qui s’accumulent s’ajoutent le coût du transport vers d’autres sites et les risques liés au brûlage. La discussion sur une réouverture temporaire ne permet pas d’en annoncer la date. Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 rapporte par ailleurs que le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, défend une application des engagements concernant Gaza et rejette le déplacement forcé des Palestiniens. Les objectifs énoncés par Le Caire ne valent ni accord d’exécution ni acceptation par les autres parties.

De Shenzhen à Berlin, des interlocuteurs différents et aucun accord de paix

Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 distingue la déclaration issue de la rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine des échanges tenus à Berlin avec l’Ukraine et ses partenaires. Le document allemand, français, britannique et ukrainien propose notamment une trêve hivernale concernant l’énergie et des garanties de sécurité après un cessez-le-feu. Il formule des propositions, sans établir que la Russie les a acceptées. Le quotidien relève aussi des réactions allemandes différentes à la perspective de discuter avec Moscou. Friedrich Merz privilégie un lieu neutre. L’exemple d’Abou Dabi ne fait pas de la ville un lieu convenu. La disponibilité au dialogue ne fixe pas non plus de calendrier.

À propos de l’Iran, Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 rapporte que l’émir du Qatar défend à Berlin une issue négociée et que le chancelier allemand insiste sur la circulation à Ormuz. Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte des propos attribués à Donald Trump sur le début de l’année suivante, des désaccords présentés dans les médias israéliens et l’absence de modification des consignes à la population annoncée par l’armée israélienne. Aucun de ces éléments ne donne une date de frappe. Le vote du Sénat américain sur les pouvoirs de guerre, mentionné par Al Quds Al Arabi du 21 novembre 2026, est un épisode législatif distinct. Il ne constitue pas, à lui seul, une autorisation nouvelle d’engager une opération.

À Bruxelles, le rapprochement britannique ne rétablit pas la libre circulation

Al Joumhouriyyat du 21 novembre 2026 et Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 détaillent le rapprochement annoncé entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les deux parties avancent sur les échanges agroalimentaires, les marchés du carbone et un dispositif de mobilité pour les jeunes. Ce dernier n’équivaut ni au rétablissement de la libre circulation générale, ni à un retour du Royaume-Uni dans l’Union ou son union douanière. Les droits universitaires restent un point de désaccord. Les échéances annoncées pour le carbone, les normes sanitaires et la mobilité concernent des procédures différentes. Aucun changement immédiat du tarif des universités britanniques pour les étudiants européens ne se déduit du sommet.

Économie : les financements en discussion et les collectivités face au retrait de la FINUL

Le FMI et la BERD ne prennent pas la même décision

Al Liwa’ du 21 novembre 2026 revient sur l’entretien du ministre des Finances, Yassine Jaber, avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Pour le ministre, un programme avec le Fonds monétaire international pourrait faciliter l’accès à d’autres financements. Il s’agit d’une perspective, non d’un accord conclu. La rencontre du gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, avec des responsables américains et un représentant au FMI à Washington, rapportée le même jour par Al Sharq, ne débouche pas non plus, dans les comptes rendus, sur un engagement chiffré.

Interrogé par Ad Diyar du 21 novembre 2026, l’économiste Mounir Rached estime qu’un accord débouchant sur un financement reste éloigné. Il cite le traitement des différentes catégories de créances, les besoins de liquidité et la solvabilité des banques. Ces questions ne se confondent pas. Une banque peut manquer de liquidités pour honorer ses paiements immédiats ; établir si elle est solvable suppose de comparer la valeur de ses actifs à l’ensemble de ses engagements. La valeur des créances sur l’État et le traitement des pertes influent donc sur ce que les banques peuvent rembourser et à quel rythme.

Dans la même édition, Ad Diyar présente des scénarios de traitement comptable des dépôts, des obligations souveraines en devises et du change. Aucun ne correspond, dans les textes cités, à des modalités de remboursement arrêtées. Une mission peut clarifier les options sans produire d’accord technique. À son tour, un accord technique ne vaut ni décision du conseil du FMI ni versement. C’est à cette condition qu’il faut lire aussi les perspectives de financement évoquées auprès de la BERD.

Du réseau électrique au port, des projets à des stades différents

Al Liwa’ du 21 novembre 2026 distingue une enveloppe de développement de 50 à 60 millions de dollars évoquée avec la délégation et un premier montant d’environ 50 millions envisagé pour le réseau de transport de l’électricité. Rien dans le compte rendu n’autorise à additionner ces chiffres. Le journal décrit une intervention de la BERD à ce stade tournée notamment vers le conseil et la facilitation des échanges. Les sommes citées pour de futurs investissements ne sont pas des paiements réalisés.

La même édition évoque une capacité à terme de trois millions de conteneurs par an au port de Beyrouth et la possibilité de mettre en concurrence un opérateur pour les silos. La première indication concerne une capacité envisagée, pas le trafic annuel observé. La seconde porte sur le choix éventuel d’un exploitant, pas sur un contrat attribué. La page rapporte aussi une assistance technique associant la BERD et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’appui à la préparation d’un projet, le choix d’un opérateur et le financement de travaux relèvent de décisions distinctes.

Côté agricole, Al Liwa’ du 21 novembre 2026 fait état d’une proposition du ministre Nizar Hani visant à couvrir certains risques par un fonds. Il évoque aussi le crédit, l’irrigation et la transformation des produits. La page ne précise ni les pertes qui seraient couvertes, ni les modalités de financement du fonds. Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte, de son côté, des échanges sur la circulation des produits agricoles entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Le ministre syrien fait état d’une entente sur des étapes de facilitation. Le journal ne donne ni nouvelle règle applicable ni mesure d’un raccourcissement des délais de transit.

Dans les villages du Sud, le retrait se mesure aussi en emplois

Dans Al Akhbar du 21 novembre 2026, le maire d’Ibl el-Saqi, Georges Rahhal, estime qu’environ 250 familles et une centaine d’établissements pourraient être affectés par le retrait de la FINUL autour de sa commune, de Kawkaba, de Rachaya al-Foukhar et de Kfar Chouba. Ce sont des estimations locales, non un recensement des emplois supprimés. Un commerçant dit avoir déjà perdu plus de 80 % de son activité depuis les préparatifs du retrait. Son témoignage renseigne sur la dépendance de son établissement, pas sur l’évolution du chiffre d’affaires de l’ensemble des villages.

Les répercussions possibles ne s’arrêtent pas aux achats des contingents dans les commerces. Le maire de Kfar Hamam, Mouad Rahhal, compte environ 22 projets réalisés par les contingents dans sa commune, dont les interventions répondent à des besoins différents de ceux des salariés et des fournisseurs. Les employés libanais interrogés par Al Akhbar disent ne pas avoir reçu de notification de rupture immédiate. La résolution 2790 prévoit la fin des opérations au 31 décembre 2026, puis un retrait ordonné qui peut durer jusqu’à un an. Elle ne fixe pas, à elle seule, la date de fin de chaque emploi ou service civil.

Former aux métiers de l’aviation et élargir l’offre de voyage

Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte le lancement par l’Université américaine de Beyrouth et Middle East Airlines d’une formation professionnelle en gestion aérienne. Le programme porte sur des sujets tels que la conformité, le financement, la qualité et la gestion de projet. Le mémorandum signé ouvre aussi des pistes de travail sur l’organisation des opérations et l’expérience des voyageurs, sans faire de ce certificat une école de pilotes. Ad Diyar du 21 novembre 2026 donne un autre aperçu du secteur : la ministre du Tourisme, Laura Khazen Lahoud, souhaite élargir les choix de voyage abordables avant les fêtes. Elle évoque le potentiel de Qlayaat, sans annoncer dans cet entretien une nouvelle desserte à bas prix. À Jeita, l’ouverture des offres annoncée pour le 1er janvier est une étape de la procédure ; elle ne signifie pas que l’exploitation a déjà été attribuée.

Justice : auditions, décisions et garanties de procédure

Enquête dans le Nord : la contestation politique ne tranche pas la procédure

Dans ses éditions du 21 novembre 2026, Al Arabi Al Jadid revient sur l’enquête ouverte au Liban-Nord et sur la contestation publique des arrestations par le Hezbollah. Le député Hussein Haj Hassan critique les conditions dans lesquelles des personnes ont été arrêtées et conteste la légalité de leur détention. Al Bina, le 21 novembre 2026, rapporte aussi ses griefs au sujet des arrestations du 10 novembre. Les qualifications employées par le député expriment sa position : elles ne constituent ni une décision ordonnant une remise en liberté, ni un constat de la justice sur la régularité des actes.

Al Liwa’, le 21 novembre 2026, évoque par ailleurs une éventuelle audition. Dans Nida’ Al Watan du même jour, le récit anticipe de possibles mandats, sans reproduire d’acte qui en attesterait la délivrance. Une audition envisagée n’est pas une convocation remise à son destinataire, et une convocation ne renseigne pas à elle seule sur le statut de la personne entendue. Les éditions ne convergent pas non plus suffisamment sur le magistrat saisi pour fixer son identité. Ce que la presse documente le plus nettement est donc la prise de parole politique, et non un nouveau stade établi de la procédure.

Cette distinction vaut aussi pour les procès-verbaux et les comptes rendus d’arrestations publiés par les services compétents ou repris dans les pages locales. Un procès-verbal consigne des constatations et peut alimenter un dossier ; il ne statue pas sur la culpabilité. Une arrestation rapportée ne dit pas, à elle seule, si la mesure a été prolongée ou levée. Dans le dossier du Nord, ni le nombre de mentions dans la presse ni le rapprochement de récits parfois fondés sur les mêmes interlocuteurs ne remplacent un acte daté du parquet ou de la juridiction.

À Zahlé, la question de l’exécution d’une décision de mise en liberté

Al Akhbar rapporte, le 21 novembre 2026, le cas d’un détenu conduit depuis la prison de Zahlé devant la cour criminelle du Mont-Liban, qui siège pour certains dossiers à Roumieh. Selon le récit du journal, la cour aurait alors découvert qu’une décision de mise en liberté remontant à deux ans n’avait pas été suivie d’un élargissement. Le journal ne précise pas si la décision a été correctement notifiée, ni si une autre mesure maintenait légalement la personne en détention. La suite au moment de la parution n’est pas documentée.

La question ne se limite pas à la date du jugement. Il faudrait établir la date de transmission à l’administration pénitentiaire, vérifier qu’elle a reçu la décision, puis comprendre ce qui a empêché ou différé son exécution dans ce dossier. Le récit met en lumière l’écart possible entre ce qui figure au greffe et le statut enregistré à la prison, mais ne suffit pas pour imputer l’écart à l’un ou à l’autre. Il ne permet pas non plus d’affirmer que l’intéressé a depuis été libéré.

Télévision et soins : distinguer le litige, la mesure et le jugement

Dans la même édition du 21 novembre 2026, Al Akhbar fait état de la détention d’une responsable de la chaîne syrienne LTV, anciennement Lana, dont les studios et la production sont situés à Beyrouth selon le journal. Le différend avec le propriétaire concerne notamment la gestion financière, des documents et des sommes contestées. Ces griefs viennent des plaignants ; le journal ne présente pas de décision établissant qu’ils sont fondés. Les questions de rémunération ou de prestations soulevées par les salariés constituent un dossier distinct de la responsabilité pénale éventuelle de la responsable.

Al Sharq, le 21 novembre 2026, décrit une autre chaîne de décisions, cette fois à la Caisse nationale de sécurité sociale. L’organisme a, selon le récit de son communiqué, résilié des conventions après le retrait de la licence d’un laboratoire par le ministère de la Santé en mars 2025 ; il examine la facturation postérieure et demande le recouvrement de sommes. Trois étapes se succèdent mais n’ont pas le même effet : le retrait de l’autorisation d’exercer, la fin de la relation conventionnelle et l’examen d’une éventuelle action en justice. La démarche annoncée ne vaut pas condamnation et ne doit pas être confondue avec les décisions, rapportées dans la même page, d’avances à des hôpitaux et médecins conventionnés pour des dossiers de soins.

En Tunisie, des procédures contestées par la défense

Al Arabi Al Jadid rapporte le 21 novembre 2026, en l’attribuant à son avocat, une peine de cinq ans prononcée en première instance contre Sihem Bensedrine, ancienne présidente de l’Instance vérité et dignité, pour des accusations liées à la gestion administrative de cette institution. Le journal replace le jugement dans une série de procédures qui touchent des opposants et personnalités publiques ; les avocats et Ennahda dénoncent, dans d’autres affaires évoquées, le climat dans lequel elles se déroulent. L’existence d’une condamnation rapportée, le contenu exact de la décision et le caractère définitif ou non de celle-ci restent trois questions distinctes.

Société : l’école, l’hébergement et les soins à l’épreuve du déplacement

À Tyr, des classes et des familles sous le même toit

Al Akhbar du 21 novembre 2026 décrit dans trois écoles publiques de Tyr la difficulté de poursuivre les cours tout en hébergeant des personnes déplacées. Dans le lycée officiel mixte, des élèves ont reçu des cours dans la salle des professeurs quand les classes étaient encore occupées. Le reportage indique que le début de l’année scolaire a été retardé d’environ un mois et demi dans cet établissement. À l’école publique mixte numéro deux, deux espaces ont été séparés par une cloison et la fusion de classes a produit des groupes dépassant parfois 50 élèves, selon le journal. Cette école accueille aussi des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

Le lycée public Imam Sadr pour filles offre un point de comparaison. La taille du site y permet de réserver un bâtiment distinct à l’hébergement, avec son entrée et son stationnement. Selon le responsable de la région éducative du Sud, Ahmad Saleh, la séparation ne peut pas être reproduite dans tous les établissements : à certains endroits, les salles de cours voisinent avec des pièces servant à cuisiner ou à faire la lessive. La question concerne donc autant la disposition des lieux que le nombre de personnes présentes.

L’union des municipalités prévoit quatorze centres alternatifs. D’après le décompte rapporté par Al Akhbar, 156 personnes résidaient encore dans les trois écoles qui avaient perdu leur statut de centre d’hébergement. Elles y occupaient quelque 80 % de la surface. Le chiffre porte sur ces bâtiments, non sur l’ensemble des écoles ou des déplacés de Tyr. Le transfert est présenté comme volontaire. Les familles interrogées évoquent le coût ou la difficulté des déplacements, l’accès aux services et au travail, ou la crainte de devoir quitter à nouveau leur hébergement. La cellule de crise municipale affirme que les lieux de remplacement disposent encore de places et n’impose pas, selon le journal, d’échéance fixe au séjour.

Se loger ailleurs n’efface ni les pertes ni les démarches

Al Binaa du 21 novembre 2026 rapporte qu’une délégation de localités frontalières a remis au cheikh Ali al-Khatib un mémorandum sur la situation des déplacés. Le document demande notamment une aide liée au loyer. La rencontre a permis de transmettre les demandes selon le journal ; elle ne fait pas état de crédits ouverts, d’un guichet ou de premières allocations. Cette démarche dépasse le seul choix entre une école et un autre abri : elle concerne aussi la capacité des familles à se loger en dehors des structures collectives.

À Zawtar-Est, le maire Mohammad Ismaïl avance dans Al Akhbar du 21 novembre 2026 une estimation d’environ 70 % de destructions et de plus de 700 logements entièrement détruits. Le journal ne publie pas d’inventaire indépendant permettant de confirmer ces chiffres. Il rapporte en revanche ce que la perte d’un logement signifie pour les familles interrogées : une maison ancienne, des oliviers ou, pour une autre famille, des arbres fruitiers et des activités d’apiculture et d’élevage qui apportaient un revenu. Ces témoignages ne permettent pas de dresser un bilan de la commune. Ils évitent de réduire les conditions d’un retour à la seule reconstruction des murs.

Les soins : distinguer les versements annoncés des services disponibles

Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte trois décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale concernant des avances de 363 milliards de livres libanaises pour 4 809 dossiers de soins. Les destinataires sont des hôpitaux et des médecins conventionnés ; le journal indique que le transfert doit intervenir dans les jours suivants. Ce n’est ni la preuve d’un montant déjà versé ni celle d’un nombre égal de patients différents. Ces avances concernent les prestataires qui ont présenté les dossiers. Elles ne constituent pas une aide versée directement aux familles déplacées et ne modifient pas à elles seules les conditions d’accès aux soins.

Dans une autre annonce, Al Liwa’ du 21 novembre 2026 rapporte que le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, prévoit de rendre accessible à partir de janvier la vaccination contre le papillomavirus humain dans des centres de soins primaires. La déclaration a été faite à un congrès de gynécologie et d’obstétrique. Le ministre mentionne l’appui de partenaires internationaux et une participation budgétaire libanaise. L’annonce décrit une échéance, mais ne donne pas dans ce compte rendu la liste des centres, le public éligible ni les modalités pratiques.

La prévention en ligne s’adresse aux enfants et aux parents

Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte le lancement, la veille à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, d’une campagne de protection des mineurs sur Internet par le ministre de l’Information, Paul Morcos. Le représentant de l’UNICEF au Liban a assisté à la présentation. Le programme comprend une vidéo et des ressources destinées aux enfants et aux parents, dont la diffusion est annoncée sur les réseaux ainsi que dans des médias publics et privés. Le lancement de la campagne est distinct de sa diffusion effective sur chacun de ces canaux. Le journal ne fait état d’aucune nouvelle obligation ou mesure générale de blocage.

Culture : l’Indépendance à l’écran, la mémoire sur scène et les rendez-vous de Beyrouth à Tyr

Al-Fajr revient à l’écran avec une image et un son retravaillés

Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 revient sur la présentation d’Al-Fajr, le film de Tony Abou Elias qui met en scène l’Indépendance libanaise. Le réalisateur décrit plusieurs mois de travail sur l’image et le son. Des images ont fait l’objet de corrections de couleur puis d’une restauration en 4K au Studio Rana. Le travail sonore a également été repris : le doublage a été refait, et Tony Kalani a participé au nouveau mixage et à l’ajout de musique. Le cinéaste évoque un recours ponctuel à l’intelligence artificielle pour améliorer certaines images. Cela ne signifie pas que tout le film a été recréé.

Le récit associe la détention de dirigeants libanais à la citadelle de Rachaya sous le mandat français et une histoire d’amour interprétée par Mirna Abou Elias et Walid el-Alayli. Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 rappelle aussi les décors de Beyrouth et de Douma et la présence de plusieurs figures de la télévision et du théâtre libanais. La distinction importe : le cadre politique relève de l’histoire, mais le parcours des personnages et les décors reconstitués appartiennent à la fiction. La ressortie permet de revoir ces choix et de redécouvrir les interprètes. Elle ne transforme ni les images d’époque du tournage ni les séquences retouchées en documents filmés en 1943.

À Tyr et à Beyrouth, courts métrages, exposition et transmission

Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 annonce la treizième édition du Festival international du court métrage à Tyr, du 28 au 30 novembre, au Théâtre national libanais. L’association Tiro pour les arts figure parmi les organisateurs. Le programme annoncé réunit 63 films de 17 pays, avec des fictions, des documentaires et de l’animation. Il fait aussi place aux étudiants, aux ateliers et aux échanges autour des projections. Ces chiffres décrivent la sélection annoncée, non le nombre de films effectivement projetés ni la fréquentation attendue. Les dates du festival ne préjugent pas de l’horaire ou des conditions d’accès à chaque séance.

Al Joumhouriyyat du 21 novembre 2026 décrit une autre initiative dans le quartier de Starco, à Beyrouth. L’exposition Praise Art, Save Life, ouverte le 18 novembre à la galerie Wadi 99, est annoncée jusqu’au 3 décembre. Le reportage fait état de 38 artistes, pour la plupart libanais, et d’un ensemble de peintures et de sculptures. Il associe le projet à Rania Joumblatt, à Gabriel Rizkallah, à la galerie de Lina Ghossaini et à l’association CHANCE. L’organisatrice défend une formule qui soutienne les enfants accompagnés sans demander aux artistes de céder systématiquement leurs œuvres à titre gratuit. Le reportage ne donne ni résultat de collecte ni clé définitive de répartition des recettes.

Al Liwa’ du 21 novembre 2026 relate de son côté un hommage musical à Ahmad Kaabour à l’Université arabe de Beyrouth. Dirigé par André Hajj, le concert fait entendre des œuvres du musicien et s’inscrit dans un hommage auquel sa famille a été associée. Le journal rend compte d’une manifestation qui s’est déjà tenue, non d’une nouvelle date de concert. À Bourj el-Barajneh, Al Binaa du 21 novembre 2026 revient sur Qatr al-Nada, le monodrame de Raeda Taha présenté dans le camp. La pièce fait entendre des mémoires palestiniennes par les accents, les voix et les gestes de la vie quotidienne, des mariages aux repas. Un atelier est évoqué, mais le compte rendu ne donne pas de programme ni de nouvelle représentation.

Conserver les voix, les œuvres et les lieux

Al Sharq du 21 novembre 2026 rapporte que le ministre de l’Information, Paul Morcos, a reçu Georges el-Safi et Rony Alfa au sujet de l’héritage de Wadih el-Safi. Le ministère avait rendu compte de l’entretien le 20 novembre. Georges el-Safi y présente la sauvegarde et le catalogage des archives comme des conditions pour faire connaître l’œuvre de son père dans de bonnes conditions. Le travail envisagé sur les enregistrements ne se confond pas avec les démarches concernant les droits. Aucun fonds inventorié, calendrier de numérisation ou accord de restitution n’est annoncé.

Le supplément d’Al Akhbar du 21 novembre 2026 suit un autre patrimoine menacé de dispersion : les objets, manuscrits et lieux de mémoire des juifs de Syrie. Le dossier évoque des retours individuels, des demandes relatives à des biens, la synagogue de Jobar et les manuscrits dits Couronnes de Damas. La conservation d’un lieu, la provenance d’un manuscrit et la restitution d’un bien relèvent de questions distinctes. Les récits de familles ou les revendications de propriété n’établissent pas l’issue d’une procédure. Dans le même supplément, les critiques littéraires placent la mémoire au cœur d’autres travaux, de l’évocation de la guerre du Liban chez Hala Kawtharani aux réceptions divergentes de figures religieuses étudiées par Rita Faraj. Ces lectures renseignent le propos des livres, non les jugements de toutes les personnes qu’ils mettent en scène.

Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 évoque enfin la pratique de l’italien dans l’œuvre de Jhumpa Lahiri. Le choix d’une langue d’écriture, et non la seule traduction d’un livre déjà publié, fournit l’angle du dossier.

Sport : la relève libanaise et l’accès aux terrains

Liban U17 : quatre victoires et un billet assuré avant le dernier match

Al Liwa’ et Al Akhbar, le 21 novembre 2026, reviennent sur le 2–1 du Liban contre Bahreïn à Salalah et sur la première place du groupe G des qualifications de la Coupe d’Asie U17. Le bilan du groupe donne la mesure du parcours. La Confédération asiatique confirme douze points et quatre succès, contre Brunei, Oman, le Koweït et Bahreïn. Le billet pour la phase finale en Ouzbékistan en 2027 était acquis avant le dernier match : le renversement contre Bahreïn prolonge la série, il ne constitue pas à lui seul la qualification.

Bahreïn a ouvert le score par Abdulrahman Ahmed à la 40e minute. Jad Al Zohbi a égalisé à la 64e et Mohamad Hamieh a donné l’avantage au Liban à la 89e, selon le compte rendu de la Confédération. La place acquise à Salalah donne à cette génération une phase finale à préparer. Elle ne dit rien, à ce stade, du tirage, d’un classement continental ou d’une qualification à une autre compétition. Dans le même registre d’âge, Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 traite de la sélection saoudienne à Doha dans un tournoi distinct ; les calendriers et résultats ne sont pas interchangeables.

Championnat libanais : le retour de la Cité sportive et les résultats de la septième journée

Al Akhbar, le 21 novembre 2026, présente Nejmeh–Mabarra comme occasion de retrouver la Cité sportive, avec un accès gratuit aux tribunes ordinaires annoncé par le club selon le journal. L’annonce porte sur ces tribunes, pas sur l’ensemble des places, et le traitement est celui d’un avant-match. Le reste du programme, notamment Safa–Ansar, est également présenté avant le coup d’envoi. Al Liwa’ du même jour rapporte, lui, un résultat acquis de la septième journée : 1–1 entre Hekmeh et Chabab Sahel.

Un stade de nouveau annoncé pour une rencontre et son retour régulier dans le calendrier ne sont pas la même nouvelle. Pour les clubs, l’enjeu dépasse le changement d’adresse : la disponibilité d’une grande enceinte doit être conciliée avec les autres matches, l’accès des spectateurs et les contraintes des compétitions continentales. Le journal rappelle d’ailleurs que la campagne asiatique du Nejmeh a déjà entraîné un report. Les annonces de cette journée renseignent sur la reprise d’un usage, pas encore sur la fréquence ou les conditions de la suite.

À Saïda, le résultat n’est pas le seul objet de la compétition

Al Liwa’, le 21 novembre 2026, signale que Special Olympics Liban a organisé à Saïda des épreuves d’athlétisme et des relais réunissant des sportifs avec et sans handicap intellectuel. À la différence d’une compétition où les résultats individuels sont l’objet principal du compte rendu, le format des relais explique ici l’intérêt de la manifestation : les participants prennent part à une même épreuve en équipe. L’édition relate une rencontre déjà tenue et ne publie pas de programme pour une prochaine édition.

Les pages internationales : relève tunisienne, avant-match anglais et retour de San Antonio

Al Arabi Al Jadid, le 21 novembre 2026, examine les contre-performances de plusieurs sélections tunisiennes, en reliant résultats, formation en club et recrutement de joueurs binationaux. La piste Mouine Chaabani relève d’un débat sur le renouvellement du banc ; le journal ne rapporte pas de décision fédérale. Dans le même cahier, la trajectoire de Lucas Da Cunha à Côme sous Cesc Fàbregas alimente une projection sur la sélection française, sans équivaloir à une convocation. Le dossier fait apparaître deux questions différentes : le vivier disponible pour une fédération et les choix qu’un sélectionneur fait effectivement.

Dans le football anglais, Al Arabi Al Jadid et Al Sharq Al Awsat du 21 novembre 2026 abordent Arsenal–Newcastle en amont. Al Joumhouriyyat, daté du même jour, regarde plutôt les conditions dans lesquelles une rencontre se joue, à travers les souvenirs de l’ancien arbitre Graham Scott : rapports avec les entraîneurs, ambiance de Goodison Park et temps d’attente lorsque la vidéo intervient. Il s’agit de son expérience, non d’une mesure d’un avantage statistique pour les équipes à domicile. Dans le basketball américain, Al Arabi Al Jadid rend compte, cette fois, d’une victoire acquise des Spurs, avec 32 points et 11 rebonds pour Victor Wembanyama selon le journal. Ce bilan de match est à distinguer des affiches annoncées dans les pages football.

Technologie : concours, équipements et preuves d’efficacité

Au Liban, ce que distinguent les deux podiums Huawei

Al Sharq rend compte, le 21 novembre 2026, d’une cérémonie à Beyrouth associée au lancement local de la nouvelle édition du concours Huawei. Une équipe liée à l’AUST et à l’USEK a terminé deuxième de la compétition mondiale dans le domaine Cloud et intelligence artificielle à Shenzhen, selon le journal. Une autre équipe a obtenu une troisième place régionale en Cloud. Les deux récompenses diffèrent donc par le groupe, l’échelle et la catégorie. Le lancement de la nouvelle édition, lors duquel le ministre Kamel Chehade a salué les participants, n’est pas la date à laquelle ces deux prix ont été décernés.

L’intérêt de ce résultat se lit d’abord à l’échelle des équipes étudiantes et du travail réalisé dans le cadre du concours. Ni le podium mondial d’une catégorie ni le classement régional de l’autre ne mesurent le niveau du secteur numérique libanais dans son ensemble. Le concours d’un fournisseur évalue des compétences selon son propre programme ; il ne constitue pas une comparaison de tous les établissements ni de toutes les filières d’intelligence artificielle.

Smartphones : OSTA est une annonce, pas encore une gamme documentée

Al Joumhouriyyat, le 21 novembre 2026, rapporte que Huawei prépare une marque de smartphones nommée OSTA, selon une annonce attribuée à Richard Yu. Le récit soulève la question de son positionnement par rapport à Honor et de sa diffusion hors de Chine. Il mentionne aussi le nom « OSTA O1 Pro », aperçu dans une publication sociale. Cette mention ne tient pas lieu de fiche constructeur, et l’édition n’établit ni une liste de modèles commercialisés, ni des prix, ni des dates de disponibilité par pays.

Pour un acheteur au Liban, le lancement d’une marque et la disponibilité d’un téléphone utilisable localement sont deux étapes. Compatibilité des applications, services installés, mises à jour, distribution et garantie dépendent de la référence effectivement vendue. De même, une fonction annoncée d’intelligence artificielle n’indique pas toujours si le traitement s’effectue sur le téléphone ou en ligne. En l’absence de ces données pour chaque appareil, la nouvelle est le projet de marque rapporté, non la commercialisation d’un produit aux performances établies.

Énergie, batteries et données : trois périmètres de mesure à ne pas mélanger

Al Arabi Al Jadid du 21 novembre 2026 présente plusieurs travaux : des systèmes nanométriques tirant de l’énergie de l’eau et des différences de salinité ou de l’évaporation ; une méthode utilisant une lumière modulée pour réduire certaines pertes énergétiques dans les centres de données ; et une cellule de batterie dont un chercheur marocain annonce une recharge en sept minutes. Dans chacun de ces cas, la mesure porte sur un objet précis. Produire un courant dans un dispositif expérimental ne donne pas le rendement d’une installation industrielle ; une économie sur un composant optique ne chiffre pas l’électricité d’un site avec ses serveurs et son refroidissement ; la charge d’une cellule n’est pas celle d’un ensemble de batteries en usage.

Le même cahier décrit un collier expérimental de transmission d’odeurs à distance. Le contraste illustre deux stades distincts : décrire un principe qui fonctionne dans une démonstration, puis montrer qu’il peut être reproduit durablement, à coûts et conditions connus. Le premier peut être une nouvelle scientifique sans annoncer le second. Ni l’autonomie commerciale du collier, ni les cycles de vie de la batterie, ni le gain total d’un centre de données ne découlent des résultats cités.

Personnalités : des voix libanaises distinguées ou de retour

Christina Assi, le prix d’une photojournaliste de terrain

La photojournaliste libanaise Christina Assi a reçu le prix international de la liberté de la presse du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), le jeudi 19 novembre à New York. Dans son édition du 21 novembre 2026, Al Quds Al Arabi consacre une brève à la distinction en page 6 et montre en dernière page la remise du trophée à The Glasshouse. C’est Lina Abou Akleh, militante palestinienne pour les droits humains, qui lui a remis le prix. La photographie rend compte de la cérémonie ; le récit de l’attaque qui a blessé Assi renvoie, lui, aux enquêtes menées après les faits.

Photographe de l’AFP, Christina Assi travaillait près d’Alma al-Chaab, dans le sud du Liban, le 13 octobre 2023, lorsqu’un tir a frappé un groupe de journalistes. Le vidéaste de Reuters Issam Abdallah a été tué et plusieurs autres reporters ont été blessés, dont Dylan Collins, également de l’AFP. Assi a dû être amputée d’une jambe. L’enquête de l’AFP a identifié un obus de char comme la cause probable du premier impact. Trois ans plus tard, le prix attire l’attention sur son travail de terrain et sur la sécurité des équipes qui documentent les combats. Il ne constitue pas une nouvelle décision judiciaire sur l’attaque.

Fairouz, une carrière libanaise au milieu d’autres voix

Pour l’anniversaire de Fairouz, Al Sharq lui consacre sa page 8 du 21 novembre 2026. Le journal a choisi de raconter la carrière par les archives plutôt que par une nouvelle déclaration de la chanteuse. On y voit des images de Fairouz avec Charles Aznavour, Dalida ou Miriam Makeba, ainsi qu’avec Sabah, Oum Kalthoum et Abdel Halim Hafez. Plusieurs générations de la chanson française et arabe se retrouvent ainsi dans une même page, sans que les photos attestent à elles seules de collaborations musicales.

Le quotidien rappelle la place des frères Rahbani dans ce parcours. Les chansons et le théâtre musical ont donné à Fairouz plusieurs registres de travail : l’interprétation d’un répertoire, le personnage sur scène et la voix que les auditeurs continuent d’entendre hors des salles de spectacle. Le journal rappelle aussi des distinctions françaises associées aux présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac et Emmanuel Macron. L’édition est un retour en images sur une carrière, pas l’annonce d’un concert, d’un album ou d’une prise de parole publique de Fairouz.

Yuri Mrakadi choisit l’égyptien pour son retour

Dans un entretien d’Al Sharq Al Awsat daté du 21 novembre 2026, page 21, le chanteur libanais Yuri Mrakadi présente Leih Keda comme son retour après plusieurs années. Il dit avoir écrit et composé lui-même le morceau, qu’il interprète en dialecte égyptien sur un rythme hip-hop arabe. Le choix du dialecte et celui du rythme donnent à son retour une direction musicale précise, alors que le reste de l’album n’est pas encore présenté.

Mrakadi présente la chanson comme le premier titre d’un album dont l’entretien ne donne pas de calendrier ferme. Il évoque aussi Nelly Karim, qui a partagé une vidéo sur le morceau. Il décrit ce relais comme une collaboration indirecte ; l’entretien ne fait état ni d’un duo ni d’un enregistrement commun. Sur la même page, la chanteuse égyptienne Yasmine Ali raconte, pour sa part, son départ de l’opéra et aborde la question du mécénat. Leurs récits éclairent deux aspects distincts du métier : la marge de décision d’un auteur-compositeur qui reprend les sorties et les conditions d’exercice décrites par une interprète au sein d’une institution.

Abdel Rahman Sami el-Solh, une carrière au service de la coopération judiciaire arabe

Al Sharq, Al Joumhouriyyat et Al Liwa’ relaient, dans leurs éditions du 21 novembre 2026, la nouvelle du décès d’Abdel Rahman Sami el-Solh. Les avis et hommages rappellent ses fonctions de secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et de directeur du Centre arabe de recherches juridiques et judiciaires. Ces deux titres situent la carrière évoquée dans la presse : d’une part un poste au sein du secrétariat de la Ligue, d’autre part la direction d’un organisme consacré au travail juridique et judiciaire. Les notices ne dressent pas un bilan détaillé des projets qu’il a conduits. Elles rappellent néanmoins la présence libanaise dans un domaine de la coopération régionale moins visible que les sommets diplomatiques : les échanges entre institutions de justice et la recherche juridique.

Ibrahim Assaf distingué pour ses années en Autriche

Dans son édition du 21 novembre 2026, Al Sharq rapporte en page 9 la remise à Beyrouth d’une décoration autrichienne à Ibrahim Assaf, directeur des Affaires politiques au ministère libanais des Affaires étrangères. Remise au nom du président Alexander Van der Bellen, la distinction se rapporte à ses fonctions exercées en Autriche de 2017 à 2025. Assaf a rappelé à cette occasion la Convention de Vienne de 1961, qui encadre les relations diplomatiques, ainsi que le rôle de l’Autriche au sein de la FINUL. Ce dernier rappel fait écho à un dossier suivi au même moment par la presse libanaise, celui de la présence internationale au Sud après la mission actuelle. La remise de la décoration reconnaît toutefois le travail effectué par le diplomate ; le compte rendu ne fait état d’aucun nouvel engagement autrichien dans un éventuel dispositif de remplacement.

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