Le gouvernement soudanais a rejeté mercredi l’offre d’Abiy Ahmed d’accueillir un dialogue entre les parties à la guerre. Khartoum conteste la neutralité d’Addis-Abeba, qui affirme vouloir donner une place aux forces militaires, aux responsables politiques et aux civils. Le refus ne ferme pas la porte à toute médiation extérieure.

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Le gouvernement soudanais a rejeté mercredi 25 novembre la proposition du premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, d’accueillir des pourparlers sur la guerre au Soudan. Khartoum juge que l’Éthiopie ne présente pas les garanties de neutralité nécessaires. Addis-Abeba proposait de réunir les acteurs militaires, politiques et civils soudanais pour tenter de mettre fin aux combats.

Khartoum demande que l’Éthiopie soit écartée comme médiatrice

Dans son communiqué, le gouvernement soudanais affirme que le lieu des négociations, leur ordre du jour et le choix d’un médiateur doivent être arrêtés par les parties soudanaises elles-mêmes. Il demande à l’Union africaine et aux autres acteurs internationaux d’écarter l’Éthiopie des arrangements visant à accueillir ou à faciliter un dialogue.

Khartoum réitère ses accusations selon lesquelles l’Éthiopie aurait soutenu les Forces de soutien rapide (FSR), qui combattent l’armée soudanaise depuis avril 2023. Il affirme aussi que des drones auraient été lancés depuis le territoire éthiopien contre le Soudan et demande une enquête indépendante. Le communiqué ne fournit pas de nouvel élément permettant d’établir ces allégations. Le Soudan avait déjà formulé des accusations à ce sujet au début de novembre.

Une offre d’accueil, pas des pourparlers engagés

En présentant son initiative cette semaine, Abiy Ahmed a dit vouloir travailler avec l’ensemble des parties sans en privilégier aucune. Il a proposé que l’Éthiopie accueille et facilite les échanges, tout en affirmant que les Soudanais devaient décider de l’issue du processus. L’offre envisageait notamment des accords de transition, mais n’annonçait ni calendrier de négociation accepté, ni cessez-le-feu.

Le refus soudanais vise l’Éthiopie en tant qu’hôte ou facilitatrice. Il ne signifie pas que Khartoum exclut toute démarche internationale. Il écarte en revanche ce cadre précis, faute d’accord de l’une des parties directement concernées.

Les combats continuent de pousser des civils à fuir

L’ONU a indiqué lundi que plus de 6 400 personnes auraient fui le village d’Abou Ghalib, au Kordofan occidental, les 20 et 21 novembre. Sa coordinatrice humanitaire au Soudan, Denise Brown, a demandé que les personnels et les installations humanitaires soient protégés. Ces informations documentent les conséquences de la guerre pour les civils ; elles ne permettent pas de trancher les accusations entre Khartoum et Addis-Abeba.

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