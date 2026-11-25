Une grève imprévue d’une partie du personnel d’Eurostar perturbe les liaisons entre Paris et Londres ce mercredi 25 novembre. La compagnie signale six trains annulés sur son réseau et des retards à Bruxelles-Midi. Les voyageurs doivent vérifier leur numéro de train avant de se rendre en gare et consulter les options d’échange ou de remboursement.

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Une grève imprévue d’une partie du personnel d’Eurostar entraîne des annulations et des retards ce mercredi 25 novembre 2026. La compagnie signale d’importantes perturbations entre Paris et Londres et des retards à Bruxelles-Midi. Elle invite les voyageurs qui le peuvent à reporter leur trajet.

Les six trains figurant sur l’avis d’annulation

Eurostar a inscrit les trains 9004, 9008, 9009, 9013, 9015 et 9123 sur son avis d’annulation. Ce relevé vaut pour le mercredi 25 novembre et peut évoluer. La compagnie ne dit pas que toutes les liaisons Paris–Londres sont interrompues. Elle signale séparément des retards à Bruxelles-Midi, qui ne doivent pas être confondus avec des annulations.

Pour vérifier son trajet, il faut comparer le numéro inscrit sur le billet avec le statut du train et consulter les messages liés à la réservation avant de partir pour la gare. La recommandation de reporter son déplacement ne constitue pas une garantie de place sur un train de remplacement le jour même.

Que faire si le train est annulé ?

Pour un billet inutilisé affecté par l’annulation, Eurostar indique qu’un échange sans frais dans la même classe est possible sous réserve de places disponibles. Le voyageur qui ne souhaite plus partir peut demander le remboursement du billet inutilisé. Si le billet a été acheté auprès d’une agence ou d’un autre revendeur, la compagnie invite à contacter ce vendeur. Pour un achat direct, le numéro de réservation permet d’accéder à la rubrique de gestion du billet.

Si le train est maintenu mais retardé, mieux vaut suivre les consignes de la compagnie concernant l’heure d’arrivée et les contrôles. Un retard affiché ne signifie pas que les délais d’enregistrement ou de contrôle des billets sont automatiquement prolongés.

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