Le marché de conseil du CDR publié le 3 novembre 2026 prévoit études, évaluation des sites temporaires et plans de réhabilitation. L’attribution provisoire ne démontre ni signature du contrat ni démarrage de travaux.

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Une carrière à réhabiliter n’est pas un simple trou où déposer les décombres. Un marché de conseil du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), dont le résultat a été publié le 3 novembre 2026, montre les études et les contrôles prévus avant l’aménagement de sites de traitement. Ce volet concerne la gestion des gravats, distincte des contentieux sur l’exploitation des carrières de Koura.

Une mission d’ingénierie, pas des travaux achevés

La fiche 11833 de l’Autorité des marchés publics attribue une mission de conseil et d’ingénierie à la coentreprise Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners Consulting Engineers SAL et Hydea S.p.A., pour 1 516 247,01 dollars. L’attribution provisoire est datée du 27 août 2026.

Le périmètre prévoit trois sites aux environs de Tyr, d’Aïn Ebel et de Zahlé, dont les emplacements précis doivent être arrêtés avant signature. Il comprend l’évaluation d’environ cinquante lieux de stockage temporaire et l’étude de faisabilité d’unités temporaires de récupération sur dix sites au maximum. Les dates de signature et de démarrage ne sont pas renseignées : cette attribution ne prouve donc pas que des dépôts ou des travaux ont commencé.

Identifier les matières avant de les déplacer

Un autre document du CDR éclaire l’organisation attendue. Les termes de référence de septembre 2025 pour un point focal technique au ministère de l’Environnement, dans le cadre du projet LEAP, prévoient le repérage des matières dangereuses dans les gravats et la préparation d’un plan pour les matériaux contaminés.

Ils associent cette mission aux études d’impact environnemental et social des lieux de stockage temporaire, à l’estimation des coûts et à la préparation des transports vers les destinations finales. La réutilisation de gravats inertes doit s’inscrire dans des plans de réhabilitation de carrières, avec les procédures d’approbation correspondantes.

Ce mandat prévoit aussi une coordination entre le ministère, le CDR et les acteurs locaux, des rapports mensuels et la conservation des décisions et correspondances. Il décrit des responsabilités à exercer, non la preuve qu’elles ont déjà toutes été remplies.

Suivre les étapes plutôt que les annonces

La distinction est essentielle pour lire ce dossier : sélectionner un consultant, choisir un emplacement, évaluer ses impacts et réaliser les travaux sont des étapes différentes. Le suivi public devra permettre de passer de l’une à l’autre sans les confondre. Le résultat publié renseigne sur une mission attribuée. Il ne constitue ni un bilan de réhabilitation ni un constat de sécurité des sites futurs.

Illustration : carrières de Jabal Hadid, dans les hauteurs du Kesrouan. Photo François el Bacha pour Libnanews, archive publiée en 2018. Cette image ne représente aucun des sites envisagés près de Tyr, d’Aïn Ebel ou de Zahlé et ne documente pas les opérations de ce marché.

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