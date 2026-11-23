Ce lundi, une frappe israélienne a tué un employé de l’UNRWA à Jabaliya et blessé trois autres membres de son équipe, selon l’agence. Tous travaillaient près d’un puits d’eau. L’armée israélienne dit vérifier le signalement. Deux morts sont rapportés dans une frappe distincte à l’ouest de la ville de Gaza.

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Un employé de l’UNRWA a été tué et trois autres membres de l’équipe ont été blessés lundi 23 novembre lors d’une frappe israélienne à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, selon l’agence des Nations unies. Ils travaillaient à proximité d’un puits d’eau dans le camp de réfugiés.

Une équipe occupée au service de l’eau

Un porte-parole de l’agence a indiqué que les premiers éléments situaient le point d’impact dans une rue voisine du puits, où les employés assuraient leur travail habituel. L’agence n’a pas affirmé que le puits ou ses employés avaient été visés. Des soignants ont identifié l’employé tué comme Adel al-Helo.

L’armée israélienne a dit qu’elle vérifiait les informations sur cet incident. À ce stade, ni l’état du puits ni la poursuite de son fonctionnement après la frappe ne sont établis.

Deux morts signalés dans une autre frappe

L’hôpital Al-Chifa a rapporté la mort de deux autres personnes lundi, dans une frappe distincte sur un véhicule à l’ouest de la ville de Gaza. Ce bilan ne doit pas être confondu avec celui de l’équipe de l’UNRWA à Jabaliya, ni être interprété comme un décompte complet des victimes de la journée dans l’enclave.

Le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025 a réduit l’ampleur des combats sans faire cesser les frappes. L’UNRWA continue d’assurer des services d’eau dans la bande de Gaza, notamment en exploitant des puits et des systèmes de dessalement, selon ses dernières déclarations à l’Assemblée générale des Nations unies.

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