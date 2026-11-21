Washington confirme le rôle de la France dans la rédaction sur l’après-FINUL. MTV rapporte des consultations franco-américaines et un possible rôle français au sein d’une autre force. L’ambassadeur israélien à l’ONU rejette publiquement cette perspective. Aucun mandat de remplacement n’a été adopté, tandis que Beyrouth défend la continuité des fonctions.

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Washington confirme que la France pilote la rédaction au Conseil de sécurité sur l’après-FINUL. La chaîne libanaise MTV rapporte qu’un accord de travail s’est dégagé jeudi à huis clos pour que Paris commence à préparer un texte. Aucun projet n’a toutefois été rendu public ni soumis à un vote. La composition d’un éventuel dispositif reste contestée, y compris du côté israélien.

Paris tient la plume, pas encore le mandat

Le 20 novembre, MTV a fait état de plusieurs réunions franco-américaines pour rapprocher les positions sur le Liban et sur la période qui suivra le retrait de la FINUL. La chaîne y voit un changement par rapport à des réticences américaines antérieures. L’existence d’une coopération est confirmée publiquement par Mike Waltz : l’ambassadeur américain à l’ONU a déclaré que la France conduisait la rédaction et que Washington travaillerait avec elle. Cela ne confirme pas, en revanche, le détail des réunions évoquées par MTV ni l’existence d’une position commune sur le futur dispositif.

Le Quai d’Orsay a documenté un de ces échanges : le 12 novembre à Paris, Jean-Noël Barrot a évoqué avec son homologue américain Marco Rubio les moyens d’éviter un vide de sécurité après le retrait de la FINUL. Le 18 novembre, la diplomatie française a aussi indiqué que l’initiative menée avec l’Italie restait en discussion. Ces démarches ne fixent ni le nombre de pays participants ni le commandement d’une éventuelle mission.

Le rôle de la France ne procède pas d’un vote rendu public jeudi. Paris conduit habituellement la rédaction des textes du Conseil de sécurité sur le Liban. À ce titre, il peut préparer une première version et la discuter avec les autres délégations. Ce travail ne donne pas à la France le commandement d’une éventuelle force et ne garantit même pas que le texte sera mis aux voix. Le Conseil devra encore arbitrer les missions, la durée et le cadre juridique. Ses règles exigent au moins neuf voix et aucun veto d’un membre permanent pour adopter une résolution de fond.

Le compte rendu public de l’ONU confirme les consultations du 19 novembre sur l’application de la résolution 1701. Il ne confirme ni un accord formel sur un projet français ni la circulation d’un texte auprès des quinze membres. La présidence du Conseil a réaffirmé le soutien des membres à la FINUL et demandé que la sécurité du personnel et des installations de l’ONU soit respectée. Elle n’a pas annoncé de dispositif de relève.

Sur la composition, le canal diplomatique et la position publique divergent

MTV rapporte qu’Israël refuserait une force composée exclusivement de pays européens et commandée par la France, tout en envisageant une participation française à une force plus large. Il s’agit d’informations de la chaîne sur les discussions, pas d’un engagement annoncé par le gouvernement israélien. L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a exprimé publiquement une position plus restrictive : il a rejeté l’idée d’une autre force internationale et demandé que l’armée libanaise prenne le relais. Ses propos ont été publiés vendredi par le Washington Post. Rien ne permet d’en déduire que les autorités israéliennes ont accepté la formule évoquée par MTV.

Une participation française au sein d’une mission multinationale serait par ailleurs distincte de la création d’une force exclusivement européenne. Elle ne se confondrait pas non plus avec la mission de soutien que l’Union européenne a créée en octobre à la demande du Liban. Cette dernière doit renforcer les capacités des institutions libanaises ; son mandat ne lui transfère pas les fonctions de surveillance et de liaison exercées par la FINUL.

Ce que Beyrouth dit vouloir préserver au Sud

Devant le Conseil, Jean Arnault, responsable du Bureau du coordonnateur spécial de l’ONU pour le Liban, a transmis la crainte des autorités libanaises de voir disparaître des fonctions qui ne relèvent pas uniquement de la présence de soldats étrangers. Il a cité la surveillance de la Ligne bleue, le maintien d’une liaison entre les deux armées, l’accès des civils et des humanitaires et la possibilité de rendre compte des incidents. Il a présenté la résolution 1701 comme la base juridique que les Libanais veulent garder pour tout arrangement futur.

À Yarzé, le ministre libanais de la Défense, Michel Menassé, a expliqué vendredi à l’ambassadeur américain Michel Issa que l’arrêt des attaques israéliennes puis le retrait des forces israéliennes du territoire libanais permettraient à l’armée de poursuivre son déploiement. Cette séquence constitue la position exprimée par le ministère. Elle ne fixe ni un calendrier de retrait israélien ni les conditions d’une relève internationale.

La résolution 2790 maintient le mandat de la FINUL jusqu’au 31 décembre 2026. Elle prévoit ensuite un retrait progressif, dans un délai maximal d’un an, avec des fonctions limitées pendant cette phase. Elle n’abroge pas la résolution 1701. C’est le texte en vigueur : à ce stade, le rôle de la France dans la négociation est public, alors que le mandat et la composition d’un éventuel successeur ne sont pas arrêtés.

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