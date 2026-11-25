Joseph Aoun veut une présence sous drapeau onusien après la FINUL. Le futur dispositif ne reprendrait pas pour autant les mêmes missions, le même commandement ni le même financement.

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Recevant des parlementaires français le 24 novembre, le président Joseph Aoun a plaidé pour éviter un vide après la FINUL et pour placer toute force de remplacement sous le drapeau des Nations unies, avec la résolution 1701 comme référence. Il s’agit d’une position libanaise, pas d’un nouveau mandat adopté à New York. La formule dit quelle autorité internationale Beyrouth privilégie ; elle ne dit pas encore qui donnera les ordres, qui paiera ni ce que la mission pourra faire.

Une résolution ne désigne pas toujours une force de l’ONU

Le Conseil de sécurité peut décider de constituer une opération de maintien de la paix des Nations unies. Il peut aussi autoriser un dispositif qui relève d’un État, d’une coalition ou d’une organisation régionale. Dans ce second cas, l’autorisation est onusienne, mais le commandement n’est pas nécessairement celui de l’ONU. Une mission d’observateurs, elle, peut relever de l’Organisation sans disposer des moyens d’une force d’interposition. Ces distinctions comptent davantage que le nom retenu pour la relève.

Dans le premier modèle, le Conseil définit les tâches et leur durée. L’ONU organise la mission et sollicite des contributions en personnel auprès des États : elle n’a pas d’armée permanente. Si des pays s’engagent à apporter des équipes ou des véhicules, cela ne vaut pas encore déploiement. Les responsabilités respectives de la mission et du Liban doivent aussi être précisées avec les autorités libanaises.

Un budget nouveau, pas le transfert du compte de la FINUL

Pour une opération de maintien de la paix de l’ONU, l’Assemblée générale vote les moyens et répartit les dépenses entre les États membres. Le Conseil de sécurité ne vote donc pas à lui seul les crédits nécessaires. À l’inverse, une force extérieure autorisée par le Conseil ne reçoit pas automatiquement un budget de maintien de la paix : les États ou organisations qui l’engagent doivent établir comment elle sera financée.

Cette différence influe sur la continuité du dispositif. Du personnel peut être promis pour quelques mois sans que les moyens de transport, de traduction ou de liaison soient financés pour la même durée. Et les crédits de la FINUL destinés à son retrait ne sont pas des crédits de démarrage pour un successeur.

La résolution 1701 reste en vigueur ; les tâches doivent être écrites

La résolution 2790 fixe l’arrêt des opérations de la FINUL au 31 décembre 2026 et prévoit un retrait progressif dans l’année suivante, avec des fonctions limitées pendant cette phase. Elle n’abroge pas la résolution 1701 ; elle ne crée pas non plus une nouvelle mission. La présence de personnels onusiens en 2027 pendant le retrait ne signifiera donc pas que les opérations actuelles ont été prolongées.

À Beyrouth, le maintien d’une liaison avec les parties, le suivi des incidents et l’accès humanitaire font partie des fonctions dont les autorités veulent éviter la disparition. Selon qu’un texte confie à une mission le constat des incidents, leur vérification sur place ou l’appui à l’armée libanaise, les personnels et les moyens à prévoir diffèrent. Le prochain document qui permettra de juger la relève ne sera pas une déclaration sur son drapeau, mais un mandat indiquant qui lui donne des ordres, à qui elle rend compte et quelles tâches elle pourra effectivement remplir.

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