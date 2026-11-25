Les députés ont adopté le texte d’autorisation d’un prêt pour la protection sociale et renvoyé celui sur le numérique en commission. Un troisième prêt, pour la reconstruction, est déjà en décaissement. La comparaison montre comment distinguer vote, prise d’effet, versements et résultats.

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Le 12 novembre, les députés libanais ont approuvé le projet de loi autorisant un prêt pour la protection sociale, mais renvoyé en commission celui sur la transformation numérique. La Banque mondiale avait pourtant approuvé les deux financements le même jour, en janvier. Un troisième prêt, destiné à la reconstruction, est déjà en décaissement. Les trois dossiers montrent ce que les montants annoncés ne disent pas : qui a approuvé le prêt, à quel stade il en est et ce qui a réellement été payé ou livré.

Trois prêts au Liban, une même date de comparaison

Le relevé financier de la Banque mondiale arrêté au 31 octobre permet de comparer les trois lignes, en dollars. Ses données précèdent la séance du 12 novembre et ne peuvent donc pas en mesurer les effets. Les décisions du Parlement donnent une autre information : elles établissent où en est l’autorisation libanaise, pas où en sont les versements.

Projet Prêt approuvé Relevé au 31 octobre Dernière étape documentée dans les pièces consultées Transformation numérique 150 M$ Signé ; aucun décaissement affiché Renvoyé aux commissions le 12 novembre ; examen sans adoption par la commission des Technologies de l’information le 19. Protection sociale 200 M$ Signé ; aucun décaissement affiché Projet de loi d’autorisation adopté en séance plénière le 12 novembre ; pas de preuve de prise d’effet ni de paiements au titre de ce nouveau prêt dans les pièces consultées. Reconstruction (LEAP) 250 M$ 4,41 M$ décaissés Des lots figurent dans le plan de marchés révisé en novembre ; le total des tirages ne mesure pas les chantiers réceptionnés.

Numérique : un contrat signé, un texte toujours en commission

La Banque mondiale a approuvé les 150 millions de dollars le 26 janvier 2026. L’accord a été signé le 10 août, selon l’avis de la Commission nationale des droits de l’homme. Le 12 novembre, la Chambre a renvoyé le texte d’autorisation, transmis par le décret 3953, aux commissions. Le 19, la commission des Technologies de l’information a examiné le montage et les modalités de décaissement. Elle n’a pas approuvé le projet et a laissé le texte aux commissions conjointes auxquelles il avait été transmis.

L’avis de la Commission nationale des droits de l’homme indique que le dossier qui lui a été soumis ne contenait pas le texte intégral de plusieurs documents auxquels le contrat renvoie. Parmi eux figurent le manuel de mise en œuvre et les documents sur les décaissements et la passation des marchés. La Commission ne conclut pas que ces documents n’existent pas. L’avis permet de distinguer l’existence d’un contrat signé de la possibilité, pour le lecteur, de vérifier les conditions de sa mise en œuvre.

Protection sociale : un vote n’indique pas un versement aux familles

La Banque mondiale a approuvé le prêt de 200 millions de dollars le 26 janvier. La commission parlementaire compétente a approuvé le projet de loi le 13 juillet. Le compte rendu du 12 novembre établit ensuite le vote en séance plénière du texte transmis par le décret 3228. Le financement doit appuyer le dispositif de protection sociale, notamment le développement du registre DAEM, déjà utilisé dans le cadre du programme AMAN. Le vote ne prouve pas qu’une famille a reçu un versement de ce nouveau prêt. Il ne permet pas non plus de déduire que les versements au titre des autres dispositifs se sont arrêtés.

La Banque mondiale suit séparément l’ancien projet de filet de sécurité d’urgence et le nouveau prêt. Un versement réalisé dans le cadre de l’ancien dispositif ne peut pas servir de preuve que le nouveau prêt est entré en vigueur. Pour vérifier cette étape, il faut un avis de prise d’effet ou une fiche actualisée du prêteur. Pour documenter le résultat social, il faut ensuite un relevé agrégé des paiements et bénéficiaires attribuable au bon programme.

Reconstruction : des fonds tirés, des travaux à vérifier lot par lot

La ligne IBRD98410 du prêt LEAP, approuvé en juin 2025, est la seule des trois à afficher un montant décaissé au 31 octobre : environ 4,41 millions de dollars. Le plan de passation des marchés distingue, lui, les estimations, les procédures et les contrats. Il recense par exemple des travaux de remise en état d’écoles publiques utilisées comme abris. Le fait qu’une procédure soit indiquée « en cours » dans le plan n’établit pas que l’école a rouvert.

Un prêt met une somme à disposition selon des conditions. Un décaissement indique qu’une partie de ce prêt a été tirée. Un marché identifie une intervention, et sa réception établit qu’elle a été livrée. Additionner les montants de ces différentes étapes peut compter deux fois la même somme. Le prochain point de comparaison devra donc porter sur le même prêt et sur des pièces datées : nouvelle ligne de décaissement, contrat signé, puis document attestant l’ouverture d’un service ou la réception des travaux.

En couverture : bâtiment H de la Banque mondiale à Washington, photographié en 2013. Image d’archives, pas un chantier au Liban. G0T0 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Habillage Libnanews.

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