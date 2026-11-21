Anti-B promet de mieux évacuer la chaleur grâce à un textile expérimental associant chitosan et polyoxyméthylène. Mais l’écart spectaculaire annoncé face au coton concerne un simulateur de peau, pas la température interne d’une personne. Une démonstration sur un volontaire complète les essais sans constituer une validation clinique. Comprendre les capteurs, les comparaisons et les limites permet de distinguer une piste scientifique intéressante d’un vêtement déjà éprouvé pour affronter sans risque les fortes chaleurs au quotidien.

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Un textile refroidissant peut-il vraiment protéger des fortes chaleurs ? Anti-B, présenté le 22 septembre 2026 par une équipe notamment basée à KAUST, en Arabie saoudite, offre une piste. Mais son résultat le plus spectaculaire ne mesure pas une baisse de température interne du corps.

Textile refroidissant : ce que mesure Anti-B

Ce matériau associe chitosan et polyoxyméthylène. Il réfléchit 95,6 % du rayonnement solaire selon les mesures publiées. Sur un simulateur de peau chauffé, il atteint un écart de 12,3 °C par rapport au coton dans certaines conditions ensoleillées. Ce montage n’est pas une personne.

Un autre essai concerne un volontaire portant un t-shirt modifié : un côté du thorax reçoit Anti-B, l’autre conserve le textile commercial. Des thermocouples mesurent la peau sous les tissus. Les 31 observations indiquées dans la figure sont des relevés temporels, pas 31 participants.

Le volet antibactérien repose sur des cultures en laboratoire, non sur une réduction démontrée d’infections chez des porteurs. Le texte principal ne décrit ni essai dermatologique ni protocole de lavage normalisé. Ces limites empêchent de transformer une démonstration de matériau en garantie médicale ou en vêtement déjà éprouvé au quotidien.

Évacuer la chaleur sans machine

Le principe physique dépasse le seul habillement. Les objets émettent de l’énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie peut traverser l’atmosphère et rejoindre l’espace. Ce transfert retire de la chaleur à l’objet sans nécessiter de compresseur. Il est particulièrement favorable lorsque l’air est sec et le ciel dégagé.

Le département américain de l’Énergie illustre ce phénomène par un cas familier : du givre peut apparaître sur un pare-brise alors que l’air environnant reste au-dessus de zéro. La température de la surface ne se confond donc pas avec celle de l’air. Pour un vêtement aussi, préciser l’endroit où se trouve le capteur est indispensable avant d’interpréter un écart annoncé.

Du résultat physique à l’usage réel

Pour juger un futur vêtement, le lecteur doit pouvoir poser des questions simples. Que mesure-t-on : le tissu, la peau ou la température interne ? À quoi compare-t-on le produit ? Dans quelles conditions et pendant combien de temps ? Une différence chiffrée sans ces précisions ne permet pas de comparer deux solutions.

Le passage au quotidien exige aussi une autre démonstration : le produit conserve-t-il ses qualités après des usages répétés, et son prix le rend-il accessible ? Ces questions ne diminuent pas l’intérêt d’une innovation. Elles séparent la performance expérimentale de la promesse commerciale.

La prévention ne tient pas dans une fibre

L’Organisation mondiale de la santé recommande, lors des fortes chaleurs, de rechercher l’ombre, d’éviter les activités intenses aux heures les plus chaudes et de porter des vêtements légers et amples. Elle conseille également de boire régulièrement et de passer du temps dans un lieu frais lorsque cela est possible.

Ces gestes ne dépendent pas de l’arrivée d’un nouveau matériau. Une technologie vestimentaire doit se juger comme un complément éventuel, pas comme une autorisation à prolonger une exposition dangereuse.

Photo d’illustration : coton ordinaire, sans lien avec Anti-B ni ses essais. KendraLibrarian, Wikimedia Commons, CC0.

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